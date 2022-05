De zonnige toekomst en analytische eerlijkheid van Thymen Arensman

Vermakelijk was het, de frustratie van Thymen Arensman zaterdagmiddag bovenop de Passo di Fedaia. Was hij vroeg in de etappe per ongeluk in de kopgroep terechtgekomen, mocht hij zich van de ploegleiding toch zeker niet terug laten zakken om zich te sparen voor de zondagse slottijdrit. Want daarin moest het wat hem betreft gebeuren: de deur van de Giro dichtgooien met een rigoureuze uithaal.

Hier ging hij met de ploeg nog een hartig woordje over wisselen!

Over de metgezellen in de kopgroep was hij ook al niet te spreken: ‘Ik heb nog nooit iets gewonnen, heb nog niets bewezen in het wielrennen, maar iedereen kijkt naar mij. Covi rijdt daardoor te ver weg.’

Ja, dank je de koekoek, de rest van de kopgroep lag op apegapen, hij niet.

Al die andere keren dat Arensman iets in een microfoon zei klonk hij als een onderkoelde analyticus. De koers, zijn eigen rijden, het werd op zakelijke wijze in twee, drie zinnen samengevat. Alsof hij een buitenstaander was die niet in de gaten had hoe goed hij al niet was op zijn tweeëntwintigste.

‘Nu ben ik bang dat ik niets heb’, voegde hij er nog aan toe na de finish op die griezelige col.

Mooi moment; frustratie als meststof.

Naar goed gebruik kwam Thymen een dag later terug op de kritische woorden richting de leiding van Team DSM. Team DSM is berucht om zijn extreme belijdenis van het teamideaal. De coureur is maar een radertje in het geheel. Er wordt goed voor hem gezorgd door ‘experts’ die elk hun eigen vakgebied bestieren. De uitvoerende in de koers, de renner, hoeft alleen maar het domme werk te doen: racen. Het team heeft het beste met hem voor.

De woorden waren hem ‘in het moment’ ontvallen. ‘De beslissing om in de kopgroep te blijven is uiteindelijk samen gemaakt, en ik ben blij dat we dat hebben gedaan’.

Als superknecht van Romain Bardet was hij vertrokken in de Giro. Van Bardet wilde hij leren hoe een klassementsrenner zich door de dagen beweegt. Maar ja, Bardet viel uit met een zonneslag.

De zondagse tijdrit van Arensman was om door een ringetje te halen. In de natte bochten had hij naar eigen zeggen een paar tienden kunnen binnenhalen, maar het uiteindelijke gat van 23 seconden met specialist Sobrero die zich al drie weken spaarde voor het slotfestijn in Verona had hij zelfs niet kunnen dichten als hij op de Fedaia in spaarstand met de laatste bus was binnengerold. Die analytische eerlijkheid bezat hij. Hij werd tweede.

Zeker is dat Arensman niet kapot gaat in een ronde van drie weken - een zeldzaam talent. Volgend jaar rijdt hij voor Team Ineos waar andere experts nog beter menen te weten wat goed voor hem is.

Ik zie het vrij zonnig in.