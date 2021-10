Deense reus Midtgaard is de meest gevreesde basketballer in Nederland

Asbjorn Midtgaard (nummer 3, hier in een wedstrijd tegen Oostende) verdedigt de basket. Beeld ANP

Een kleine rondgang langs de andere uitblinkers in de Nederlandse competitie levert al snel consensus op. Bij de vraag wie dit seizoen het lastigst te verdedigen is, luidt het antwoord steevast: ‘Die Deense reus van Leiden.’

De ‘reus’ in kwestie is Asbjorn Midtgaard - spreek uit: Es-bjurn Miet-gow - en leidt de Leidenaren dit seizoen in wedstrijdgemiddeldes qua gescoorde punten (15,2 per duel) en gepakte rebounds (8,3). In een competitie waarin de Nederlandse clubs vanaf januari tegen sterke opponenten uit België zullen spelen, is Midtgaard dé grote zomeraanwinst. Letterlijk en figuurlijk.

Laatbloeier

‘Lang was ik altijd al’, vertelt de zachtaardige Midtgaard met een glimlach. ‘Maar ik ben pas laat begonnen met basketballen, op mijn vijftiende. Daarvoor speelde ik veel andere sporten, vooral als keeper in voetbal en handbal. Pas in mijn tienerjaren, na vele opmerkingen in de trant van ‘Wauw, jij zult vast en zeker basketbal spelen met die lengte’, gaf ik het een kans. Het was liefde op het eerste gezicht. Ik viel als een blok voor de sport.’

Qua lengte lijkt Midtgaard met zijn 2 meter 13 gemaakt voor de sport. Maar lange mannen zijn natuurlijk niets nieuws in het basketbal. Wat de Deen doet opvallen, zijn de reusachtige schouders en bovenbenen. In tegenstelling tot zijn lengte is Midtgaards brede bouw het resultaat van hard werken: ‘Mijn vader was werkzaam als fysieke trainer, dus ik deed vanaf mijn dertiende al aan verstandig begeleide krachttraining’.

Met zijn fysieke kracht is Midtgaard geregeld oppermachtig. ‘Als hij zijn heup eenmaal in de tegenstander heeft gedraaid en op het juiste moment wordt aangespeeld onder de basket, is hij eigenlijk niet te verdedigen’, stelt trainer Geert Hammink, ‘dan is hij met die pure kracht botweg te dominant.’

Oldskool

De speelstijl van Midtgaard is nauwelijks meer te zien in het moderne topbasketbal, waar accurate driepunters en explosieve versnellingen belangrijker zijn dan ooit. De Deen is op zijn best met post-ups, momenten waarbij hij met zijn rug naar de tegenstander gekeerd de bal dicht bij de basket ontvangt en afwerkt. ‘Ik ben een oldskool speler. Ik hou van het fysieke beulswerk onder de baskets. Dat geduw en getrek ligt mij wel. Ik vind het ook leuker om tegen iemand van hetzelfde formaat te spelen dan tegen kleinere of dunnere jongens. Als het hard tegen hard gaat, voel ik mij het meest uitgedaagd.’

Toch is Midtgaard met zijn tijd meegegaan. ‘Ik werk heel hard op mijn afstandsschot. Vooral in het verbeteren van mijn vrije worpen steek ik veel tijd. Met mijn speelstijl trek ik veel overtredingen aan, dus dan is het wel zo handig dat ik mezelf vervolgens kan belonen met de punten vanaf de vrijeworplijn.’

De cijfers tonen dat het harde werk niet voor niets is geweest. Met een percentage van 83 procent hoort Midtgaard tot de drie beste vrijeworpschutters bij Leiden. Tegen Amsterdam scoort hij, naast een handvol machtige dunks en simpele scores in de herkansing, ook twee keer met een afstandsschot.

NBA

Midtgaard is 24 jaar oud. Hij basketbalt dus nog geen tien jaar. Daarom heeft hij het bereiken van de NBA nog niet uit zijn hoofd gezet. ‘Na een goed laatste jaar op collegeniveau werd ik dit jaar uitgenodigd voor de Summer League, de voorbereidingscompetitie van de NBA. Tot een contract leidde het nog niet, maar de ervaring heeft mij alleen maar gesterkt in mijn ambitie om ooit alsnog die competitie te bereiken.’

Bij het bereiken van dat doel kan Midtgaard gebruikmaken van de expertise van zijn coach. Geert Hammink is een van de weinige Nederlanders die in de NBA heeft gespeeld, en is evenals zijn center 2 meter 13 lang. Binnenkort gaan ze één-op-één aan de slag: ‘Door onze midweekse wedstrijdverplichtingen in Europa heb ik nauwelijks tijd gehad om hem individueel te begeleiden. Maar zodra dat wel weer kan, gaat dat een feest worden op de training. Op detailniveau kan Midtgaard onder de basket nog effectiever worden, qua voetenwerk en positionering vooral. Dan wordt hij nóg moeilijker af te stoppen.’