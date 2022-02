Debacle op relay shorttrack door tuimeling Schulting: ‘Als er eentje valt, val je met zijn allen’

Suzanne Schulting gaat onderuit in de halve finale en weg is de kans op goud. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Er was ogenschijnlijk niets aan de hand. Schulting was in de halve finale juist op gang geduwd door Selma Poutsma, die als startrijdster al een paar meter voorsprong had genomen in het onderdeel dat in Beijing voor het eerst op het olympisch programma stond. Maar aan het einde van haar eerste bocht schoof Schultings rechterschaats plots weg en belandde ze met haar billen in de kussens.

‘In deze sport probeer je de grens op te zoeken’, zei bondscoach Jeroen Otter na afloop van de B-finale, waar Nederland dankzij de zege zich van de vierde plek verzekerde. In de krappe bochten op het baantje van 111 meter, met snelheden van wel 50 kilometer per uur, spotten shorttrackers met de natuurkundige wetten, maar soms krijgen ze een koekje van eigen deeg.

Een kleine groef in het ijs, die verder uitbreekt door de messcherpe ijzers, en de schoen raakt de ijsvloer. Dan is alle grip in een flits verdwenen. De ijzers zijn zo afgesteld dat er maar een millimeter of twee ruimte is tussen ijs en schoen, legde Otter uit. Dat was te weinig speling voor Schulting.

Fikse teleurstelling

Haar tuimeling betekende een fikse teleurstelling voor de Nederlandse ploeg. Het nieuwe onderdeel, 18 ronden met twee mannen en twee vrouwen, past de pupillen van Otter als een jas. In hun trainingen, die grotendeels in aflossingsvorm worden afgewerkt, trekken de mannen en vrouwen al jaren samen op. Zij weten precies hoe het werkt. ‘Maar ja, we hebben twee regels: je moet niet tegen een straf oplopen en je moet op je schaatsen blijven staan’, stelde Otter droog vast.

Voor Schulting liggen er nog kansen genoeg deze Winterspelen. Vijf keer goud gaat ze niet meer halen, maar vier keer is nog altijd mogelijk. Vorig jaar hengelde ze op de WK in Dordrecht immers ook goud binnen op de 500, 1.000 en 1.500 meter en was ze met haar ploeggenoten ook de beste op de relay, de aflossingswedstrijd.

Ze baalde daarom wel van de mislukte gemengde aflossing, maar putte toch vooral vertrouwen uit de eerste olympische wedstrijddag. Ze had zich immers met gemak gekwalificeerd voor de kwartfinales op de 500 meter die maandag op het programma staan.

De tijden, anders dan bij langebaanschaatsen niet doorslaggevend in het shorttrack, op de mixed relay wezen ook op een uitstekende vorm. In de kwartfinale bracht de ploeg met Schulting, Xandra Velzeboer, Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat het olympisch record op 2.36,437. En in de B-finale was de ploeg, ditmaal met Schulting, Knegt, Selma Poutsma en Jens van ’t Wout, met 2.36,966 sneller dan China. De thuisploeg versloeg Italië en Hongarije met 2.37,348 als eindtijd. Canada werd in de finale gediskwalificeerd.

Laatste kans op goud Knegt

Zuurder dan voor Schulting was het debacle voor Sjinkie Knegt, die de gemengde aflossing als zijn grootste kans op goud zag. Het is immers al een klein wonder dat de Fries in Beijing is. Drie jaar geleden zette hij zichzelf bij een ongeluk met zijn houtkachel in brand en belandde zwaargewond in het ziekenhuis. Inmiddels is hij wel weer redelijk op niveau, maar de status van favoriet voor de individuele nummers, die hij vier jaar geleden nog had, heeft hij niet meer.

Toch kwam er geen onvertogen woord over Knegts lippen, in ieder geval niet over Schulting. Hij is zelf ook talloze keren weggegleden, ogenschijnlijk zonder aanleiding. Het is een gegeven in zijn sport. Zoiets schudt hij eenvoudig van zich af. En hij weet dat echt teamgevoel twee kanten op werkt. Als de ploeg wint, wint iedereen. Het tegenovergestelde geldt ook. ‘Als er eentje valt, val je met zijn allen.’