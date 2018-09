Deens voetbalelftal treedt tegen Slowakije aan met zaalvoetballers en spelers uit de tweede divisie

Deens sterspeler Christian Eriksen die samen met zijn medespelers in de clinch ligt met de bond zegt in een verklaring dat hij graag tegen Slowakije had willen voetballen. Foto REUTERS

Het Deense voetbalelftal speelt de oefenwedstrijd van woensdag tegen Slowakije met zaalvoetballers en spelers uit de Deense tweede divisie. De Denen moeten met een fantasie-elftal spelen, omdat de vaste spelers een arbeidsconflict hebben met de Deense voetbalbond (DBU). Als Denemarken geen team op de been brengt, dan staat deelname aan het EK 2020 op het spel.

Omdat een groot deel van spelers uit de WK-selectie en de bondscoaches met de bond steggelen over imagorechten en sponsoractiviteiten, moest de bond op zoek naar vervangers. Kim Hallberg van de Deense bond: “Wij moeten gewoon die wedstrijden spelen om niet uitgesloten te worden van het EK 2020 en om te voorkomen dat we voor miljoenen euro’s aan boetes krijgen.”

De gelegenheidsbondscoach John Jensen moet noodgedwongen een beroep doen op onbekende spelers die geen ervaring hebben met het spelen in het Deense team. De bond vreest dat de nieuwe spelersgroep, die als stakingsbrekers kunnen worden gezien, zal worden geïntimideerd. Het vliegtuig werd bij het vertrek uit Denemarken afgeschermd door brandweerwagens en er gaat een psycholoog mee naar Slowakije.

De hele situatie gaat oud-international Jensen aan het hart. “Het Deense team heeft oneindig veel voor mij betekend. In de huidige situatie zijn er alleen maar verliezers. Het Deense voetbal is de grootste verliezer. Ik hoop dat de twee partijen er zo snel mogelijk uitkomen en dat ik de pijn van de negatieve gevolgen kan verzachten.”

Sterspeler Christian Eriksen die samen met zijn medespelers in de clinch ligt met de bond zegt in een verklaring dat hij graag tegen Slowakije had willen voetballen. “De jongens zitten allemaal in Denemarken klaar om naar Slowakije te vertrekken. De bond hoeft alleen de voorwaarden uit de vorige overeenkomst met een maand te verlengen. Het probleem moet opgelost worden.”

Zondag speelt Denemarken weer een wedstrijd. Dan voor de Nations League tegen Wales.