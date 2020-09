De worsteling van PSV-middenvelder Mohamed Ihattaren

Mohammed Ihattaren probeert Miguel Araujo met een lichaamsbeweging te passeren, dat zou maar deels lukken. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het grootste talent van PSV heeft de meeste moeite met het strikte regime van trainer Roger Schmidt. Sjokkend komt Mohamed Ihattaren zaterdagavond naar de kant als hij tegen FC Emmen na een uur wordt gewisseld. Een handdruk van Schmidt en een bescheiden knikje volgen.

Sinds de komst van de Duitse trainer worstelt de 18-jarige middenvelder met zijn vorm. Waar hij vorig seizoen werd bejubeld vanwege zijn surplus aan talent, ligt de nadruk nu op het gebrek aan discipline en arbeidsethos. Hij kwam te zwaar terug van vakantie, maakte weinig indruk in de voorbereiding en werd in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Groningen van de training gestuurd. Het kostte hem zijn basisplaats tijdens de seizoensouverture.

Schmidt zei al eens dat hij Ihattaren aan de bal niks meer kan leren. Maar met het Vollgasfussball dat de Duitser voor ogen heeft is het essentieel dat alle spelers hun verdedigende taak uitvoeren, bereid zijn vuile meters te maken en de tegenstander voortdurend op jagen. Eisen waaraan Ihattaren onvoldoende voldoet.

‘Er is vorig seizoen een ongezonde situatie rondom Ihattaren ontstaan’, zegt Arnold Bruggink. Volgens de oud-voetballer, die op zijn zestiende debuteerde voor FC Twente en op zijn negentiende een contract tekende bij PSV, genoot de middenvelder onder Mark van Bommel en Ernst Faber te veel vrijheid op het veld. ‘In verdedigend opzicht hoefde hij minder te doen, omdat ze vonden dat hij in balbezit het verschil moest maken voor PSV. Dat was een te zware last voor een 17-jarige.’

Vorig seizoen, toen PSV in een crisis verkeerde, klampte iedereen binnen de club zich vast aan het talent van Ihattaren. Ook streden de Marokkaanse en Nederlandse voetbalbond openlijk om zijn diensten. Tegelijk moest de middenvelder uit Utrecht met het overlijden van zijn vader een persoonlijk drama verwerken. Bruggink: ‘Het is niet niks wat hij in korte tijd allemaal heeft meegemaakt. Dan kun je jezelf enigszins kwijtraken of denken dat je alles zelf kunt oplossen.’

Ihattaren koos voor het Nederlands elftal en maakte in de Nations Leaguewedstrijden tegen Polen en Italië begin september zijn debuut in de selectie. Tot speelminuten kwam het niet. Een camerashot van een onderuitgezakte Ihattaren op de bank was direct voer voor discussie. Plots doken geruchten op dat hij toch liever voor Marokko zou willen uitkomen.

‘Ineens word je door veel mensen gezien en gaat iedereen iets van jou vinden’, zegt Björn van der Doelen. De voormalig middenvelder van PSV debuteerde op 18-jarige leeftijd in het Philips Stadion en herinnert zich zijn worsteling nog goed. ‘Op die leeftijd ben je op zoek naar wat voor houding je jezelf moet aannemen. Maar ondertussen word je door volwassenen wel beoordeeld als volwassene omdat je toevallig veel geld verdient.’

Alleen talent is niet voldoende, vervolgt Van der Doelen. Minstens net zo belangrijk is het mentale gestel, meent hij. ‘Op je achttiende kun je moeilijker omgaan met kritiek. Je bekijkt jezelf veel minder objectief dan wanneer je veertig bent. Dat is het mooie aan ouder worden.’

Het is precies de reden waarom Bruggink zich hardop afvraagt of Schmidt in Ihattaren hetzelfde ultieme talent ziet als velen anderen in Nederland. ‘Nu hij zijn doel, het eerste van PSV, heeft bereikt, ben ik benieuwd welke volgende stappen hij gaat zetten. Daarbij is het mentale aspect bepalend. Ben je tevreden met wat je hebt of wil je echt de allerbeste worden? Het maakt het verschil tussen een heel goede voetballer en echte wereldtopper.’

De vraag is wie Ihattaren bij de hand moet nemen in het veld. Tegen Emmen was het basiselftal van PSV gemiddeld 22 jaar oud – de jongste basisploeg van de club sinds 2014. Het is een groot verschil met 25 jaar geleden, zegt Van der Doelen. Als tiener keek hij op tegen zijn ervaren ploeggenoten. ‘Ik was doodsbang voor Jan Wouters, durfde hem nauwelijks aan te kijken.’

Ook wijst hij op Ibrahim Afellay. De middenvelder werd in zijn eerste seizoenen bij PSV uit de wind gehouden door de vijftien jaar oudere Philip Cocu. ‘De talenten van nu krijgen steeds minder de tijd om hun persoonlijkheid te ontwikkelen en te wennen aan wat er allemaal op ze afkomt. Ze kunnen qua talent misschien wel de beste zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze elke wedstrijd de beste speler zijn.’

In de ogen van Bruggink is de gearriveerde Schmidt de aangewezen persoon om Ihattaren zelfbewustzijn bij te brengen. Met het wegsturen van de middenvelder van de training en de plek op de bank tegen Groningen heeft Schmidt een duidelijke lijn getrokken. ‘Het is nu aan Ihattaren om te laten zien hoe hij hiermee omgaat: ga je boos lopen doen en je kont tegen de krib gooien of laat je zien dat je het snapt en beter bent dan de rest?’