Deense club breekt voortijdig met Nederlandse sterspeler Estavana Polman

Estavana Polman juicht na een van haar vele treffers voor Team Esbjerg. De liefde tussen de Deense club en de handbalvedette is nu danig bekoeld. Beeld Tibor Illyes / EPA

Handbalster Estavana Polman (29) noemde Esbjerg haar ‘thuis’, maar na negen jaar moet ze noodgedwongen op zoek naar een nieuwe club. Haar Deense club ziet het niet meer in haar zitten en geeft haar niet meer de kans om te laten zien of ze kan terugkeren op haar oude niveau. Ondanks een contract dat nog een jaar doorloopt, wordt ze ‘niet opgenomen in de plannen voor het komende seizoen’.

Polman kreeg naar eigen zeggen maandagavond een mail waarin haar het besluit werd medegedeeld. ‘Het is niet de manier waarop ik had verwacht dat mijn tijd bij de club zou eindigen’, laat ze weten in een verklaring. Het maakt haar ‘erg verdrietig’, maar het besluit komt niet uit de lucht vallen: de verwijdering tussen club en sterspeler was de laatste maanden al pijnlijk zichtbaar.

De Arnhemse speelt al sinds 2013 voor Team Esbjerg en groeide in die tijd uit tot de grote ster bij de club en het nationale team. Ze werd er drie keer landskampioen en is clubtopscorer aller tijden. In 2019 werd ze uitgeroepen tot beste speler op het door Nederland gewonnen WK in Japan, maar daarna kwam ze door blessures nauwelijks aan spelen toe.

In een verklaring van de club wordt Polman – die op het handbalveld bekendstaat om haar onvoorspelbaarheid en vechtersmentaliteit – nog wel liefkozend ‘Essie’ genoemd. Ze wordt geprezen om wat ze voor de club heeft betekend, maar door haar blessures was ze bij Esbjerg al steeds meer op het tweede plan beland.

Bijrol op WK

Polman tobt al sinds zomer 2020 met haar rechterknie. Ze miste ook de hele eerste helft van dit seizoen nadat ze voor de tweede keer in een jaar moest worden geopereerd. Tegen de zin van Esbjerg in deed ze in december wel met het Nederlands team mee aan het WK. Zonder wedstrijdritme speelde ze daar een bijrol. Toen ze terugkeerde bij haar club kreeg ze nauwelijks speeltijd en liep de onvrede op.

Eind januari werd Polman al een week door de club geschorst, omdat ze zou hebben geweigerd in te vallen tijdens een duel in de Champions League, iets wat de Nederlandse zelf ontkent. Bij de Deense bekerfinale eind februari, die door Esbjerg werd gewonnen, kwam het tot een uitbarsting. Aan het slot van de wedstrijd was duidelijk te zien dat Polmans moeder ruzie maakte met een bestuurder van Esbjerg. De handbalster liet zelf na afloop weten dat er niet met haar gecommuniceerd werd. ‘Op een gegeven moment is het genoeg, en daar ben ik dichtbij.’

Een directe reden voor het besluit geeft Esbjerg nu niet. Wel verwijst de club in een verklaring naar het aanhoudende blessureleed waardoor ze ‘het grootste deel van het vorige en dit seizoen arbeidsongeschikt is geweest’. Polman kreeg in die periode ook geregeld de kritiek dat ze te snel weer terug wilde komen, bijvoorbeeld omdat ze mee wilde doen aan de Olympische Spelen.

‘Heel verdrietig’

Esbjerg-coach Jesper Jensen liet een paar weken geleden weten dat Polman op dit moment niet op haar oude niveau zit. Hij zei er toen nog wel bij dat hij erop vertrouwde dat het weer goed zou komen, maar het slepende conflict zorgde duidelijk voor irritatie bij de club. Bestuursvoorzitter Bjarne Pedersen zei dat hij ‘heel verdrietig’ was nu er zoveel aandacht voor was in de Deense media, terwijl er juist zo goed gepresteerd werd.

In die opmerking schuilt de ongemakkelijke waarheid voor Polman: tijdens haar langdurige revalidatie is ze minder belangrijk geworden. Na haar terugkeer op het veld had zij behoefte aan meer speeltijd, maar anderen kregen de voorkeur en bewezen dat Esbjerg ook zonder haar succes kan hebben.

Zonder een prominente rol voor haar won Esbjerg de beker, het team staat tweede in de competitie en is doorgedrongen tot de kwartfinale van de Champions League. Op haar plek staat nu de jonge Noorse Henny Reistad (23), die sinds dit jaar bij Esbjerg speelt, en uitgegroeid is tot een van de uitblinkers. Volgend seizoen komt bovendien ook nog haar landgenote Nora Mørk, een van de beste handbalsters ter wereld, naar Esbjerg.

Polman moet nu op zoek naar een nieuwe club. Volgens Esbjerg is er belangstelling om haar te huren, maar de club staat ook open voor ontbinding van het contract. De speelster zegt te hopen dat Esbjerg contact met haar opneemt om te overleggen wat ze tot de zomer van 2023 gaat doen. De handbalster woont in Esbjerg samen met oud-voetballer Rafael van der Vaart, die net is begonnen als interim-coach bij de plaatselijke voetbalclub, waar ook zijn zoon Damian speelt.