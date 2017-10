Debutant Robertson heeft grote ambities op marathon

Onderlinge competitie

In 2015 lukte het hem om als vierde niet-Afrikaanse atleet ooit op de halve marathon onder het uur te finishen (59.47 uur). Zijn volgende doel is schitteren op de marathon. 'Ik ken atleten die Afrikanen aan de start zien staan en dan de moed al opgeven. Als ik iets heb geleerd in Afrika is het dat als het hoofd iets wil, het lichaam vanzelf volgt. Ik kijk naar mensen, niet naar nationaliteiten. En mensen zijn te verslaan.'



De marathon is compleet nieuw voor hem. Hij kon kiezen tussen Berlijn of Amsterdam, beide vlakke marathons, om zijn debuut te maken, en koos voor Amsterdam. 'De winnende tijd zit meestal rond de 2.05 of 2.06. Dat is een mooi richtpunt. En als ik de afgelopen jaren naar beelden van de wedstrijd keek, zag ik veel onderlinge competitie. Dat ligt mij beter dan alleen lopen.'



Zijn plan voor zondag is om met de eerste groep toplopers mee te gaan en dan wel zal zien waar het schip strandt. 'Ik ben nieuw, dus ik kan moeilijk zeggen: 2.04 is ook mogelijk. Maar eerlijk gezegd denk ik dat dit in de toekomst haalbaar is voor mij.'