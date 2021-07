De werker Thorgan Hazard overtreft eindelijk de artiest Eden Hazard

Thorgan Hazard heeft gescoord tegen Portugal en voert het doelpunt met zij broer. Beeld BELGA

‘Jullie hebben één Ronaldo, wij hebben twee Hazards.’ Het zinnetje golfde afgelopen zondag voor België - Portugal (1-0) al over internet en erna helemaal.

Eden Hazard, de populairste Belgische voetballer aller tijden, maar de laatste twee jaar sukkelt hij met blessures bij Real Madrid. Toch laat hij dit EK eindelijk wat van zijn oude glorie zien. Snel draaiend over de as van het veld, de bal vastgelijmd aan zijn voetjes, ingenieuze passes versturend, een poortje, een boogballetje.

Broertje Thorgan Hazard, voor het eerst basisspeler op een eindtoernooi, draaft ondertussen onvermoeibaar over de linkerflank. Hij speelt zakelijker, hoewel hij fanatiek is in het terugveroveren van ballen, soms tot in zijn eigen zestienmetergebied.

In de 57ste minuut moest Ronaldo zondag letterlijk langs twee Hazards, want ook Eden had zich, geheel tegen zijn natuur, in de loopgraven gemeld om de overwinning veilig te stellen. Maar Thorgan, uitkomend voor Borussia Dortmund, was na afloop de gevierde man, hij besliste de wedstrijd met een zwabberend schot waardoor België vandaag tegen Italië aantreedt in de kwartfinale.

Hamstring

Eden moet afwachten of hij op tijd hersteld is van een hamstringblessure, Thorgan speelt sowieso. Hij staat op twee treffers, Eden op nul.

Die omkering van rollen heeft lang geduurd. Zo’n 28 jaar, want zo oud is Thorgan. Hij blijft er bescheiden onder. ‘Het gebeurt niet vaak dat ik de held van de dag ben. Ik denk dat dit mijn mooiste goal voor de Duivels ooit is. Dat is ook niet zo moeilijk, want ik scoor niet zo vaak,’ vertelde hij grijnzend.

Daarna ging het vooral over zijn twee jaar oudere broer. Of die op tijd fit zou zijn. Lastig vindt Thorgan het niet dat het altijd over Eden gaat, vertelde hij eerder. ‘Dat is al zo sinds ik 14 ben. Als je broer zo’n ster is, lijkt me dat ook normaal.’

Eden altijd de ster

Al bij hun eerste amateurclub Stade Brainois was er een oploopje als Eden moest spelen en werd minder acht geslagen op de potjes van Thorgan, vertelt oud-voorzitter Alain Pauly. ‘Voor Eden kwam ik wat vroeger naar de club op zaterdagochtend.’

Pauly weet nog goed dat zijn zoon, die jeugdtrainer was, hem ineens belde: ‘Pa, je moet nu naar de club komen, we hebben een E.T., een buitenaards wezen.’

Pauly: ‘Dat heeft nooit iemand over Thorgan gezegd. Hij was hetzelfde type voetballer, maar niet zo’n openbaring als Eden.’

Thorgan lijkt karakterologisch meer op vader Thierry, een nijvere, vastberaden, maar bescheiden man. Die zelf tegen het profvoetbal aanhikte en nog steeds druk is als manusje-van-alles van het onlangs met AFC Tubize gefuseerde Stade Brainois. Bij AFC Tubize gingen de broers later voetballen. In dat dorp spelen ze feitelijk nog steeds, het Belgisch elftal heeft er zijn basiskamp.

Eden lijkt meer op moeder Carine die net als vader Thierry gymleraar en een zeer goede voetballer was. Pauly: ‘Zij is wat soepeler, gezelliger. Eden is een speelvogel. Zijn warming up bestond uit hooghouden. Honderden keren. Meer niet.’

De club naast de deur

De voetbalclub was letterlijk naast de deur. Via een onooglijk houten bruggetje in het heuvelachtige landschap 40 kilometer onder Brussel stonden de broers zo op het veld, wat niet altijd mocht want soms was het gras net ingezaaid. De terreinknecht stond het Eden toch toe, omdat hij zo genoot van diens voetbalkunstjes.

