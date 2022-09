De zwaarste straf voor Mathieu van der Poel: gedegradeerd te worden tot een willekeurige man van 27

Nee, ik had niet de wekker gezet om het wereldkampioenschap wielrennen voor mannen van start tot finish te ‘beleven’. Daar in Australië zou de koers na wat lichte schermutselingen in de aanvang voor uren in een overzichtelijke plooi terecht komen. De biologische wekker zou me in elk geval in de finale van de koers doen tuimelen. Bleek om kwart voor acht: zeer belangrijke en allesbepalende schermutselingen hadden plaatsgevonden lang voor ik naar bed was gegaan.

Ik moet zeggen dat de pushberichten op de telefoon, buiten lachte een heldere nieuwe dag me toe, me onmiddellijk tot leven wekten: Mathieu van der Poel na dertig kilometer uit koers na nacht in politiecel.

Wat nu weer met Mathieu, dacht ik. Heeft hij een koala beledigd? Uit balorigheid een kangoeroe laten schrikken? In Mathieu huist nog altijd de kwajongen zonder wie hij nimmer tot wielersuccessen zou zijn gekomen.

Terwijl Remco Evenepoel balorig aan een groteske solo begon destilleerde ik uit nieuws (nog immer telefoonraadpleging) dat op een ­hotelgang ­Mathieu in de clinch was geraakt met twee puberende meisjes die een variant van het ouderwetse ‘belletje trekken’ uitprobeerden: kloppen op deuren en dan keihard wegrennen.

Ik begrijp dat Mathieu het aanhoudend geklop op zijn deurtje zat werd. En al helemaal omdat hij als kopman van de Nederlandse equipe vroeg naar bed was gegaan om het laatste restje jetlag te neutraliseren. Dus zette hij op zeker moment de achtervolging in waarbij Mathieu niet alleen de meisjes een oratorische oorwassing gaf – niet bekend is of dit in het Brabants gebeurde of in het Engels, hij gaf ze duwtjes waarbij een van de twee een schaafwondje opliep.

Typisch Mathieu, zelf de kastanjes uit het vuur willen halen, terwijl een vertegenwoordig van de Nederlandse wielerbond het makkelijk had kunnen oplossen via het pad van de diplomatie. Of anders had een belletje naar de receptie wonderen kunnen verrichten.

Maar wie schakelde de politie in? De ouders van het kroost die aanvankelijk iets anders aan hun hoofd hadden dan op dat late tijdstip toezicht te houden? Omstanders?

Hoe dan ook, Mathieu is intussen voorgekomen en berecht: omgerekend 1.000 euro boete: 650 euro boete voor het belagen van het ene meisje, 350 voor het belagen van het andere. De schaafwond kost Mathieu dus 350 euro extra. Daar bovenop een verbod gedurende drie jaar de Australische bodem te betreden.

Zijn advocaat Michael Bowe gaat in beroep. De verzachtende omstandigheden – topsporter onder hoge druk begaat een adrenalinedelict – zijn door de rechter niet voldoende meegewogen. Een strafblad moet zijn cliënt koste wat het kost bespaard blijven.

In het politierapport, opgesteld na het incident, lezen we dat ‘een man van 27' is gearresteerd. Het lijkt me nog de zwaarste straf voor Mathieu van der Poel, gedegradeerd te worden tot een willekeurige man van 27.