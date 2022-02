De weg die een journalist aflegt naar de Winterspelen is bezaaid met hindernissen

Het bleek voor correspondent Leen Vervaeke schier onmogelijk om een interviewverzoek ingewilligd te krijgen. Om over een bezoek aan een sportlocatie nog maar te zwijgen.

Het is zover: de Winterspelen beginnen. Zeven jaar na de verkiezing van Beijing als gaststad vindt vandaag de openingsceremonie plaats, met vierduizend dansers en zangers in het Vogelneststadion, onder leiding van sterregisseur Zhang Yimou. In 2008 liet hij de wereld versteld staan met zijn massaspektakel. Iedereen is benieuwd waar hij dit keer mee komt.

Ik woon als correspondent China op nog geen tien kilometer van het feestelijke gebeuren. Zo behoor ik tot het selecte groepje inwoners van China – precieze aantallen niet bekend – die zijn uitgenodigd. Al maanden ben ik bezig toegang te krijgen.

Net als de meeste Chinacorrespondenten doe ik geen verslag vanuit de olympische zone. Die wordt door de Chinese overheid als ‘buitenland’ beschouwd. Om weer in Beijing te komen is drie weken hotelquarantaine nodig. Ik heb de afgelopen twee jaar negen weken in quarantaine gezeten (de Chinese versie, dus zonder naar buiten gaan). Dat is voorlopig wel even genoeg.

Bovendien krijg ik als correspondent de kans om als ‘publiek’ bij de Spelen te zijn, in een soort buitenbubbel. Het Olympisch Comité van Beijing en het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken organiseren mediabezoeken aan de openingsceremonie, de optocht van de vlam en enkele wedstrijden. Alleen: dat blijkt in de praktijk nogal een hindernissentocht.

Het begint met covidpreventie: alle aanwezigen moeten geboosterd zijn. Een westerse booster wordt niet aanvaard, maar een Chinese booster wordt niet gegeven als je het afgelopen half jaar een westerse hebt gehad. Een patstelling voor velen, maar de regels blijken buigzaam. Ik krijg mijn vaccinatiestatus twee dagen voor de deadline geregeld.

Ook moet er getest worden: 48 en 24 uur voor elk evenement, en een dag en zeven dagen erna. Twee weken voor het evenement en een week erna moet ik mijn gezondheid screenen en groepen vermijden. Ik vul formulieren in, teken contracten, zweer symptomen te melden. Ik zeg schriftelijk toe dat ik ‘een gezonde afwisseling tussen werk en rust zal aanhouden en voldoende zal slapen’.

Het blijkt niet genoeg. Ik heb me aangemeld voor de optocht van de vlam, maar word geweigerd. ‘Te weinig plaats en te koud’, zegt een verantwoordelijke. Ik teken in voor skiwedstrijden in Zhangjiakou en Yanqing, buiten Beijing, maar die bezoeken worden geannuleerd. ‘Te ver’, zegt een ander, alsof de afstand nog maar net bekend is.

Het is niet duidelijk of het onkunde of onwil is, maar het staat niet op zich. In aanloop naar de Spelen heb ik tientallen aanvragen ingediend voor interviews met Chinese topsporters, coaches en organisatoren. Telkens krijg ik de opdracht een vragenlijst te sturen, in het Chinees, per fax. Telkens komt na lang aandringen hetzelfde antwoord: verzoek geweigerd. Alle moeite voor niets.

Een enkele keer is het duidelijker: ik word geweerd van een persbezoek aan een schaatsstadion omdat ik in een reportage over de Spelen van 2008 gewag heb gemaakt van China’s negatieve reputatie na de neergeslagen studentenopstand van 1989. Een waarschuwing.

Afgelopen zaterdag kreeg ik bevestiging dat ik vandaag bij de openingsceremonie mag zijn. En dat ik om 11.15 uur op het appel wordt verwacht, voor een ceremonie die om 8 uur ’s avonds begint. Ik word geacht acht uur rechtop te staan. Ik krijg er een handleiding bij, met kledingvoorschriften voor 10 graden onder nul. Het is met pijn in het hart, na alle inspanningen, maar dit gaat te ver. Dit keer bedank ik zelf.

Wei Ling is de Chinese naam van correspondent Leen Vervaeke.