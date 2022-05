Degradatie dreigt nadrukkelijk voor Heracles na afstraffing door Excelsior

Couhaib Driouech heeft Excelsior op een 3-0-voorsprong gezet. De Heracles-verdediging blijft in ontzetting achter. Beeld ANP

Nieuwe energie moest er komen bij Heracles dat afgelopen zondag plots veroordeeld werd tot de nacompetitie na thuisverlies tegen Sparta. Daarom werd er een dag later in Almelo een klassieke noodgreep toegepast: hoofdcoach Frank Wormuth eruit en assistent René Kolmschot als eindverantwoordelijke voor de groep. Maar die zet voerde de druk alleen nog maar op in Almelo, dat woensdagavond in de heenwedstrijd bij de oppermachtige eerstedivionist Excelsior nog goed wegkwam met 3-0 verlies. Degradatie dreigt plots nadrukkelijk voor de club die sinds 2005 een vaste waarde was op het hoogste niveau.

De Duitser Wormuth werd vier jaar lang geprezen om zijn goede werk bij Heracles, nog wel eens geopperd bij Feyenoord en maakt komend seizoen de overstap naar het iets rijkere FC Groningen. Lang dacht Heracles al veilig te zijn. maar op het laatst ging het alsnog mis. Een warm afscheid door de voordeur werd ineens een kil ‘Tschüss’ via de achterdeur. Wormuth was verrast, had geen enkel signaal ontvangen.

Doorgeschoven assistent Kolmschot had juist wel verwacht dat er iets zou gebeuren, vertelde hij aan ESPN kort na de stoelendans in de dug-out. ‘De clubleiding had al met spelers en staf gesproken en daar kwamen dingen naar voren, waardoor we dachten dat het zou kunnen gebeuren. Ik heb zelf ook aangegeven dat er wat moest gebeuren. Het ging erom dat er energie los moest komen. Ik ben normaal niet van het ontslaan van de trainer, maar dat heeft de club wel gedaan. Ze moesten kijken of er nog energie in de groep kan komen en als die er niet in zit, of te weinig, dan moet je ingrijpen.’

Gebrek aan loyaliteit

Het kwam Kolmschot op een hoop kritiek te staan, er werd hem vooral een gebrek aan loyaliteit verweten. De oud-verdediger, die bijna 400 wedstrijden voor Heracles speelde, was er al die tijd immers bij als rechterhand. Had hij zich al die tijd ingehouden dat hij nu alsnog iets kon losmaken? Mocht hij zich niet eerder profileren van Wormuth?

Kolmschot richtte zich vooral op zijn groep, zei hij een dag later. Hij sprak met bijna iedereen uitvoerig, ook al was tijd zijn vijand. Excelsior-coryfee Cor Pot, die met Dick Advocaat al menig team reanimeerde, weet dat een invalcoach weinig anders kan doen in zo’n situatie, vertelde hij in de rust in de bestuurskamer. ‘Je moet ergens een snaar raken.’

Wijlen Fritz Korbach was er een meester in, al herinneren ze deze Duitse coach in Rotterdam vooral om de schoppen die hij uitdeelde op het trainingsveld bij Sparta toen hij daar kort interim-trainer was. ‘Het is lastig als je meteen naar een ploeg moet die de wind mee heeft,’ weet Pot.

Leuker seizoen

Excelsior-coach Marinus Dijkhuizen besefte het vooraf. ‘Wij hebben een leuker seizoen dan zij.’ De kleinste Rotterdamse profclub eindigde door een slechte slotreeks als zesde, maar schakelde Roda JC uit in de eerste (van drie) play off rondes.

Excelsior heeft een begroting die is toegespitst op de eerste divisie, Heracles zal fors terug moeten qua budget. Er stromen minder tv-gelden en, in de regel, ook minder sponsor en entreegelden binnen. De laatste jaren vergaat het eredivisionisten slecht in de nacompetitie. Sinds 2018 lukte het niet meer om handhaving via die barrage af te dwingen. Het verschil in stress weerspiegelde zich in de bestuurskamer waar Excelsior-medewerkers vrolijk lachend naar de wedstrijd toeleefden waar die van Heracles stilletjes bij elkaar stonden, de ogen meestal op de mobieltjes gericht alsof daar de verlossing vandaan zou komen.

Voor het eerst sinds de degradatie in 2019 was het charmante stadion van Excelsior weer uitverkocht. Vierduizend Rijnmonders roken zwartwit bloed, zoals zij zelf werden gekielhaald door RKC drie jaar geleden.

Gehavende formatie

Kolmschot bracht vier verse krachten aan de aftrap ten opzichte van het echec tegen Sparta. Maar bij de gehavende formatie was er vanaf het begin geen geloof, zelfvertrouwen en al helemaal geen energie. Excelsior spoot er vanaf de eerste minuut overheen, liet in de eerste dertien minuten vier uitstekende kansen onbenut, maar scoorde daarna alsnog via Azarkan, Dallinga en Driouech.

Kolmschot schudde na afloop door een hek gelaten de handen van fulminerende Heracles-fans. ‘Zaterdag dan, zaterdag!,’ schreeuwden ze tot besluit. Ja, zaterdag is er nog een kansje als Heracles thuis speelt. Maar Kolmschot stond er bij de pers verslagen bij en debiteerde zachtjes clichés als: ‘Voetbal is voetbal. Als het 1-0 wordt, dan kan het gaan spoken.’

De kritiek op hemzelf had hij niet gelezen. ‘Het is een beslissing van de club. Geloof me, als ze mij hadden weggedaan, was het ook goed geweest.’