Eden werd een ster, een jeugdidool, kampioen met Lille en tweemaal met Chelsea, beste speler van de Franse en Engelse competitie. Voor zijn laatste wedstrijd bij Lille had hij een afscheidsavond georganiseerd. Hij stond volgens een oud-ploeggenoot halfdronken op het veld en scoorde alsnog twee keer binnen een kwartier waarna ze samen in lachen uitbarstten.

In zijn laatste wedstrijd voor Chelsea schitterde hij in de finale van de Europa League. Hij imponeerde met België op het WK 2018 waar brons werd behaald. Voor meer dan 100 miljoen euro verkaste hij in 2019 naar Real Madrid.

Rond elk hoogtepunt togen cameraploegen naar Stade Brainois waar nog steeds een Hazard voetbalt, jongste broer Ethan. Soms vroegen ze aan vader Hazard, als die in zijn werkkloffie het hoofdveld aan het maaien was, of hij iemand kende die iets over Eden Hazard kon vertellen. Die schudde dan zijn hoofd en maaide verder.

Slechte start in Madrid

Eden Hazard kwam te zwaar aan in Madrid en valt sindsdien van de ene blessure in de andere. Hij was amper fit voor dit EK, maar heeft nu toch een basisplaats, zo groot is zijn reputatie. Voor de aftrap tegen Portugal lachte hij met tegenstander Bernardo Silva, zoals hij afgelopen seizoen ook deed met oude ploegmaten kort na de door Real Madrid verloren halve finale van de Champions League tegen Chelsea. Tot woede van Real-fans. Ook beroemd is het verhaal dat hij na een wissel bij het Belgisch elftal direct het stadion verliet om in de stad een hamburger te gaan eten.

Thorgan is heel anders. Kylian Hazard, de derde van de vier Hazard-broers, vertelde in het Vlaamse Sport/Voetbalmagazine: ‘Thorgan kan zichzelf helemaal wegcijferen. Wanneer hij een doel heeft uitgestippeld, zal hij er alles aan doen om dat te realiseren. Hij heeft een onberispelijke mentaliteit.’

Chelsea-scout Piet de Visser

Die mentaliteit mist Kylian, die vorig seizoen uit de selectie werd gezet bij Cercle Brugge terwijl hij volgens de oudere broers nóg meer talent heeft. ‘Eden zei steeds tegen mij: Kylian is nog beter, houd hem in de gaten. Uiteindelijk haalden we Kylian te laat naar Chelsea,’ vertelt Chelsea-scout Piet de Visser.

Ook Thorgan stond bij Chelsea onder contract. De Visser: ‘Hij was een fijne speler, maar we hadden al zoveel topmiddenvelders. Eden blonk direct uit. Hij is een artiest. Je moet hem wel vrijheid geven en er moet een goede sfeer zijn. Misschien mist hij dat nu bij Real Madrid.’

Thorgan ging op huurbasis naar Zulte Waregem waar hij coach Francky Dury trof. ‘Toen Thorgan binnenkwam zei hij: ‘ik heb niet het cv van mijn broer.’ Ik zei: ‘gelukkig niet, anders zat je hier niet. Nu gaan we werken aan jouw identiteit’, vertelt Dury.

En werken wilde Thorgan wel. Dury: ‘Ongelooflijke prof, mentaal en fysiek supersterk. Die stond 24 uur op dat veld om ook een topspeler te worden. We eindigden als tweede en vierde. Thorgan won de gouden schoen voor beste speler van de competitie, ging naar Borussia Mönchengladbach daarna naar Dortmund.’

Nog steeds zal een fitte Eden Hazard de voorkeur krijgen boven zijn broer, al vindt bondscoach Martinez de broers complementair aan elkaar.

Dury vindt het ‘superverdiend’ dat Thorgan nu even in de schijnwerpers staat.

Thorgan draaide ze direct naar zijn broer nadat hij de man of the match-trofee had gekregen. ‘Voor mij is Eden man of the match.’