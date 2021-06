De WK judo wel of niet als hinderlijke onderbreking op weg naar Spelen van Tokio

Noël van 't End vorig jaar in Parijs. Beeld EPA

Judoka Noël van ‘t End weet één ding zeker: na deze week neemt hij afscheid van het rode rugnummer dat is voorbehouden aan de wereldkampioen. De 29-jarige Utrechter heeft besloten zijn titel in de klasse tot 90 kilogram niet te verdedigen. Hij vindt een olympische medaille in Tokio belangrijker.

Op de WK, die deze week in Boedapest plaatsvinden, werpen de Olympische Spelen hun schaduw vooruit. Er zit slechts zes weken tussen beide toernooien, veel korter dan normaal vanwege corona. Over de ideale aanloop naar Tokio wordt door de judoka’s verschillend gedacht. Waar de één de WK als laatste meetmoment ziet, geldt het voor de ander als hinderlijke onderbreking.

‘Het risico op blessures is te groot’, zegt Van ‘t End, die het gevoel heeft dat hem de kans om zijn titel te verdedigen wordt ontnomen. Maar op een dag vijfmaal maximaal vier minuten judoën, wat een wereldtitel vereist, is een aanslag op het lijf. ‘Op een WK kan ik niet met de rem erop judoën en ga ik door bepaalde barrières. Uit het verleden weet ik dat ik na een groot toernooi nog een paar weken last kan hebben van mijn spieren en gewrichten.’

Naast de regerend wereldkampioen laat ook zwaargewicht Henk Grol (36) de laatste kans op een wereldtitel aan zich voorbijgaan. Hij stopt na de Spelen. De overige zes Nederlandse judoka’s met een olympische ticket stappen in Boedapest wel de tatami op, al is een gouden WK-medaille niet voor iedereen het doel.

Van Dijke

Sanne van Dijke wil een nieuwe versie van zichzelf uitproberen. De 25-jarige Europees kampioen was de afgelopen drie jaar in een hevige strijd verwikkeld met Kim Polling om het enige olympische ticket in de klasse tot 70 kilogram. Door de druk die dat met zich meebracht, koos ze op de tatami vaak voor de veilige weg. Een fout kon verregaande consequenties hebben.

Sanne van Dijke (in het wit) in april tijdens de EK. Beeld EPA

‘Wanneer je tegenstander een heupworp inzet, kun je proberen over te nemen. Als het lukt, ligt je tegenstander waarschijnlijk op haar rug. Zo niet, dan is de kans groot dat je zelf op je rug belandt en op ippon verliest’, zegt Van Dijke. Ze ging het risico uit de weg door de tegenstander met haar handen van zich af te houden.

Van Dijke heeft een arsenaal aan tactieken en technieken die ze tijdens trainingen gebruikt, maar op grote toernooien niet durfde toe te passen. De WK moeten uitwijzen of de worpen van het vereiste niveau zijn. Het zou haar in Tokio meer mogelijkheden geven om uit een benarde situatie te komen. ‘De WK staan voor mij in het teken van de Spelen.’

Bondscoach Maarten Arens noemt het verre van ideaal dat de twee belangrijkste toernooien binnen het judo zo kort achter elkaar op de agenda staan. Naast blessures die op de loer liggen, vraagt Arens zich af of judoka’s in zes weken twee keer kunnen pieken. ‘Mentaal en fysiek is dat een uitdaging’, zegt hij.

Beschermde status

Per judoka is gekeken wat de ideale route naar Tokio is, al hadden sommigen weinig keuze. Zij kunnen de punten die op de WK te verdienen zijn goed gebruiken voor de wereldranglijst. De top-8 geniet op de Spelen een beschermde status, wat de kans op een gunstige loting vergroot.

Nu meer internationale topjudoka’s mikken op de Spelen, is de kans op een WK-medaille misschien groter dan ooit. Arens: ‘Natuurlijk willen we op de WK zoveel mogelijk medailles pakken. Het blijft een titeltoernooi. En over een paar jaar heeft niemand het er meer over welke toppers wel en niet meededen.’

Zo denkt Michael Korrel ook. De 27-jarige judoka, uitkomend in de klasse tot 100 kilogram, won twee jaar geleden brons op de WK in Japan en heeft de wereldtitel als doel. ‘Iedereen heeft het altijd over een gouden plak op de Spelen, maar wereldkampioen worden staat ook bovenaan mijn lijstje, hoor. Als ik die kans heb, wil ik die pakken.’

Blessures

Bang voor blessures richting Tokio is hij niet. ‘Als judoka loop je altijd kans op blessures. Op zware trainingsdagen zit ik dieper in mijn vermoeidheid dan op wedstrijddagen. Als je vooraf bezig bent met blessures kun je beter niet de mat op gaan.’

Voor de judoka’s die deelnemen aan de WK mogen blessures dan geen issue zijn, Arens hoop maar dat iedereen gezond blijft. ‘De WK, die normaal niet in een olympisch jaar worden gehouden, zijn altijd het belangrijkste toernooi van het jaar, maar nu even niet.’ Voor de olympiërs staat Boedapest in het teken van Tokio. Van Dijke: ‘Mijn doel is olympisch goud. Als ik daarvoor op de WK al snel op mijn rug gegooid moet worden, dan is dat zo.’