De zoektocht naar een nieuwe bondscoach is begonnen, maar een beslissing zal nog even op zich laten wachten

Mephis is dichtbij de 1-0 maar kan net niet bij de bal, keeper Wojciech Szczesny hoeft niet echt redding te brengen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dwight Lodeweges zelf? Louis van Gaal, Henk ten Cate, Frank de Boer, een ander? Het spel is op de wagen, terwijl de beslissing nog wel even op zich laat wachten. Zondag was het in elk geval Henk ten Cate-dag in het namenspel.

Eerst nog een keer voetballen, alvorens het spel voortgaat. Polen is vrijdag verslagen (1-0) bij het debuut van Dwight Lodeweges als bondscoach, in een wedstrijd die volgens middenvelder Marten de Roon ‘niet sprankelend was, maar wel degelijk. We hebben gedomineerd.’ Maandag wacht Italië, eveneens in een lege Arena. Net als Nederland een team in ontwikkeling, een ploeg die graag aanvalt.

Tussen alle speltechnische beschouwingen door speelt de discussie over de opvolging van Ronald Koeman. Het duidelijkst is zondag middenvelder Marten de Roon, vanwege zijn achtergrond bij Atalanta Bergamo aangeschoven aan tafel in Zeist, geconfronteerd met een bericht van die ochtend dat de spelersraad Henk ten Cate naar voren zou hebben geschoven.

‘Onzin’, zegt hij, samengevat in één woord, fel en met overtuiging uitgesproken. Hij mag dan niet in de spelersraad zitten, hij weet zeker dat in de hechte groep van Oranje dergelijke informatie breeduit gecommuniceerd zou zijn. De internationals noemen gewoon geen namen. Ze zeggen welke werkwijze ze fijn vinden, dat ze de met Koeman ingeslagen weg willen blijven volgen; een coach die de inmiddels redelijk gelouterde spelersgroep vrijheden gunt, die ze laat meedenken in het proces.

Maar, zo stelt De Roon, de directie van de KNVB beslist, net zoals bij andere bedrijven. Werknemers mogen de gewenste richting aangeven, de besluiten zijn aan de bazen. Het bericht over Ten Cate is gelanceerd door routinier-verslaggever Kees Jansma, in een nieuwe talkshow op YouTube. Ten Cate zou door de spelersraad (Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Ryan Babel, Daley Blind en Kevin Strootman) zijn geopperd. Onzin dus, aldus De Roon, terwijl Jansma zich beroept op zijn bronnen.

Het is ook een fascinerend spel van belangen en van balletjes opgooien, bij het vergeven van een van de mooiste banen in voetballand, bij een als talentvol omschreven selectie. Lodeweges ziet het vanzelf wel. Hij blijft rustig, geniet van het moment en heeft genoeg aan de voorbereiding op het duel met Italië. De spelers zijn trouwens ook blij met Lodeweges, die al ruim twee jaar assistent was van Koeman en van grote invloed was op het kiezen van de tactiek en het opdienen van de oefenstof.

De vraag is vooral of hij de ideale keuze is voor een eindtoernooi als het EK van volgend jaar. Afgaand op zijn palmares beleefde hij zijn grootste momenten als trainer in de schaduw van een hoofdtrainer. Het zou voor de KNVB een optie kunnen zijn: een constructie met een supervisor, zoals bij het WK in 1974, toen de bond het duo Fadrhonc en Van der Hart als te licht beschouwde voor zo’n grote klus en Rinus Michels toevoegde.

Ten Cate, die van de huidige groep alleen met Ryan Babel werkte, zegt aan de telefoon niet zoveel meer dan dat hij het ‘eervol vindt als de internationals aan hem denken als bondscoach, mocht dat zo zijn.’ Hij was drie jaar geleden bijna rond met de KNVB, toen hij werkzaam was in de Emiraten en urenlang sprak met toenmalig technisch directeur Hans van Breukelen, die hem de baan toezegde. Althans, zo is dat geïnterpreteerd door menigeen. De KNVB veranderde blijkbaar van mening en trok Dick Advocaat aan, in een (mislukte) poging om na het ontslag van Danny Blind alsnog het WK in Rusland te bereiken.

Ten Cate (65) is al ruim tien jaar weg uit het Europese topvoetbal. Hij werkte vooral in het Midden-Oosten, mede omdat hij ook koos voor de kwaliteit van leven, ook in financieel opzicht. Hij staat bekend als een trainer met een gepassioneerde voorliefde voor aanvalsspel. En hij kijkt liever naar wat een speler kan, dan naar wat hij minder beheerst. Lodeweges voetbalde nog met Ten Cate bij Go Ahead, in een grijs verleden dus, en was ook zijn assistent bij dezelfde club. ‘Ik ken Henk wel, maar niet als mijn broekzak.’

Het gezelschapsspel over de nieuwe bondscoach gaat dus nog wel even door, na het duel met Italië van maandag, de tweede wedstrijd in de Nations League. Nederland heeft na de eerste ronde 3 punten, Italië en Bosnië 1, Polen 0. Stel dat Nederland wint, dan is het al een aardig eind op streek. Lodeweges: ‘Het wordt een vreselijk interessante pot.’