Deadline Day: transfers en transfers die niet doorgingen en de groetjes aan alle vrouwen in de chat

Het grote nieuws in de laatste uren van Deadline Day, een halfjaarlijks internationaal evenement met een toenemende populariteit, ging over Memphis Depay. Hij wordt niet getransfereerd, hij blijft bij Barcelona.

Dat was een tegenvaller. Op Deadline Day is het juist de bedoeling dat spelers níét bij hun clubs blijven, zodat iedereen zich wezenloos kan twitteren en al dan niet zelfbenoemde experts op tv en livestreams de transfer uitgebreid kunnen analyseren.

Er gebeurde donderdagavond niet veel meer, de spanning was er grotendeels af. De zaakwaarnemers en de clubs hadden hun werk in de wandelgangen van het topvoetbal al grotendeels gedaan, de zaken waren beklonken, het geld was weer binnen. Bovendien had Nederland door een administratief foutje van de KNVB zijn Deadline Day al gehad, woensdag. Dat moet voortaan anders, om de kracht van de internationale Deadline Day niet te ondermijnen.

Speciaal voor Deadline Day organiseerde Voetbal International een onlineshow. In de studio leidde alleen de tweet van Depay (‘I have decided to stay at Barça!’) tot enige opwinding. Hij vertrok dus toch niet naar Juventus. ‘Misschien kunnen we het breaking-geluidje even laten horen?’ Het lukte, het breaking-geluidje klonk. De analyse van de kenners aan tafel: ‘De juiste club is niet gekomen.’

In de Deadline Show buitenland stonden chips op tafel en werd door twee VI-redacteuren twee uur lang, van 22.00 tot 0.00 uur, gepraat over transfers en transfers die niet doorgingen en waarom dat zo was. Kijkers konden reageren. ‘De groetjes aan alle vrouwen in de chat, jullie zijn top’, liet iemand weten.

Onder meer de NOS en het AD hielden een liveblog bij. Dat was goed te begrijpen. In de transferperiode wordt beslist over winst en verlies. De titels worden verdeeld, de degradatiekandidaten bepaald - te weinig gekocht, of toch niet de juiste spelers.

Het miljoenen- (Nederland) en miljardenspel (Engeland) werd in de Deadline Show buitenland uitgebreid en met kennis van zaken besproken. De VI-redacteuren bleken databanken te zijn, met parate kennis over duizenden voetballers. Een van hen zat tijdens de show naar Leicester City - Manchester United te kijken, want het gewone werk ging door.

Intussen werden opmerkingen gemaakt als ‘je weet nooit of de prijzen zijn zoals ze zijn’ (over de 15 miljoen euro die Valencia aan AS Roma zou moeten betalen voor Justin Kluivert) en ‘clubs hebben nu eenmaal de gewoonte om al het geld dat ze binnenkrijgen weer uit te geven’. Zeg dat wel. Van een verlies aan koopkracht en de oplopende inflatie is in deze sector niks te merken, de stijging van de transfersommen is opzienbarend.

Het was een interessante Deadline Show buitenland, ook toen een van de kenners in één zin de woorden ‘Joey Veerman’ en ‘Messiaans’ gebruikte, een ander een verhandeling begon over de hoeveelheid sponsornamen op Belgische voetbalbroekjes en de restverdediging bij Liverpool uitgebreid werd besproken.

Het reservoir transfernieuws - of transfernieuws dat toch geen nieuws blijkt te zijn, ook goed - is onuitputtelijk. Het komt zelfs voor dat spelers volkomen worden verrast als hun potentiële nieuwe club wordt genoemd. Cody Gakpo bijvoorbeeld die eerst naar Manchester United zou vertrekken, daarna naar Leeds United, door zijn management buiten zijn medeweten aan Ajax werd aangeboden en vervolgens, totaal uitgeput, een verbeterd contract bij PSV tekende.

Gakpo zal dus wel in de volgende transferperiode vertrekken naar Engeland, concludeerden de transferwatchers meteen. Het zal niet lang meer duren. De volgende transferperiode begint op 1 januari. Dat is nog geen twee weken na het WK in Qatar, een toernooi dat er als ‘een soort koemarkt’ voor zal zorgen dat de prijzen nog verder stijgen, aldus de commentatoren van VI.

Voor in de agenda: op 31 januari is er weer een Deadline Day, met shows, liveblogs, ontelbare speculaties en ander entertainment.