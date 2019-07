Defensie PSV te broos voor Champions League

Hirving Lozano (l) van PSV en Ricky van Wolfswinkel, maker van het tweede en beslissende doelpunt. Beeld BSR Agency

In legergroene tenues bleek PSV niet opgewassen tegen de povere nummer twee uit Zwitserland. Na een vroeg opgelopen achterstand, herstelde het zich aardig. Maar de defensie van de Eindhovenaren is te broos om op Champions Leagueniveau mee te kunnen doen. Wat rest is de derde voorronde van de Europa League als schamele troostprijs.

Na de nederlaag tegen Ajax (2-0) in het duel om de Johan Cruijff Schaal was Van Bommel opvallend kritisch op zijn ploeg. Waar hij zijn spelers vorig seizoen naar buiten toe altijd in bescherming nam, stortte hij nu openlijk zijn ongenoegen uit. Hij vond dat zijn spelers snel kerels moesten worden.

Of dat kon in drie dagen? ‘Natuurlijk kun je kerels worden in drie dagen’, zei hij in aanloop naar de return tegen Basel. ‘Het ging erom dat er dingen niet goed zijn gegaan. Maar dat had niets met teamtactische zaken te maken. Het ging om dingen die je snel kan veranderen.’

Maar in Basel werd duidelijk dat Van Bommel bouwt aan een team zonder fundament. De vier rappe aanvallers toonden zo nu en dan hun potentie. Met Hirving Lozano, Donyell Malen, Steven Bergwijn en Bruma ligt gevaar voortdurend op de loer. Al had het viertal minimaal een van de kansen die het in de tweede helft kreeg, moeten afmaken.

De achilleshiel ligt in de achterhoede waar met het vertrek van Daniel Schwaab en Angeliño alle automatismen zijn verdwenen. Van Bommel predikt onverstoorbaarheid binnen zijn selectie. Toch moet hij zich zorgen maken. Hij wil verder zijn dan PSV in werkelijkheid is. Tegen Basel werd PSV in de openingsfase, evenals tegen Ajax, bij vlagen overlopen. Het was de verkregen voorsprong na de houdini-act vorige week al snel kwijt.

Eray Cömert poeierde een vrije trap binnen tien minuten achter Zoet, die de bal boven zijn hoofd via de onderkant van de lat binnen zag slaan. Een fout was het allerminst, maar Zoet in goede vorm had wellicht meer kunnen doen.

Even leek het weer alsof de jongens van Van Bommel het opnamen tegen een stel kerels. Basel walste over PSV heen. Van Wolfswinkel vergat te profiteren van wanorde in de Eindhovense achterhoede. Maar hoe slecht PSV ook was, de ploeg blijft in de tegenaanval altijd dreigend met de vier rappe spelers voorin.

Ook nu hielp een snelle uitbraak de bezoekers na twintig minuten uit het niets terug in de wedstrijd. De bewegelijke Malen, die weer in de spits begon, was uitgeweken naar rechts en troefde met een knappe versnelling zijn tegenstander af. Bruma kopte de strakke voorzet op nog fraaiere wijze vanaf de rand van het strafschopgebied in de bovenhoek.

Het was de eerste fatsoenlijke aanval en wierp een onzichtbaar juk van de ploeg van Van Bommel af. Plots had PSV, zonder heel goed te voetballen, de controle. Net na rust had het de wedstrijd kunnen beslissen, ware het niet dat het het killersinstict van Luuk de Jong werd gemist. Bergwijn en Lozano kregen grote kansen, maar waren te druistig.

Aan de andere kant werd duidelijk dat de verdediging wankelt bij elke serieuze tegenstoot. Viergever en Luckassen keken elkaar af en toe vragend aan. Van Wolfswinkel miste een kopbal in riante positie. Niet veel later stond de Nederlander tot zijn eigen verbazing opnieuw helemaal vrij in het strafschopgebied. Nu was het wel raak: 2-1.

Zonder geblesseerde Sam Lammers, die vorige week de reddingsboei bleek, had Van Bommel geen plan B. De ploeg bleef het proberen, maar werd nauwelijks gevaarlijk. Zo kreeg PSV nog voordat de eredivisie is begonnen een kei harde klap in het gezicht.