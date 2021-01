De wraak van Suarez: scoren

Atlético Madrid-aanvaller Luis Suarez scoort de 2-1 tegen Valencia. Beeld REUTERS

Wraak. Het staat nog net niet op zijn voorhoofd geschreven. Wraak op Barcelona, dat de doelpuntenmachine in de zomerse opruimwoede bij het afval zette. En nu? Kampioen met rivaal Atlético Madrid? Wie weet. Zeven punten bedraagt de voorsprong op Real, tien op Barcelona, en een wedstrijd minder gespeeld. Suarez (34) is topschutter van de competitie.

De spits uit dat kleine Zuid-Amerikaanse voetballand Uruguay, waar het lijkt of mentaliteit in het drinkwater zit, kwam met slechts één doel naar Europa: slagen. Als voormalig directeur van FC Groningen Hans Nijland een favoriete anekdote mag vertellen over Suarez, die hij uit Zuid-Amerika haalde, is het deze: ‘Ajax wilde hem na één jaar FC Groningen kopen en stelde zich arrogant op. Op een gegeven moment vloog Luis mijn kantoor binnen. We stonden neus aan neus. Hij schreeuwde: ‘’Ik ga naar Ajax. Niets of niemand zal die transfer blokkeren. Ik ben naar Europa gekomen om maximaal te presteren en veel geld te verdienen voor mijn familie’’. Hij was net 20 jaar of zo. Wat een persoonlijkheid.’

Suarez zal zich niet zo snel afvragen wat de mens Suarez wil, zoals Tom Dumoulin wil uitzoeken wat de mens Dumoulin meer wil dan fietsen. De mens Suarez is bijna vergroeid met de voetballer. Die wil winnen, ten koste van alles. Hij liet zich soms vreselijk gaan, door Bakkal (PSV), Ivanovic (Chelsea) en Chiellini (Italië) te bijten. Hij zag de halve finale van het WK van 2010 tegen Oranje aan zich voorbijgaan omdat hij in de kwartfinale ten koste van een rode kaart een fataal Ghanees doelpunt voorkwam met een handsbal.

Alles voor dat hogere doel. Met Lionel Messi vormde hij bij Barcelona een geweldig duo, binnen en buiten het veld. Hij was buurman en vriend van Messi, van wie hij gescheiden verder leefde na zijn vertrok. De stoere man plengde bittere tranen. Trainer Ronald Koeman had zijn plannen toegelicht in een kort telefoongesprek. Hij drukte op de begroting en zou vaak reserve zijn. Suarez’ trots was gekrenkt. Alleen, hij vertrok niet naar Juventus, zoals verwacht.

Ronald Koeman maandag, op een vraag over Suarez’ vertrek, waarvan de schuld hem geregeld in de schoenen is geschoven: ‘Het was een gezamenlijke beslissing. Een verandering die ook met de toekomst te maken had. Natuurlijk had ik liever gehad dat hij voor Juventus had gekozen. Meer kan en wil ik er niet over zeggen.’

Luis Suarez Beeld REUTERS

Doelpunten voor Juventus hadden minder pijn gedaan. Nu is elke treffer een dolkstoot in de aspiraties van Barcelona. Suarez is topscorer van Spanje, samen met En-Nesyri van Sevilla. Zondag vierde hij zijn 34ste verjaardag. Barcelona feliciteerde hem met een foto in het shirt uit de Catalaanse hoofdstad. Het was een bericht uit de schijnwereld van media-afdelingen. Hoe zullen ze werkelijk kijken naar hem, in huize Koeman, op de bank bij Messi of bij Bartomeu, de inmiddels vertrokken voorzitter?

Atlético is schier onverslaanbaar. De vorige week, bij Eibar, stond Atléti met 1-0 achter. Suarez maakte gelijk met een diagonale knal. In de voorlaatste minuut benutte hij een penalty, als Panenka genomen, overlopend van zelfvertrouwen. Zondag: 1-0 achter bij Valencia, omgebogen naar een zege met 3-1, met de tweede treffer van Suarez, als eindstation van een razendsnelle aanval. Vanaf de linkerkant verscheen hij voor het doel en schoof de bal diagonaal in, via de paal.

Wie houdt Atlético tegen? Bij Real zit trainer Zidane geregeld op de schopstoel terwijl het gelauwerde elftal dringend toe is aan vernieuwing. Barcelona, waar Messi wilde vertrekken en toch bleef, is volledig in restauratie. Voorzitter Enrique Cerezo van Atlético zei pesterig in de krant Mundo Deportivo: ‘Luis Suarez is de beste spits van Europa.’ Terwijl Barcelona geregeld de modale Braithwaite opstelt.

De laatste titel van Atlético dateert uit 2014. Trainer Diego Simeone, die qua instelling een Argentijnse oom van Suarez kon zijn, heeft een nieuwe vechtmachine gebouwd, die nog goed kan voetballen ook, met het gouden duo Suarez - Joao Felix als aanvallers. De oude krijger, gekoppeld aan de jonge Portugees, ontluikend in zijn tweede seizoen.

Suarez kon een paar maanden geleden niet meedoen in de thuiswedstrijd tegen Barcelona, vanwege corona. Als ze in Camp Nou maar weten dat elk doelpunt onderdeel is van Wraak.