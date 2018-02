Deen Michael Valgren wint Omloop het Nieuwsblad, 'Gemiste kans' voor Dylan van Baarle

Een examen met tegenslag

Ploegleider Servais Knaven spreekt bij de bus relativerende woorden. 'Kopman is ook maar een woord. Hij moet zich niet nerveus laten maken door dat begrip. Je hebt iemand bij je, je kunt orders uitdelen, maar uiteindelijk moet je mee zijn in de finale en het zelf oplossen. Ze zullen je zeker niet gaan duwen.'



Het vertrouwen is er. Vorig jaar was hij vierde in de Ronde van Vlaanderen, het jaar daarvoor zesde. De vorm is er ook. Zevende in de tijdrit van de Ruta del Sol, eerder deze maand en volgens Knaven zien de wattages die hij wegtrapt er overtuigend uit. Zelf denkt hij dat hij nog wat stappen kan maken. Het zwaartepunt ligt later in de lente , in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.



Het wordt een examen met tegenslag. Enkele kilometers voor de Molenberg moet hij van de fiets. Het achterwiel is kapot. Twee ploeggenoten wachten hem op, Christian Knees en Michal Golas. Zo werkt dat, als je the leader bent.



Hij keert terug in de voorste gelederen. Maar aan de voet van de Muur van Geraardsbergen - de omloop volgt voor het eerst in de geschiedenis het slot van de Ronde van Vlaanderen voor 2012 - gaat het weer mis. Hij raakt op de brug over de Dender in het gedrang en verliest veel terrein. Boven op de Kapelberg ziet hij nog juist hoe een groep zich heeft losgemaakt, met daarin onder anderen Van Avermaet, Sep Vanmarcke en zowaar wereldkampioen veldrijden Wout Van Aert. Hij vreet zich op. Kopman en de slag gemist.



Maar dan komt nog een ploeggenoot langszij, de Pool Lukasz Wisniowski. Die voelt zich goed, hij wil de oversteek maken. 'Mag ik gaan of zal ik op kop gaan rijden?' Van Baarle geeft hem de vrijheid, hij voelt dat hij zelf niet meer de benen heeft. Het was even wennen, verklaart hij na de wedstrijd. Of dat zo hoort, the leader om toestemming vragen? 'Ik denk het, ja.'