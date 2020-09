DeChambeau (27): wetenschappelijke krachtpatser op de golfbaan

Bryson DeChambeau. Beeld Getty Images

Hij is een grootverbruiker van proteïneshakes, eet meer steaks dan een wildwest-cowboy en werkt dagelijks vele uren in de sportschool met gewichten. De Amerikaanse golfer met de prachtige naam Bryson DeChambeau werd er dit jaar 20 kilo zwaarder mee, allemaal spiermassa. En afgelopen weekeinde werd hij beloond met winst op de 120ste US Open die plaatsvond op de Winged Foot Golf Club bij New York, een van de aller moeilijkste golfcourses in de wereld.

DeChambeau (27) is een van de meest intrigerende figuren in het golf. Hij benadert golf op puur wetenschappelijke wijze. Hij werkt met wiskundige modellen waarmee hij probeert vast te stellen hoe elke extra kilo aan lichaamsmassa zich vertaalt in extra lengte van de slagen en in hoeverre dat ten koste gaat van de precisie. Omdat het saldo voor hem positief is, heeft hij geen twijfel over zijn methode. In het verleden werd hij door medespelers wel de ‘mad scientist’ of ‘de idioot’ genoemd, maar sinds hij is gaan winnen met afslagen van boven de 350 meter kijkt iedereen er met bewondering naar.

Justin Rose, de Engelse golfer, zei er weinig van te snappen. ‘Tijdens de coronastop ben ik ook 12 weken in sportscholen gaan trainen om fitter te worden en extra massa te krijgen. Ik werd er nog geen halve kilo zwaarder door.’ De Amerikaan Jordan Spieth denkt dat DeChambeau echter heel goed weet waar hij mee bezig is. ‘Je hebt massa nodig om snelheid met het clubhoofd te creëren.’

Soms lijkt het of DeChambeau de sport opnieuw aan het uitvinden is. Na zijn indrukwekkende overwinning op de Winged Foot met zes slagen voorsprong op zijn naaste concurrent, verbaasde hij het journaille op de persconferentie met quotes als ‘Ik probeer gewoon de essentie van dit zeer complexe, multivariabele en multidimensionale spel te achterhalen.’

Hij is expert op het gebied van de dynamica of krachtenleer, een tak van de klassieke mechanica die zich bezighoudt met de beweging van voorwerpen. Op zijn zesde jaar – een leeftijd waarop de meeste kinderen net optellen en aftrekken leren – hield hij zich al bezig met algebra. Op zijn zijn 17de besloot hij zijn eigen ijzers te ontwikkelen.

Al deze clubs zijn even lang als de ijzeren 7, de club waarmee beginnende golfers vaak het spel leren. Zijn ballen ging hij selecteren door ze in een bak water met zout te dopen. Ballen die niet op de juiste manier bleven drijven keurde hij af. Hij houdt rekening met de luchtdruk en het sapgehalte van het gras op de golfcourses. Sinds spelers dit jaar de vlag in de hole mogen laten staan bij het putten vanaf de green, heeft hij ook de restitutiecoëfficiënt van de vlaggenstokken bestudeerd.

Vlaggenstokken van fiberglas laat hij de hole staan omdat hij er dan op kan mikken en de bal erin ploft, andere haalt hij eruit. Zijn handtekening schrijft hij van rechts naar links, waarbij hij begint met de laatste letter. ‘Daar heb ik uren voor geoefend. Het is toewijding. Zo zou ik ook Arabisch of Russisch kunnen leren, als je er maar alles voor wilt doen. ‘

Andere golfspelers zouden gek worden van alle data die hij in zijn hoofd heeft zitten, maar hij weet ze te verwerken en bespreekt die tijdens het spel met zijn caddie. ‘Hij is niet gek en lijdt ook niet aan adhd’, zei zijn vader Jon DeChambeau. ‘Het is gewoon zijn werkwijze.’ Hij haalt zijn schouders op over kritiek op zijn golfswing die technisch niet perfect zou zijn. Tiger Woods, een van de eerste golfers die het krachthonk bezocht, is bewonderaar. ‘Hij benadert het spel op een heel andere wijze. Ik speel op mijn gevoel, hij op basis van wetenschappelijke info.’

DeChambeau komt niet uit het niets. Begin 2019 stond hij al een keer in de top-vijf van de wereld na het winnen van een handvol belangrijke toernooien. Door zijn overwinning in de US Open en vierde plek op het US PGA dat in augustus werd gehouden, is hij nu weer een top-vijfspeler.

Handelsmerk op de baan is zijn ouderwetse platte pet, een eerbetoon aan de golfer Ben Hogan (1912-1997) die eveneens zijn toevlucht tot de wetenschap zocht voor het verbeteren van zijn spel. De course van Winged Foot met de smalle fairways en het stugge gras in de rough leek niet bepaald ideaal voor het spel van DeChambeau, maar hij slaagde er als enige in met een score van -6 de baan de baas te blijven.

De nummer één en twee van de wereld, respectievelijk Dustin Johnson en Jon Rahm, eindigden ver boven par. De grootste tegenstand kreeg DeChambeau nog van zijn jonge landgenoot Matthew Wolff die na vier rondes op even par eindigde. De oude garde kwam er helemaal niet aan te pas. Sergio Garcia, Phil Mickelson en Tiger Woods haalden de cut niet eens en konden vrijdagavond al naar huis.