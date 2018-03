Definitieve selectie Nederlands elftal bekend: Koeman neemt vijf debutanten op

Sneijder, Van Ginkel en Ryan Babel

Alleen voor Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum (beide Liverpool), Kevin Strootman (AS Roma), Jasper Cillessen (Barcelona), Stefan de Vrij (Lazio) en Bas Dost (Sporting) was de loting voor de kwartfinales in de Europese bekers nog spannend vrijdag.



PSV zag, ten opzichte van de ruimere voorselectie, de aanvallers Luuk de Jong en Steven Bergwijn (wel Jong Oranje) wegvallen. Van de mogelijke kampioen is alleen doelman Zoet opgeroepen. Van Ginkel is niet beschikbaar vanwege zijn knie. In de selectie, verjongd door het afscheid van onder anderen Wesley Sneijder, is slechts één dertiger opgenomen: Ryan Babel, die vorig jaar zijn rentree maakte na lange afwezigheid. Hij is van deze groep ook recordhouder qua interlands, met 46. Wijnaldum staat op 45. Het zijn cijfers die hevig contrasteren met de afgezwaaide recordinternational Sneijder (133), die nog hoopt op een mooi afscheid.