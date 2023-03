Debuut in Bahrein: nog even studeren op de wet van Verstappen voor Nyck de Vries

Nyck de Vries (links) bereidt zich voor op zijn race in Bahrain. Beeld Getty Images

‘Je doet het heel goed Nicky’, klinkt het opgewonden over de boordradio van Nyck de Vries. En nog eens: ‘Gaat goed: tempo ligt goed, banden ga je goed mee om.’ En zo gaat het maar door, ronde na ronde. ‘Goede snelheid; je bent echt goed bezig.’

Wie niet naar de Formule 1-race zondag in Bahrein heeft gekeken en alleen luistert naar wat De Vries in zijn helm te horen kreeg van zijn race-engineer, kan zomaar de indruk krijgen dat de Nederlander heeft gewonnen. Dat zou wat zijn geweest bij zijn tweede Formule 1-race ooit en zijn eerste in een eigen Formule 1-auto.

De realiteit is dat een van de oudste debutanten in de geschiedenis van de hoogste klasse in de autosport tamelijk anoniem rondreed in de Grand Prix van Bahrein. De 28-jarige coureur van AlphaTauri startte op het circuit van Sakhir als negentiende van de twintig deelnemers en finishte als veertiende van de zeventien auto’s die de finish haalden.

Beste bedoelingen

De voortdurende aanmoedigingen vanuit de pit waren De Vries eigenlijk niet zo opgevallen. ‘We praten tijdens de race best wel veel’, zei hij over het radioverkeer, ‘maar ik hoef niet elke ronde een schouderklopje.’ Hij hield het er maar op dat zijn race-engineer hem met de beste bedoelingen wilde aanmoedigen.

Over de auteur Robert Giebels is sportverslaggever en schrijft over wielrennen en Formule 1. Eerder werkte hij op de politieke redactie en was hij correspondent in Azië.

Lang dacht De Vries dat hij de hoogste klasse van de autosport nooit zou bereiken. Een compleet onverwachte, maar uiterst succesvolle invalbeurt vorig jaar in de Formule 1-race op Monza, gecombineerd met zijn solide reputatie van gedreven, hyperprofessionele realist met een uitzonderlijk oog voor detail, effende de weg naar het AlphaTauri-stoeltje.

‘Living the dream’ is het etiket dat de F1-gemeenschap plakt op debutanten die een felbevochten vaste plek op de ‘grid’, de startrij, hebben bemachtigd. Debuteren kun je niet leren. De eerste keer komt nooit meer.

Ongenaakbare winnaar

Daarbij lag het debuut van De Vries om drie redenen enigszins onder het vergrootglas. Omdat hij flink ouder is dan, bijvoorbeeld, de twee andere debutanten zondag, de Australiër Oscar Piastri (21) en de Amerikaan Logan Sargeant (22). Ook omdat De Vries al jaren succesvol is in de top van de autosport, alleen niet in de Formule 1. En een beetje omdat hij dezelfde nationaliteit heeft als de ongenaakbare winnaar van zondag: Max Verstappen.

De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull is drie jaar jonger dan De Vries, maar begon zondag aan zijn negende seizoen. Hij debuteerde als 17-jarige. Verstappen hoopt dat De Vries, die rijdt voor het Italiaanse zusterteam van Red Bull dat vorig seizoen voorlaatste werd in het constructeurskampioenschap, zich weet te onderscheiden. ‘Daarvoor is het het allerbelangrijkste dat je sneller bent dan je teamgenoot’, adviseerde Verstappen stellig.

Die teamgenoot is Yuki Tsunoda, 22 jaar en al twee seizoenen rijdend voor AlphaTauri. De Japanner wordt elk jaar iets minder een ongeleid projectiel dat de boordradio vooral gebruikt voor ongegeneerde scheldpartijen richting iedereen behalve zichzelf. De hoop is dat Tsunoda wat opsteekt van zijn ervaren, ingetogen teamgenoot die nooit boos wordt en nimmer vloekt.

Wet van Verstappen

‘Je bent tweetiende sneller dan Yuki’, klinkt het plots over de boordradio van De Vries. Hij kan Tsunoda helemaal niet zien, omdat die een flink eind voor hem rijdt en uiteindelijk als elfde eindigt. Heeft de tamelijk plompverloren mededeling iets te maken met de Wet van Verstappen? Nee hoor, reageert De Vries minzaam. ‘Sneller zijn dan Yuki is geen doel op zich.’

Wat wel zo is, doceert hij: ‘We rijden natuurlijk met dezelfde auto, we zijn elkaars referentie. Zo’n opmerking is meer bedoeld als een waarschuwing, vooral over de bandenslijtage. Als ik hoor dat ik sneller ben, weet ik dat ik mijn rijden niet moet overdrijven.’

Dat raakt aan de Tweede Wet van Verstappen: een nieuweling onderscheidt zich door gedurende het seizoen constant te zijn. ‘Niet dat Nyck geen fouten mag maken’, zegt Verstappen, ‘iedereen maakt fouten, we zijn geen robots.’ Het gaat erom hoe De Vries die fouten oppakt met zijn team. ‘Goed samenwerken en laten zien dat je je stoeltje verdient’, is het advies van de mentor.

Halfvol glas

Dat zal Nyck de Vries geen moeite kosten, zo leek het na de race in Bahrein. Als hij daarvan de balans opmaakt zit het glas per saldo altijd halfvol. Goed, hij werd veertiende, maar toch was dat ‘bemoedigend’ en ‘het positieve nemen we mee’. Het ‘samen’ zit er van kinds af ingebakken; De Vries gebruikt het woord ‘ik’ zelden. ‘We hebben wat geleerd over de karakteristieken van de auto’, zegt hij geroutineerd tegen de verzamelde, internationale pers in bijna accentloos Engels. ‘Maar we hebben meer raceweekenden nodig om hem te doorgronden.’

Het circuit van de volgende race, over twee weken in Saoedi-Arabië, zou zijn auto meer moeten liggen, verklaart De Vries, om meteen gas terug te nemen: ‘Maar misschien komt ‘Jeddah’ te vroeg.’

Zo nuanceert De Vries elk eigen statement. Als hij een betere kwalificatie had gereden en dus vanuit een betere positie was gestart, dan had hij zich misschien kunnen mengen in de top-tien waar WK-punten te verdienen zijn. Het ‘middenveld’, noemt De Vries dat. Daar horen hij en teamgenoot Tsunoda thuis, meent hij op grond van zijn gevoel over de AlphaTauri gedurende de race.

Oei, gewaagde opmerking, beetje afremmen, lijkt de coureur dan te denken, waarna hij zegt: ‘Maar we moeten realistisch blijven: er is nog veel werk te doen.’