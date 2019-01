Debuut coach Stijn de Gier (25) op profcircuit mondt uit in sprookje

Stijn de Gier Beeld Tom Zaunbrecher

‘Een sprookje, een jongensboek. Maakt mij niet uit hoe je het noemt’, zegt De Gier aan de telefoon vanuit Melbourne. De Brabander beschrijft zijn korte tijd met Collins als ‘een groot avontuur’ nadat hij zondagavond de rust van zijn hotelkamer heeft opgezocht. Hij vindt het maar moeilijk te geloven: de kwartfinale van de Australian Open, terwijl hij en Collins elkaar eind december in Australië voor het eerst hebben ontmoet.

‘We moeten mijn invloed als trainer niet overdrijven’, antwoordt De Gier eerlijk als hem gevraagd wordt naar zijn rol in de afgelopen weken. ‘Het is natuurlijk vooral Danielle zelf die geweldig staat te spelen hier in Melbourne. Ik ben onderdeel van een groter begeleidingsteam. En alle puzzelstukjes vallen nu op hun plek.’

In het team van Collins zitten ook de ervaren Amerikaanse coach Mat Cloer en de fysieke trainer Yutaka Nakamura, die eerder met Sjarapova werkte. Zelf zei Collins eerder dit toernooi dat haar trainingen met Nakamura afgelopen winter een groot aandeel hebben in haar prestaties nu in Melbourne. Samen werkten ze hard aan haar conditie en fysiek. Dat werpt z’n vruchten af. Collins bleef zondag in haar partij tegen Kerber onvermoeibaar vechten voor iedere bal. De score was veelzeggend: 6-0, 6-2, in minder dan een uur.

Spelplan

De Gier over zijn dagelijkse rol: ‘Tijdens de trainingen sta ik samen met Mat Cloer tegenover haar op de baan. En ik ben naast coach ook een soort assistent van Danielle. Ik breng haar rackets naar de spanner, bijvoorbeeld. Ook begeleid ik haar naar de persconferentie en andere media-afspraken.’

Het is niet zo dat hij haar nieuwe technieken heeft aangeleerd in de korte tijd dat ze nu samenwerken, zegt De Gier. Of dat hij haar rigoureus ander voetenwerk wil aanleren. Toch wil De Gier zijn rol ook niet volledig bagatelliseren. De leergierige Amerikaanse luistert aandachtig als de Nederlander haar voor iedere wedstrijd een spelplan voorlegt, dat hij samenstelt met een videoanalist. ‘Neem de partij tegen Kerber van zondag. We zagen dat Kerber veel naar de backhand van de tegenstander serveert. Dus daar kon Collins zich goed op voorbereiden.’

Het klikt tussen de twee leeftijdsgenoten. Zo goed zelfs, dat Collins nog voor de Australian Open was begonnen vroeg of De Gier ook rest van 2019 ook met haar als enige coach op reis wilde. Hij hoefde niet lang na te denken: dit avontuur mag van hem nog wel even voortduren. Een lucatieve samenwerking bovendien: het behalen van de kwartfinale levert Collins zo’n 290 duizend euro op. Ook de coach deelt mee in de winst.

Danielle Collins versloeg Angelique Kerber binnen een uur. Beeld Getty Images

Impulsief

Het avontuur van De Gier begon in Los Angeles, eind november. De Gier was op bezoek bij zijn vriend Peter Lucassen, die daar trainingen geeft op het nationale trainingscentrum van de Amerikaanse tennisbond. Toen ze op een ochtend samen in de auto van Lucassen zaten richting de tennisvelden net buiten de stad, kreeg Lucassen een belletje van Collins’ manager. Of hij niet iemand wist die met Collins, de nummer 35 van de wereld, naar Australië wilde voor de start van het tennisseizoen.

De Gier reageerde impulsief toen hij de vraag hoorde door de handsfree-speakers in de BMW van Lucassen. Hij veerde op en tikte zijn vriend aan. Hij wilde wel, maakte hij non-verbaal kenbaar. Waarom niet?, dacht De Gier. Hij is in Nederland al bijna tien jaar tennistrainer. Hij groeide op bij tennisclub Bastion Baselaar in Rosmalen. Al vanaf het moment dat hij kon lopen, heeft hij een racket in de hand. Zijn beste ranking was de topdertig van Nederland.

Maar De Gier wist al snel dat hij niet goed genoeg was voor de wereldtop. Een profleven vroeg bovendien te veel opofferingen, vond hij. Hij wilde ook nog wel een biertje met vrienden in de stad kunnen blijven drinken. Al op zijn zestiende besloot De Gier daarom ook trainingen te gaan geven. Aan recreanten en later ook aan de nationale jeugdselecties.

Na het telefoontje in de auto van Lucassen volgden er nog wat appjes met Collins en haar agent. Een mondeling akkoord werd gegeven tijdens een videogesprek vlak voor Kerst. De tickets naar Australië konden worden geboekt. Daar vond pas de eerste ontmoeting plaats. In het hotel in Brisbane, waar ze verbleven voor een voorbereidingstoernooi. ‘Een soort blind date. Maar wel een die zeer goed uitpakte.’

De volgende tegenstander van Collins is ook bekend: de Russische Anastasia Pavljoetsjenkova, die eerder dit toernooi Kiki Bertens versloeg.