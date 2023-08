De zeilers Bart Lambriex en Floris van de Werken laten zich maar wat graag uitdagen

Bart Lambriex en Floris van de Werken. Beeld ANP

Het is de wiebelboot waarin Bart Lambriex (24) en Floris van de Werken (28) zich het meest uitgedaagd voelen. De 49er kan door de smalle romp zomaar kapseizen, zo instabiel is het vaartuig. De snelheid ligt hoog, tot voorbij de 40 kilometer per uur. In de trapeze - stuurman en bemanning uitgestrekt naast elkaar met de voeten op de brede wings vlak boven de golven - is acrobatie vereist. Apenkooien, noemen ze het.

Maar deze vrijdagmiddag hoeven ze niet tot het uiterste te gaan: voor de kust van Scheveningen dobberen ze weliswaar te midden van negen andere deelnemers in afwachting van de start voor de zogeheten medalrace, de beslissende wedstrijd, maar de buit is al binnen. Woensdag, na 15 races, was de voorsprong van 26,8 punten die ze hadden uitgebouwd op hun voornaamste belagers, de Spanjaarden Diego Botin en Florian Trittel, niet meer te overbruggen: voor de derde keer op rij, na eindzeges in Oman (2021) en Halifax (2022), veroverde het Nederlandse duo de wereldtitel. Ze harkten ook de olympische kwalificatie voor Parijs 2024 binnen.

Ze hadden aangekondigd deze dag toch gewoon ‘het beste van onzelf’ te laten zien. Status verplicht. Ze moeten geduld hebben. De zee voor Scheveningen laat zich van de vertrouwde wisselvallige kant zien: na de stevige bries van de voorgaande dagen staat er uitgerekend nu niet meer dan een zuchtje, aflandig ook nog. Maar na bijna twee uur buitengaats cirkelen in de hoop dat de windmeters meer knopen registreren, valt dan toch het startschot. Lambriex en Van de Werken houden zich ondanks de belofte mee te doen voor winst afzijdig: ze eindigen als een na laatste. De Spanjaarden verliezen hun tweede plek aan de Zwitsers.

Sterke klasse

Er zijn nog meer horden in de 49ers die de klasse voor het Nederlandse duo alleen maar aantrekkelijker maken. De top is breed, het aantal zeilers is groot. Lambriex: ‘Ik denk dat hier het hoogste niveau van de tweemansboten wordt gehaald. Elders zie je dat er maar een beperkt aantal podiumkandidaten is. Bij ons zijn er dat er best wel veel. Als je er niet lekker bij zit, kun je ook zomaar tiende worden of vijftiende.’ Nog een graadmeter van belang: van de zeilers uit de olympische klassen die doorstromen naar de prestigieuze America’s Cup of de SailGP, de competities waarin het meeste geld omgaat, is het percentage met een verleden in de 49ers het hoogst.

Dat ze ondanks de brede concurrentie erin slaagden in Scheveningen de wedstrijd voortijdig naar hun hand te zetten, schreef Van de Werken woensdag toe aan een ‘superfocus’. Ze hadden zich benadeeld gevoeld door een jurybeslissing in het voordeel van het Spaanse team. Enigszins getergd hadden ze de achtervolging ingezet. Dat mondde woensdag uit in twee eerste plaatsen en een derde plek. Botin en Trittel ontbraken in de eerste rangen en liepen ook nog eens tegen een straf aan wegens een te vroege start.

Van de Werken: ‘Het is sowieso altijd een heel harde strijd, zeker als de condities zwaarder worden. Dan ontstaat al snel een oorlogssfeer. Maar die is er ook als dingen niet eerlijk voelen. Dat brengt vuur in de mens.’ Lambriex koos voor een ander thema in zijn terugblik. ‘Het is fijn als op zo’n belangrijke dag alles goed gaat, de details, de kleine beetjes in snelheid en strategie, hoe je de windvlagen kunt zien aankomen.’

Maar dat zoiets op elk gewenst moment kan worden opgeroepen, is bepaald niet vanzelfsprekend. Na het WK gaan ze weer met hun coach, de Brit Rick Peacock, om de tafel zitten om te analyseren wat er beter kan - een kritische opstelling is volgens het duo misschien wel de grootste sterkte van het team. Want dat is uiteindelijk nog hun grootste uitdaging, zeggen ze, beter worden. ‘Je bent nooit klaar.’