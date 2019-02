De wissel, de weigering van Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga en de woede van trainer Maurizio Sarri

Kepa Arrizabalaga tijdens de wedstrijd tegen Manchester City. Beeld Getty Images

De duurste doelman ter wereld zette zijn trainer voor schut voor het oog van miljoenen kijkers, en na afloop was het beheersen van de schade het hoogste doel. Het ging om een misverstand, zeiden doelman Kepa Arrizabalaga en trainer Maurizio Sarri in koor.

De beelden zijn geweldig, nadat Arrizabalaga heeft geweigerd het veld te verlaten, op het eind van de verlenging in de finale van de League Cup tussen zijn Chelsea en Manchester City, kort voor de strafschoppenserie. Alles is mooi aan die beelden: het verbijsterde gezicht van trainer Sarri, diens wanhopige conversatie met assistenten onder wie de beroemde voormalige aanvaller Gianfranco Zola, de woede, de geheven armen, het gooien met spullen, Sarri’s wandeling richting kleedkamer om voortijdig te vertrekken, zijn terugkeer, de vurige blik in zijn ogen.

Het komt vrijwel nooit voor dat een voetballer weigert te wisselen. Je ziet het soms bij de jeugd. De prof is anders, die is geconditioneerd. Hij maakt weleens misbaar als hij het oneens is met een wissel. Hij weigert de hand van de trainer. Hij tovert zijn dodelijkste blik tevoorschijn. Maar gewoon blijven staan, na afwerende gebaren? Nee.

Persoonlijkheid

Opvallend was de reactie van trainer José Mourinho in tabloid The Sun. Mourinho, twee maanden geleden ontslagen bij Manchester United en voorheen tweemaal trainer van Chelsea, zei dat hij de actie van Kepa kon waarderen, om diens getoonde persoonlijkheid, om de vasthoudendheid zijn doel te willen verdedigen. Anderzijds veroordeelde hij Kepa om de kwetsbare situatie waarin hij zijn trainer achterliet. Mourinho weet als geen ander hoe funest het is om de steun van de kleedkamer te verliezen. Dan is de toptrainer gezien.

Kepa was vrij onbekend, totdat hij deze zomer opeens de duurste doelman van de wereld werd, kort nadat Allison Becker voor een recordbedrag van AS Roma naar Liverpool was verhuisd. De 24-jarige Bask van Athletic Bilbao, wel al een paar keer international en als reserve mee naar het WK in Rusland, was voor een transfersom van tachtig miljoen euro de opvolger van Thibaut Courtois, vanwege diens overgang naar Real Madrid. Kepa draait een behoorlijk seizoen, hoewel de vaste volgers hem nog lang niet het niveau toedichten van landgenoot David de Gea (Manchester United) of voorganger Courtois.

Chelsea liet maandag weten geen straf te overwegen. Arrizabalaga kan dus keepen in het duel met Tottenham, komende woensdag. De zalvende reactie van Chelsea is saillant. De actie was het gesprek van de dag en velen vragen zich af hoe groot de invloed zal zijn op het groepsgedrag van het elftal en het presteren van Chelsea, dat probeert zich bij de beste vier van de Premier League te scharen om Champions League te mogen spelen. Bovendien is Chelsea een van de favorieten voor het winnen van de Europa League.

Misverstand

De beelden gingen de wereld over en zijn eindeloos herhaald, met schaterlachende consumenten aan het scherm. De verlenging van de matige wedstrijd is bijna voorbij, als de doelman kramp krijgt. Hij zit op de grond en probeert door zijn benen te strekken het ongemak te laten verdwijnen. De verzorger is een paar keer bij hem. Willy Caballero, de Argentijn die een bepaalde reputatie heeft in het keren van strafschoppen, maakt zich gereed om in te vallen. Sarri wenkt Kepa. Kom maar, wisselen.

Kepa staat op en meldt dat hij klaar is voor de strafschoppen. Hij wil niets weten van een wissel. De scheidsrechter meldt zich nog bij Sarri. Blijft Kepa? Ja, hij blijft. De partijen zeggen achteraf dat daar het misverstand zat: Kepa oordeelde dat hij gewoon verder kon. Sarri dacht dat hij toe was aan een wissel. In de minuten voor het begin van de strafschoppen, is er nauwelijks communicatie tussen de twee.

Kepa nadat hij de penalty van Leroy Sané heeft tegengehouden. Beeld Visionhaus

Het vervelendste voor Arrizabalaga is dat Chelsea de strafschoppen verliest. Hij kan daaraan niet zo heel veel doen, al duikt hij knullig over de strafschop van Agüero heen, mogelijk mede omdat hij nogal gespannen staat te huppen en met zijn armen zwaait. Hij stopt de inzet van Leroy Sané, maar namens Chelsea missen Joringho en David Luiz. Zo wint City zijn eerste van mogelijk vier prijzen.

De tijd zal uitwijzen in hoeverre de autoriteit van Sarri, die furore maakte met Napoli, is aangetast. De voormalige bankdirecteur zonder groot verleden als speler, pas op latere leeftijd aan een voltijdbaan in het voetbal geraakt, haalde onlangs hard uit naar zijn spelers, die hij gebrek aan mentaliteit verweet. De vraag is of hij nog de baas is in de kleedkamer.