De winnaar van nu in Oranje kan straks weer een verliezer zijn

Oranje-doelman Remko Pasveer plukt zondagavond de bal weg bij Charles De Ketelaere tijdens Nederland - België. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Elke week maakt de technische staf een opstelling op papier van het Nederlands elftal. Het is, zeg maar, de weekkoers van Oranje. De vraag is nu in hoeverre de fysieke opstelling, van het duel met België bijvoorbeeld, afwijkt van de ploeg op 21 november, bij de eerste WK-wedstrijd tegen Senegal.

Veel is duidelijk, bij getoonde fitheid en vorm. Maar de winnaar van vandaag kan morgen verliezer zijn. Een winnaar van vandaag is doelman Remko Pasveer, met zijn opwindende verhaal uit het boek voor oudere mannen in het voetbal. Halverwege 2021 aangetrokken door Ajax omdat Onana nog was geschorst in het nieuwe seizoen en Stekelenburg op leeftijd raakte. Straks is hij op zijn 38ste misschien eerste doelman op het WK na twee solide interlands, al bagatelliseerde bondscoach Louis van Gaal zijn puike prestatie, want één duikje tegen Polen en een ‘snoekduik’ tegen België maken nog geen geweldige duels.

Cody Gakpo is een andere winnaar, spelend op een plek waar hij normaliter bij PSV weinig komt. Hij is aanvaller in de rol achter de twee meest offensieve krachten, terwijl hij in Eindhoven meestal linksbuiten is. Vooruit, nog een winnaar dan: Kenneth Taylor, verdienstelijk debutant en middenvelder met een goed rechter- en linkerbeen.

Verliezer

Een verliezer is Teun Koopmeiners, die in zijn verleden bij Oranje nog weinig had ‘geleverd’ in de terminologie van Van Gaal, de kans kreeg als controleur op het middenveld maar al na één minuut tegen Polen uitviel. Of Justin Bijlow, die geen oproep kreeg als doelman. Maar dat kan nog veranderen, als Van Gaal alle berekeningen van testen met keepers heeft geanalyseerd en weet hoeveel doelmannen hij meeneemt: drie of vier.

Van Gaal kan tevreden zijn met de laatste volledige week samen vóór het WK. Als eerste geëindigd in de groep van de Nations League. De finaleronde bereikt in Nederland, half juni, in de Kuip in Rotterdam en de Grolsch Veste in Enschede, want in Amsterdam en Eindhoven zingen andere Toppers en Guus Meeuwis het hoogste lied.

Twee keer is de nul gehouden. Het systeem is algemeen aanvaard. De hiërarchie is duidelijk, met Virgil van Dijk als onbetwiste aanvoerder. Het spel in balbezit kan en moet alleen veel beter. De vraag is welke van blessures terugkerende aanvallers de selectie nog halen: Noa Lang, Donyell Malen, Arnaut Danjuma, Luuk de Jong, Brian Brobbey? Zelfs Xavi Simons mag zich enigszins kansrijk rekenen, hoewel hij nog nooit bij de selectie is geweest.

Vorm behouden

Het gaat nu om vorm behouden, minuten maken, ritme en fitheid. ‘Ik moet het bij PSV weer laten zien’, zei Gakpo na de loftuitingen. ‘Het is een nieuwe positie. Dat is goed voor mijn ontwikkeling.’ Fit blijven is ook een kwestie van wat geluk, nu de teams met Europese verplichtingen nog zeker tien duels of meer spelen tot half november. Er is geen voorbereiding van vijf, zes weken om te herstellen. Normaliter is het WK het toetje na het clubseizoen, nu dienen de spelers zich twee keer op te laden in het najaar, in plaats van één keer: voor de beslissingen in de groepsfase van Europa en voor het WK.

Voor Frenkie de Jong en Memphis Depay zal Van Gaal een plekje inruimen als ze enigszins fit zijn en de beslissing over menig speler valt mogelijk kort voor het vertrek op 15 november. De ene speler heeft op grond van het verleden meer plussen dan de ander. Verdediger Denzel Dumfries: ‘Het is een zwaar schema. Iedereen is daarop ingesteld. Het is een kwestie van naar het lichaam luisteren en periodiseren.’

Tussendoor is het tijd voor bespiegelingen. Het zit mee met Oranje, dus waarom zou het niet blijven meezitten? Van de grote Europese landen is Italië niet geplaatst. Engeland, Frankrijk, Spanje en Duitsland presteerden matig tot slecht in de groepsfase van de Nations League. Zetten ze alles op het WK of kunnen ze momenteel niet beter?

Nederland, achtste op de wereldranglijst, plaatste zich het makkelijkst van alle toplanden voor de finaleronde van de Nations League. Van Gaal is al vijftien duels ongeslagen. De Belgische pers vroeg hem hoe hij de WK-kansen inschat van de op leeftijd rakende Belgen. Van Gaal zei doodleuk dat hij tijdens toernooien bijna nooit kijkt naar de Belgen. ‘Ik zie België alleen als we tegen ze moeten spelen. Dan analyseren we ze, en daarna winnen we.’ Als het zo makkelijk is als Van Gaal zegt, staat Nederland nog wat te wachten.