De wedstrijd tussen Heerenveen en Feyenoord zat vol met blunders

Heerenveen-Feyenoord 3-5. Dat impliceert een heerlijke voetbalmiddag. Maar de 3-5 waarin Heerenveen-Feyenoord zondagmiddag eindigde, leverde bij de spelers, hun coaches en fans veelal teleurgestelde gezichten op. Neutrale toeschouwers wreven zich in de ogen. Want was dit nou? Ja, veel goals en nog meer kansen, de essentie van voetbal. En daarbij: drie van de vijf Feyenoord-treffers waren een streling voor het oog.

Aan de andere kant: het kwintet werd nadrukkelijk ingeleid door Fries geschutter, zoals dat ook omgekeerd gebeurde bij de treffers van Heerenveen. Tussendoor waren er nog meer bloopers. Van mislukte passes over drie meter tot absurde dekkingsfouten en intercepties. Het fraaie combinatiewerk en de individuele staaltjes techniek van Feyenoord tussendoor sneeuwden er bij onder.

Riemen vast. 0-4 voor Feyenoord werd door de kansloze thuisploeg in achttien minuten opgehaald tot 3-4. Maar twee minuten later viel het plots sensatie ruikende Abe Lenstra-stadion alweer stil, omdat Feyenoord in de 91ste minuut 3-5 maakte. Het aanvankelijk zo soevereine Feyenoord had er een invaller voor nodig: Ayoub.

Oceaan aan ruimte

Toen het stof neerdaalde, resteerde de vraag: wat was er dwazer in deze spookvoorstelling in Friesland? Waarschijnlijk de lachwekkende wijze van druk zetten van de thuisploeg. Een viertal Heerenveen-spelers joeg Feyenoord tot op de achterlijn op, de andere zes hobbelden rond in het enorme niemandsland erachter, daarmee Feyenoord een oceaan aan ruimte biedend. Op de training ging dat drukzetten nog allemaal goed, zei Heerenveen-coach Olde Riekerink na afloop sip.

Feyenoord, eerder dit seizoen schrijnend ineffectief, was dodelijk: vier schoten, vier doelpunten. Waaronder drie prachttreffers: een waanzinnige dieptepass van Berghuis op de diepgaande Toornstra (1-0), een afgemeten lob van Toornstra (0-3) en een solo van Malacia vanaf zijn eigen helft (0-4). Tussendoor was Van Persie (2-0) even attent als Ayoub later in het slot bij een plots vrijkomende bal.

‘Nooit een wedstrijd’

Maar een topclub die alsnog met verhoogde hartslag de verre terugrit aanvaardt, ondanks een 0-4 stand na 47 minuten, is wellicht nog lachwekkender dan het langdurige gepruts van Heerenveen. Het bezoedelde het agressieve, alerte optreden tijdens de eerste zeventig minuten. Feyenoord initieerde de comeback zelf. De 1-4 van Thorsby in de 71ste minuut kwam voort uit slap dekken van de jonge Malacia, daarna faalden de ervaren verdedigers Van der Heijden en Botteghin nog opzichtiger met respectievelijk een foutieve interceptie en inspeelpass. Thorsby, Pierie en Bulthuis profiteerden. ‘Een wonder dat we nog zo ver terugkwamen, het was nooit een wedstrijd’, oordeelde Heerenveenverdediger Schmidt hard voor beide partijen.

De schizofrene wedstrijd was verklaarbaar. Heerenveen is zoekende met een nieuwe coach en niet al te spannende spelers. Feyenoord herstelt van een abominabele seizoenstart met de beschamende uitschakeling in Europa en de sof op de eerste speeldag bij De Graafschap. Vorige week werd thuis gewonnen van een tam Excelsior, met de spektakelwinst op Heerenveen staat Feyenoord weer bij de eerste vijf.

Er was meer positiefs voor Feyenoord. Middenvelder Toornstra was ouderwets ongrijpbaar en doeltreffend, tussen Berghuis en Van Persie herleeft een gave chemie. De backs St. Juste en Malacia brachten snelheid op de vleugels. Van der Heijden en middenvelder Clasie toonden hun enorme opbouwende vermogens.

Feyenoord niet constant

Maar Feyenoord is niet constant en krijgt het achterin niet dicht. Voor de Friese treffers waren er al grote kansen. Opvallendste tobber bij Feyenoord is oud-Heerenveenspeler Sam Larsson Het swingende, technisch begaafde voetbal dat hem in Friesland de bijnaam Samba Sam opleverde, is slechts bij vlagen zichtbaar geweest in het rood-wit.

Het succes van Feyenoord ligt voornamelijk in handen van spelers die vanuit de vaderlandse subtop zijn gerekruteerd. Van de 22 spelers die de laatste zes jaar door Feyenoord van Nederlandse clubs zijn aangetrokken, slaagden er zeven. Van vier spelers (Larsson, St. Juste, Ayoub en Haps) moet dat worden afgewacht.

Larsson schouderophalend: ‘Ik houd me totaal niet bezig met hoe het anderen is vergaan. Ik weet honderd procent zeker dat ik zal slagen. Dat er veel druk is bij Feyenoord is voor mij geen nieuws. Mensen verwachten grote dingen van me, maar ik verwacht zelf het meest van mezelf.’

Mental coaches

Bij Feyenoord lopen mental coaches rond. Larsson moet lachen als het ter sprake wordt gebracht. ‘Ik heb al zoveel mensen om me heen die me op de goede manier pushen. Ik ben echt heel kalm, verstop me ook niet. Ik woon in het centrum van Rotterdam en ga graag naar buiten.’

Beter in vorm steekt rechtsback Jeremiah St. Juste, net als Larsson ruim een jaar geleden van Heerenveen naar Feyenoord gegaan. Ook hij bleef laconiek tijdens de laatste woelige weken. ‘Druk is goed, dat zorgt dat je meer van jezelf eist, meer moet brengen. Als voetballer moet je branie hebben en zelfverzekerdheid zijn, zonder arrogantie, anders red je het niet. Dat heb ik. Dat heeft Sam ook. Daarbij moet je kunnen genieten. Dat probeer ik altijd te doen. Al viel dat het laatste kwartier vandaag niet mee.’