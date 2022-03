De wonderlijke carrière van Bas Tietema: wielertalent, youtuber en nu knecht

De 13-jarige Mees kijkt bewonderend naar Bas Tietema (in het geel) voor de start van de Ronde van Drenthe. Mees kijkt graag naar de video's van Tietema. 'Bas geeft tips. Hoe je moet rijden en zo.’ Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De zusjes Lot (8) en Ruth (11) Wijrdeman stropen trots hun jasjes omhoog om te laten zien wat er zojuist op hun wielershirt is aangebracht. In zwierig schrift staat er: ‘Bas’.

Met vader Janko hebben ze zondagmorgen postgevat bij de camper van Bingoal Pauwels Sauces BW op het parkeerterrein bij het hotel De Bonte Wever in Assen, azend op de handtekening. De Waalse ploeg neemt deel aan de 59ste editie van de Ronde van Drenthe. Lot, lid van wielervereniging De Peddelaars uit Hoogeveen: ‘Bas maakt van die grappige filmpjes. Ik maak zelf ook graag grapjes.’

Om deze renner is het te doen. Bas Tietema (27) is terug in het circuit dat hij 2,5 jaar geleden verliet. Zijn status is ingrijpend veranderd. Ooit een talent, maar weggezakt na gezondheidsproblemen. Nu trekt hij zelfs zonder aansprekende resultaten de aandacht. De Zwollenaar is in het wielerwereldje vooral een fenomeen op YouTube.

Tour de Tietema staat vol met gelikte, snel gemonteerde en vrolijk getoonzette video’s uit de kantlijn van het fietsen. Het varieert van het uitdelen van pizza’s aan renners in de Tour de France, het bedwingen van de Mont Ventoux op een damesfiets en sprinten tegen trainende vrouwen van SD Worx. Er zijn 130 duizend abonnees. Sponsoren als Skoda, Cervélo en Garmin hebben zich aan het kanaal verbonden. Er is inmiddels ook een kantoor.

In Drenthe verwacht de ploeg een dienende rol van Tietema: teamgenoten Milan Menten en Laurenz Rex voorin houden als het peloton straks vijf keer de VAM-berg over moet. ‘Die klim is prima te doen, maar het is er smal.’ Hij kent het parcours, in de jeugd reed hij hier geregeld over de keienstroken door boswachterijen.

Populariteit

Tijdens zijn rentree probeert hij zijn momenten te pakken. Eind vorige maand zat hij in Kuurne-Brussel-Kuurne lange tijd in een kopgroep; het kostte hem zoveel kracht dat hij voortijdig opgaf. Aanmoedigingen langs de kant ontgingen hem niet. Een renner die mee was in de ontsnapping, reed verbaasd naast hem. ‘Zeg, is dit normaal?’ Zelfs een ploeggenoot die hetzelfde postuur als hij heeft maar ver achter hem reed, werd toegejuicht. ‘Hup Bas!’

Bij de start in Assen stelt Mees (13) zich met zijn racefiets naast het hek pal op naast Tietema. Het wordt een selfie. Ook hij kent hem van YouTube. Nee, hij moet er niet om lachen. ‘Bas geeft tips. Hoe je moet rijden en zo.’

Tietema was als jongetje ook liefhebber. Met zijn ouders trok hij naar de Tour en zat tijdens andere wedstrijden aan de buis gekluisterd. Hij besloot zelf te gaan fietsen, nadat hij bij de jeugd van PEC Zwolle een kruisband had gescheurd.

Hard rijden in overwegend vlakke koersen ligt hem. Als belofte fietste hij naar een derde plek in Parijs-Roubaix. Hij haalde de opleidingsploeg van het Amerikaans-Zwitserse team BMC, tot een huidaandoening hem parten ging spelen. ‘Telkens als ik begon te zweten, kwamen er rode plekken. Het voelde alsof ik in de brandnetels had gerold.’ Steeds meer lukte het niet wedstrijden uit te rijden. Hij verruilde BMC voor een Ierse ploeg en eindigde bij BEAT Cycling. ‘Dat is niet de juiste weg.’ In 2019 reed hij zijn laatste koers; ook in de Midden-Brabant Poort Omloop lag de eindstreep te ver.

Tour de Tietema is het vervolg. Met cameraman en editor Devin van der Wiel en producent Josse Wester begon hij op eigen wijze de wielerwereld te registreren. In hun allereerste Tour voerden ze onder meer opdrachten van kijkers uit: de ondoorgrondelijke Colombiaan Nairo Quintana aan het lachen krijgen, als zogenaamde Tourrenner fans verleiden tot het maken van selfies. Het fundament van het succes werd gelegd. Tietema: ‘Eigenlijk doen we wat iedereen zou willen doen: dichtbij de renners komen, het avontuur mee beleven. Veel volgers kunnen zich ermee identificeren.’

Ruzie met de ASO

In de Tour van vorig jaar kwam het tot een conflict met de organisatie, toen ze renners in een beklimming van een col in Andorra aanmoedigden een wheelie te maken. De ASO liet YouTube alle producties blokkeren. Tietema vindt de reactie nog altijd overtrokken. ‘Wat bij ons voorop staat, is het respect voor de renners. Die vonden het juist prachtig.’

Ze zijn ook een wielerploeg begonnen, Tour de Tietema Cycling Team, en geven inzicht wat daar allemaal bij komt kijken. Ook hier speelt herkenning een rol. ‘Kevin heeft weinig talent, Josse zit er wat tussenin en ik heb een topsportverleden. Het is voor elk wat wils.’

Nu vraagt de jongste ambitie de meeste energie. Hij wil weten hoe ver hij nog kan komen op zijn 27ste, verlost van zijn huidirritaties. De Waalse ploeg geeft hem een kans. Bingoal, een Belgische aanbieder van sportweddenschappen, is ook sponsor van Tour de Tietema. ‘Ze stonden niet te springen, ik moest echt wel bewijzen dat ik mee kan.’

De afgelopen maanden nam hij deel aan de seizoensvoorbereiding, natuurlijk was de camera erbij. Steekt het niet in de ploeg dat hij vooral de blikvanger is? ‘Ik denk dat Bingoal zonder mij veel minder in the picture komt. De komende producties geven vooral een inkijkje in wat we met z’n allen aan het doen zijn. Het moet geen onemanshow worden.’

Zondag is daar zeker geen sprake van. Op de laatste keienpassage voor de beklimming van de VAM-berg rijdt hij lek, twee teamgenoten treffen hetzelfde lot. Ze moeten drie minuten wachten op de volgauto, in de chaos slagen ze er niet in terug te keren. Ze steken af naar finishplaats Hoogeveen. Tietema, de stofsporen nog in sliertjes om de mond: ‘Het is balen. Het was afgelopen voordat ik ook maar iets heb kunnen doen.’ Wie meer bijzonderheden wil: kijk over enige tijd op YouTube.