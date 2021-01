Deense handballers bevestigen mondiale suprematie

Keeper Niklas Landin houdt de wereldbeker omhoog. Beeld EPA

In 2019 werden de Denen in eigen huis, een afgeladen Jyske Boxen in provinciestad Herning, wereldkampioen door Noorwegen met liefst 31-22 terug te wijzen. Dit jaar stond een ander Scandinavisch landenteam in de eindstrijd van de wereldtitelstrijd. Zweden maakte er in Caïro een spannende WK-finale van die in Deens voordeel werd beslist, met in de hoofdrol doelman Niklas Landin.

De goalie van Europees clubkampioen THW Kiel, 32 inmiddels, stopte veertien Zweedse schoten en was in de slotfase, ondanks een bal midden in het gezicht, beslissend. Denemarken won met 26-24. Mikkel Hansen, de superster van Paris Saint-Germain, die zijn nationale team al jaren bij de hand heeft genomen, was de topschutter van de finale met zeven goals.

Dom

Hansen vreesde woensdag voor de voortzetting van zijn toernooi. In de kwartfinale tegen gastland Egypte, een van de krankzinnigste handbalwedstrijden uit de WK-geschiedenis, maakte de Deen in gewonnen stand voor zijn land in de laatste seconde een domme overtreding. Hij gooide de bal weg. Ernstig spelbederf, beoordeelden de Spaanse scheidsrechters en zij gaven Hansen vanuit de zwaarwegende 30-secondenregel de rode kaart en een strafworp tegen. Egypte redde zich naar de verlenging.

Na twee verlengingen, 1 uur 19 minuten en 59 seconden handbal, leek Egypte de toegang naar de halve finale te hebben geforceerd. In die slotseconde nam El Masry bij een mislukte Deense vrije worp (die over zeilde) niet de reglementaire drie meter afstand. Hij stapte zelfs toe op de Deense tegenstander. Bestudering van de VAR-beelden maakte dat Masry rood kreeg en Denemarken de daarbij behorende strafworp die Magnus Landin, de broer van de doelman Niklas, via de binnenkant paal raak schoot.

Strafworpen

De daaropvolgende serie strafworpen, vijf voor elke ploeg, viel in Deens voordeel uit, omdat doelman Landin er twee pareerde. Via Europees kampioen Spanje kwam Denemarken daarop de outsider Zweden in de finale tegen. Zweden, in de halve finale te sterk voor viervoudig titelhouder Frankrijk, was in 1999 voor het laatst wereldkampioen, niet toevallig ook in Egypte. Dat was een zomertoernooi met toeschouwerrecords, waar de Farao’s hun bijnaam verdienden en per wedstrijd 25duizend toeschouwers naar het stadion lokten. In de kwartfinale was destijds Rusland te sterk. Denemarken werd in dat WK negende.

De nieuwste editie van de strijd om het wereldkampioenschap, door corona zonder tribunebezetting, tilde Denemarken opnieuw naar de hoogste trede en duwde de aloude heerser Rusland, onder de naam RHF (Russische Handbal Federatie), nog verder naar beneden: veertiende. Handbal wordt meer en meer een Scandinavische aangelegenheid.