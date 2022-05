De zwarte magie van de Kuip frustreert PSV’s titelambities

PSV-aanvaller Zahavi stuit na het omspelen van keeper Marciano op rechtsback Geertruida. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Housebeats vermengd met Coldplay’s Nobody said it was easy dreunden door tot in de kieren van De Kuip na Feyenoord-PSV dat sensationeel eindigde op 2-2. In het krakende stadion uit 1937 blijft de kersverse Conference League-finalist Feyenoord nog jaren spelen, zo werd recent bekend. PSV zal ervan balen, het dacht zondag met een Kuip-trauma af te rekenen en en passant de titelstrijd te reanimeren. Na er drie weken geleden al de bekerfinale te hebben gewonnen, leidde PSV bij rust met 0-2 tegen de vaste bespeler, een nog magere afspiegeling van de superioriteit van de bezoekers. Maar Feyenoord kwam alsnog miraculeus langszij in de allerlaatste minuut door een zeer discutabele strafschop, daarmee Ajax in een zetel plaatsend voor de landstitel.

De boosheid kende na afloop geen grenzen bij PSV dat zich hevig benadeeld voelde door scheidsrechter Gözübüyük die een strafschop gaf nadat Toornstra de bal op de elleboog ramde van Mauro die met zijn gezicht naar de bal sprong met zijn arm half achter zijn rug. PSV-coach Schmidt liep weg bij een interview met de NOS toen er een vraag kwam over PSV’s afkalvende spel na rust en trilde daarna in de perskamer nog steeds van woede. ‘Het was never ever een penalty, het hele stadion weet dat. Het is een schandaal, de scheidsrechter heeft zoveel hulpmiddelen, maar hij weigerde naar de kant te gaan om nog eens te kijken. De scheidsrechter bepaalt wie kampioen wordt, is mijn gevoel.’

Geradbraakt

Mario Götze vulde aan: ‘Ik had al een gevoel dat het zou gebeuren, want we hebben dit al vaker gehad dit seizoen.’

Joey Veerman: ‘We zijn gewoon genaaid.’

Zelfs Feyenoord-coach Slot voelde met Schmidt mee, al was dat meer omdat hij vindt dat Feyenoord ook vaak benadeeld werd. Maar hij complimenteerde tevens zijn eigen ploeg voor de getoonde veerkracht.

Een aanvankelijk eenzijdige wedstrijd mondde inderdaad uit in een fascinerend gevecht. PSV heerste voor rust, speelde geconcentreerd, geraffineerd en was genadeloos voor Feyenoord dat geradbraakt oogde door de zware halvefinalewedstrijden tegen Olympique Marseille, twee donderdagen op rij om 21.00 uur ’s avonds met steeds dezelfde spelers.

Toch werd het dus nog gelijk. Waar Feyenoord de kracht vandaan haalde na rust is een raadsel. Waarom PSV plots naar achter ging hangen en de agressiviteit liet varen evenzeer.

Het is, alles bij elkaar, de zwarte magie van De Kuip, denkt menig PSV’er inmiddels. Op bezoek bij Feyenoord is het winstpercentage voor PSV lager (28,6 procent) dan waar ook deze eeuw, zo becijferde VI vooraf.

Ti-rana

Vooraf leek de kans op revanche voor het 4-0 verlies in eigen huis eerder dit seizoen levensgroot voor PSV. Feyenoord was nog rozig van het bereiken van de eerste Europese finale in twintig jaar. Bij de fanshop werden shirts bedrukt met ‘finale’ en rugnummer 22 achterop. Een enorm applaus en gejuich daalde op de spelers neer toen ze het veld betraden voor de warming-up. Oud-spitsen Pierre van Hooijdonk en Peter Houtman waagden zich in een interviewtje vooraf niet aan een voorspelling, maar zongen ‘Ti-rana’ en ‘fi-nale’ wat direct uitgebreid navolging kreeg.

Slot koos voor hetzelfde basisteam als in Marseille, in de hoop dat de gestreelde geest sterker zou zijn dan het vermoeide lichaam. Dat viel aanvankelijk tegen in alweer Feyenoords 51e wedstrijd van het seizoen. Met name middenvelder Kökcü, die in Marseille de wedstrijd ondanks krampaanvallen voltooide, stond eigenlijk vanaf het begin geblokkeerd. Balverlies na balverlies was het gevolg, een van die momenten leidde de 0-1 in.

Ook bij anderen waren de aannames en positionering minder dan anders, waardoor ze nog verder in het rood moesten om die foutjes te corrigeren. PSV begon juist ‘fantastisch’ vonden Schmidt en Slot. Rechtsbuiten Doan opende met een serie uitstekende acties, Gakpo was even ongrijpbaar als geniaal. De fijnbesnaarde Veerman waande zich in het middenrif in een speeltuin en stond aan de basis van beide treffers. Razendsnel opende hij op Gakpo die veel scherper was dan Geertruida en klinisch afrondde. Een etalage van techniek was de 0-2. Na een vloeiende combinatie met Zahavi stiftte Gakpo met tegendraads effect over Marciano.

Noodsliding

Slot wisselde Kökcü, Nelson en Til in de rust en bracht Wålemark, Toornstra en Linssen. Er kwamen kansen voor Dessers en Linssen, maar de allergrootste was voor PSV. Zahavi was zijn landgenoot Marciano al voorbij, maar met een noodsliding bracht Geertruida nog redding.

PSV miste liefst zeven spelers door blessures, coach Schmidt moet vooral centraal achterin improviseren. Toch was het schrijnend hoever zijn ploeg weer terugviel, en hoeveel er uiteindelijk moest worden opgelost door doelman Mvogo, die uitstekend op dreef was en Linssen tegen de lat zag koppen.

De Kuip veerde op, zeker toen een voorzet van Sinisterra werd binnengekopt door Dessers die ook het buitenkansje vanaf elf meter in de laatste seconde kundig benutte, daarmee hoogstwaarschijnlijk het laatste leven uit de titelstrijd blazend. Al wilde Schmidt daar nog niet helemaal aan. ‘Het is nog niet voorbij.’