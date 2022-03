De zoektocht naar een toppaard is een kwestie van veel geduld en een beetje geluk

Harrie Smolders met Monaco in actie tijdens de GP van Indoor Brabant. Hij werd tweede. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Met zijn getrainde paardensportoog kijkt bondscoach Jos Lansink vanaf de rand van de hoofdpiste van Indoor Brabant niet alleen naar de souplesse en sprongkracht van de paarden. De 60-jarige oud-topruiter probeert ook hun karakter te doorgronden en in hoeverre de paarden het parcours op slimme wijze weten af te leggen.

‘Maakt het paard korte wendingen? Denkt-ie mee met de ruiter? Is het paard in staat een foutje te herstellen? Een goed paard hoeft niet altijd spectaculair te springen, maar moet wel heel rationeel springen’, aldus Lansink kort voor aanvang van de Rolex Grand Prix.

Samen met 2.500 toeschouwers in de Brabanthallen in Den Bosch ziet de bondscoach dat de Nederlandse springruiters net naast de hoofdprijs grijpen tijdens de prestigieuze GP. In de barrage met twaalf combinaties legt de Duitser Daniel Deusser met zijn paard Scuderia het uitdagende parcours het snelst af; in 37,90 seconden. Harrie Smolders wordt tweede met Monaco. Op de derde plaats eindigt Willem Greve met Grandorado TN.

Lansink zegt na afloop ‘super tevreden’ te zijn met de prestaties van de Nederlanders. ‘Vooral de vier combinaties die de barrage haalden.’ Naast Smolders en Greve doelt hij ook op Bart Bles en Jack Ansems. De bondscoach beschikt in zijn equipe over weinig combinaties die met het oog op het WK deze zomer al absolute zekerheden zijn. Het opleiden van paarden voor de internationale topsport is volgens Lansink een langdurig en moeilijk proces. Bovendien verdwijnen topruiters na de verkoop of pensionering van hun beste paard dikwijls enige tijd van het strijdtoneel door gebrek aan opvolging.

Dat geldt niet voor Maikel van der Vleuten die zijn voormalige toppaard Verdi TN twee jaar geleden met pensioen zag gaan. Op Indoor Brabant nam de inmiddels 20-jarige hengst zondag – zonder hindernissen – afscheid van het publiek.

Van der Vleuten heeft met de 12-jarige Beauville Z een nieuw toppaard. Vorig jaar veroverde hij met deze bruine ruin verrassend brons op de Olympische Spelen. Afgelopen weekend krijgt Beauville rust en komt Van der Vleuten met de 10-jarige Elwikke in actie tijdens de GP. ‘Wij zijn met ons familiebedrijf continu bezig jonge paarden op te leiden, dat is het mooiste wat er is’, zegt Van der Vleuten. ‘Als we in een jong paard geloven, proberen we hem klaar te stomen voor de topsport. Dan gaat het zeker niet alleen om de trainingen maar ook om een goede wedstrijdplanning en voldoende rust.’

Dankzij de samenwerking met de Spaanse zakenvrouw Marta Ortega, bestuursvoorzitter van het mode-imperium Inditex, beschikt de familie Van der Vleuten ook over paarden die al enige naam hebben gemaakt. ‘Marta heeft echt hart voor de sport, daar hebben we veel geluk mee’, aldus Van der Vleuten die met zijn jonge paard Elwikke geen potten kan breken in de GP. De familie hoeft niet bang te zijn dat Ortega succesvolle paarden verkoopt. ‘Natuurlijk verkopen we weleens een paard, maar dan komt het initiatief van ons en niet van Marta.’

Niet elke topruiter heeft dat geluk. Zo raakt voormalig wereld- en olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam kort voor de Olympische Spelen van Tokio zijn beste paard Carlyle kwijt. Dubbeldam ontbreekt dan ook op Indoor Brabant. Hij werkt aan een terugkeer in het circuit met zijn nieuwe paard, de 12-jarige hengst Iron Man 15.

Ook Gerco Schröder – tweevoudig winnaar van olympisch zilver in 2012 – is niet van de partij in Den Bosch. Na het pensioen van Glock’s London in 2019 heeft hij een stapje terug gedaan. Inmiddels beschikt hij enkele maanden over het relatief onervaren maar talentvolle paard Glock’s Galanda. ‘Het is zeker frustrerend dat ik er niet bij kan zijn op Indoor Brabant, maar daar had ik niets te zoeken’, zegt Schröder vanuit Spanje waar hij aan kleinere wedstrijden deelneemt.

‘Voorheen was mijn schema in het voorjaar: Doha, Den Bosch, Parijs en verder. Nu rijd ik op de Spaanse Sunshine Tour en kunnen Galanda en ik aan elkaar wennen’, zegt hij over zijn 11-jarige merrie die door de wedstrijdloze coronaperiode een achterstand heeft opgelopen. ‘Galanda is een sensibele merrie met veel bloed (energie, red.) en ze heeft een goede instelling. Natuurlijk hoop ik terug te komen aan de top, maar je werkt met een dier dus voorspellingen doen is gevaarlijk. We moeten geduld hebben en ook een beetje geluk.’

Eén ding is zeker in de paardensport: garanties bestaan er niet. Wel heeft bondscoach Lansink goede hoop dat hij later dit jaar voor de landenwedstrijden een beroep kan doen op zowel Schröder als Dubbeldam. ‘Met zulke wereldruiters kan het snel gaan als ze over een toppaard beschikken met een goed karakter’, stelt Lansink. ‘Het karakter vind ik één van de belangrijkste eigenschappen van een paard. Hij moet bereid zijn voor je te willen werken, anders krijg je als ruiter een paard van 500 à 600 kilogram echt niet naar de overkant.’