De WK baanwielrennen: een onrustige blauwdruk voor de Spelen van Parijs 2024

Harrie Lavreysen leidt tijdens de kwartfinale van de keirin. De succesvolle renner zou in de finale buiten de medailles vallen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Zeven dagen op de baan en vijf medailles: dat is de oogst voor de Nederlandse baanploeg na de WK in Glasgow. De baanwielrenners rondden gisteren hun mondiale toernooi af, terwijl andere disciplines nog doorgaan op het ‘Super-WK’ dat tot en met zondag duurt.

Op de computer van Harrie Lavreysen staat een excelsheet. Daarin houdt de baanwielrenner al dagen alles bij wat hij doet. Delen, dat gebeurt niet, daar is het document absoluut niet voor bedoeld, zei Lavreysen eerder deze week geheimzinnig. En voor wie er nog over twijfelt: dat excelsheet is uiterst waardevol.

De WK in Glasgow draaide voor de baanwielrenners niet alleen om kampioenstruien en titels. Niet alleen om moraal om het komende jaar op door te gaan. Hier werden de blauwdrukken geschreven, in aanloop naar het enige doel dat groter is dan dit WK: de Olympische Spelen. Op de WK wilde iedereen ontdekken wat beter kan, of hetzelfde moet, in aanloop naar volgend jaar in Parijs. Voor Lavreysen zijn deze Zomerspelen al zo lang zo’n duidelijk doel dat hij op driekwart van het WK al zei: ‘Ik kijk nu al uit naar de Spelen van Parijs.’

Succesvoller dan vier jaar geleden, in het Poolse Pruszków was de Nederlandse baanploeg in Glasgow niet. In 2019 wonnen ze zes keer goud, vier keer zilver en een keer brons - nooit kwamen ze met een beter WK-resultaat thuis dan toen. Nu, in het Sir Chris Hoy Velodrome, was de ploeg goed voor vier keer goud en een keer zilver. Van de vier gouden medailles zijn er drie bemachtigd op een olympisch onderdeel: het goud op de teamsprint, de sprint en de koppelkoers.

Jeffrey Hoogland rijdt uit na de teamsprint. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Terugkeer van Hugo Haak

Ondanks het succes bij de mannen is daar ook onrust in het nationaal team, dat de afgelopen vijf jaar vier keer wisselde van bondscoach. Hugo Haak vertrok in 2021, maar keerde dit WK onverwacht terug, in een tijdelijke rol als assistent-coach. Dat creëerde een bijzondere situatie: Haak werd plotseling assistent van Mehdi Kordi, de huidige bondscoach, die Haak op zijn beurt altijd als assistent aan zijn zijde had. En juist door lobbywerk van kopman Lavreysen bleek Haak te zijn teruggekeerd bij het team. Haak gaf aan altijd contact met Lavreysen te hebben gehouden, over trainingsschema’s, materiaal en raceplannen.

Dinsdagavond, na zijn winst op de kilometer tijdrit, gaf Jeffrey Hoogland desgevraagd toe dat de verhoudingen in het team tussen Lavreysen en hem veranderd zijn in de afgelopen jaren. Het is meer ieder voor zich. Een groep van individuen, terwijl de beste Nederlandse sprinters in aanloop naar Tokio meer als team opereerden tegen de rest van de wereld.

Wél een team

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip werken wél als team. Zij zorgden dinsdagavond voor een stunt door in het sterk bezette veld van de koppelkoers, een strijd van 200 ronden waarin om de tien ronden gesprint wordt voor punten, een historische titel te halen. Nooit eerder won Nederland op dat onderdeel, dat tevens olympisch is, de titel bij de mannen.

Het duo, dat al jaren samenwerkt kon het na afloop niet geloven. Niet alleen om de jaren die eraan vooraf gingen: vol toewijding, met hoogtestages en bijzondere trainingen op de wielerbaan - zo trainden zij op ‘een zwabberende derny’, de gangmaker met een lichte motor. Ze werden voor gek verklaard, maar het Nederlandse duo dacht: wij willen voorbereid zijn als er in een wedstrijd onverwacht van de lijn afgeweken wordt, als mensen gaan zwabberen. Dat bracht ze tot het succes in het warme velodroom, daar waren ze van overtuigd.

Na afloop vertelde Van Schip voor de camera van de NOS hoe moeilijk hij het soms heeft het met het leven, maar dat de koppelkoers daarbij houvast bood. ‘Ik vind het leven nog steeds geen aanrader’, zei hij ook. Maar koppelen is het fijnste om te doen, door de samenwerking, doordat het rust biedt en een doel. Ook dit duo werkt aan een blauwdruk en hun blauwdruk geeft alle vertrouwen voor Parijs.

Matthijs Büchli valt voor de tweede keer tijdens de afvalrace. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Opmerkelijk was ook het achterblijven van de vrouwen. Maike van der Duin bemachtigde het zilver op de scratch, voor de derde keer op rij in haar loopbaan. Zij was in Glasgow de enige vrouw met succes. De bekendste Nederlandse baanwielrenster van het team, Shanne Braspennincx, de regerend olympisch kampioene op de keirin, komt terug na een langere rustperiode die ze inlaste na de Spelen. Op de teamsprint werd zij met Nederland vierde. Om in Parijs het podium te halen moeten ze sneller worden, zeker op de start.