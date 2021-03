Als de ultieme minnaar van de fiets voerde ­Mathieu van der Poel in Kuurne-Brussel-Kuurne een beklijvend nummer op. Hij won niet maar had zich toch ‘uitstekend geamuseerd’. Zo hoor ik het graag. Soms is winnen bijzaak.

Hij won een aantal dagen eerder al wel de eerste rit van de UAE Tour. Omdat een staflid positief testte op het virus verliet de ploeg direct daarna de woestijn. Spelend bereidt Mathieu zich voor op de eerste echte hoofdzaak van het jaar: Strade Bianche.

Die overwinning in Al Mirfa was natuurlijk ook maar bijzaak, maar hij zal zich evengoed uitstekend geamuseerd hebben. Vers uit het veld speelde Mathieu de vermoorde onschuld. Met lange halen die deden denken aan de Gold Race beende hij op de finish af. Een struisvogel op volle snelheid.

Niet dat ik thuisblijf voor de UAE Tour, maar die dag zat ik wel degelijk voor de televisie en ik moet zeggen dat ook ik me uitstekend geamuseerd heb. Er was waaieralarm afgekondigd, zeg maar code rood voor wielrenners. Niks meedogenlozer dan felle zijwind. Het peloton wordt door een onzichtbare hand, misschien wel die van god, keurig geordend. Als een salami wordt de groep in schuine, gelijkvormige schijfjes gesneden en op een plank geserveerd. Van bovenaf ziet het er burgerlijk uit, zo netjes en verzorgd.

Bij waaieralarm bekijk ik, reflexmatig haast, mijn linkerhandpalm: is het nog te zien? De Ronde van Noord-Holland 1980, drie dagen code rood, drie dagen opwinding. Het manoeuvreren door het peloton, de golfbewegingen van het peloton, niet remmen want dan ben je je gezien. Niemand remt want code rood maakt van iedereen een beest. Racefietsen vervlechten als breiwerk. Ik landde dus op de handpalmen, de vellen hingen erlangs. En ja, het is nog te zien.

De wind lacht om de steeds luidere roep om meer veiligheid.

Een waaier kan maar zo breed zijn als de weg. Wie op het kantje terechtkomt blaast zijn hart op. De waaier is daarom een belangrijk strategisch wapen, althans, kan een belangrijk strategisch wapen zijn.

Tadej Pogacar miste de eerste waaier in die winderige tourrit van vorig jaar. Achteraf bekeken een geluk bij een ongeluk, meldde ploegleider Alan Peiper een paar weken nadien. Want dan hadden ‘wij de koers moeten controleren in plaats van Jumbo-Visma, en daar hadden we de mensen niet voor’. Je zou leedvermaak in de woorden kunnen ontdekken.

Pogacar van UAE Team Emirates schreef het eindklassement van de UAE Tour op zijn naam. Vroeg in vorm die knul, het zal een belangrijke koers geweest zijn. De coureurs en de volledige staf van de ploeg werden begin januari trouwens al ingeënt tegen corona met het Chinese vaccin van Sinopharm. Het team heeft heel rap een eerste waaier geformeerd. De Verenigde Arabische Emiraten zitten sowieso in de eerste waaier.