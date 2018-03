Deceptie voor Matthijs Büchli, na de euforie valt de baanploeg akelig stil

Grillig karakter

Ik heb gepresteerd zoals ik had moeten presteren. Dat maakt me toch trots Büchli

In minder dan een seconde moet je beslissen of je achter een wegspringende renner aangaat, of dat je dat galant overlaat aan de concurrent. Voor je het weet raak je ingesloten en ben je slechts getuige van de gebeurtenissen verderop. 'Geluk is veel meer een factor in de keirin dan in de teamsprint', zei Lavreysen. Büchli trok na de wedstrijd de vergelijking met het shorttrack. 'Je kunt helemaal in orde zijn, maar niet winnen. Het is nooit te voorspellen.'



Hij had vrede met het resultaat. 'Het zou pas echt pijn hebben gedaan als ik niet had kunnen laten zien wat erin zit. Maar dit is de wedstrijd. Je hebt zes man die vreselijk hard kunnen fietsen. Ik heb gepresteerd zoals ik had moeten presteren. Dat maakt me toch trots.'



's Middags, tijdens de kwalificaties, werd het grillige karakter van het onderdeel ook al bewaarheid. Büchli had aan één versnelling genoeg om de concurrentie op afstand te houden. Lavreysen raakte opgesloten tussen drie andere deelnemers, kwam in een halfslachtige aanzet die te omzeilen hoog in de baan terecht en liet het lopen. Slechte poten, was de uitleg. Drie keer voluit gaan in de teamsprint had z'n sporen nagelaten. Hij had de herkansing nodig om zich te plaatsen voor het vervolg.