De Zoete pakt brons op afvalkoers bij EK baanwielrennen: ‘Dit had ik niet verwacht’

Mylène de Zoete in actie tijdens de afvalrace van baanwielrennen op de tweede dag van het Multi-EK. Beeld ANP

Daar ga ik weer, dacht Mylène de Zoete. De 23-jarige baanwielrenster reed boven in de tijdelijke EK-baan die in de Neue Messe in München is opgebouwd toen het in de diepte naast haar mis ging. Als een rijtje dominostenen kukelden de rensters in de afvalkoers van onderen naar boven. Het laatste steentje tikte het achterwiel van De Zoete aan. ‘Maar ik wist ‘m recht te houden.’

Ze ging niet weer. Ze klapte niet tegen de baan als aan het begin van deze EK-finale. In één van de eerste rondes werd De Zoete naar haar gevoel gesandwicht tussen twee tegenstanders en ging onderuit. Ze stofte zichzelf af en stapte weer op.

Ze klapte ook niet tegen de baan zoals vorig jaar, toen ze niet op tijd was om weer terug in de wedstrijd te komen. Bij een valpartij wordt de wedstrijd geneutraliseerd en hebben de gevallenen zes ronden om weer op te stappen. Toen, in Apeldoorn, had De Zoete een wiel van een concurrent tussen de ribben gekregen en lag ze naar adem te happen. Tegen de tijd dat ze weer boven jan was, was de koers zonder haar alweer op gang geschoten.

In München was ze op tijd weer in de baan en kon haar weg naar brons vervolgen. Het is haar eerste individuele medaille bij een internationaal titeltoernooi. ‘Dit had ik niet verwacht’, lachte De Zoete, die voor de televisiecamera van de NOS uitgelegd kreeg hoe ze haar microfoon moest vasthouden en dat ze niet in de lens moest kijken. Al was ze vorig jaar lid van de ploeg die Europees kampioen achtervolging werd, zo vaak stond ze nog niet voor de camera.

Strategische flexibiliteit

Ze had haar medaille in München te danken aan haar strategische flexibiliteit. Van nature is ze een rijdster die de luwte opzoekt in de kop van het pelotonnetje. De slachtoffers van de afvalkoers vallen immers aan de achterkant, waar elke twee ronden de laatste uit de wedstrijd wordt genomen.

Maar zaterdagavond was het nerveus op haar favoriete plekje, achter degene op kop. Zo nerveus dat het tot de twee valpartijen leidde. De tweede was zo hevig dat wereldkampioene Letizia Paternoster niet meer zelf de baan kon verlaten. Na ruim een kwartier medische verzorging werd ze, bij kennis, met een nekbrace per brancard naar het ziekenhuis gebracht.

Mylène de Zoete komt ten val tijdens de eliminatie finale van baanwielrennen. Beeld ANP

Nadat de wedstrijd met de overgebleven renster was herstart, besloot De Zoete juist de staart op te zoeken. Bij elke afvalling sprintte ze keurig getimed naar voren. Zoiets kost kracht, maar het leek haar beter dan weer een crash te riskeren. ‘En ik ben een sprinter.’

Het loonde. Ze wist op die manier stand te houden tot de laatste drie. Op dat moment waren de benen wel zo leeg dat ze niet meer kon mee strijden met Lotte Kopecky, de Belgische die de zege greep, en de zilveren Britse Pfeiffer Georgi.

Van tevoren was er veel te doen om de baan in München, die speciaal voor het EK in de Neue Messe, een groot beurscomplex, is opgebouwd. Die is 200 meter lang, en daarmee 50 meter korter dan de meeste wielerbanen. Bovendien is de vorm zodanig dat er vrij korte rechte einde zijn. Dat maakt het gevaarlijk, oordeelde onder anderen sprinters Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen. Zij namen daarom niet aan het individuele sprinttoernooi deel.

Volgens De Zoete speelde de vorm van de baan ook een rol in de chaotische afvalkoers. Omdat de rechte einden kort zijn is er minder tijd waarin het pelotonnetje rechtdoor rijdend tot rust kan komen. ‘En in die bochten gebeurt het twee keer.’

Maar toch. Het is niet alleen de baan, weet De Zoete. Het is ook gewoon de afvalkoers. ‘Dat is altijd chaos.’