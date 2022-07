De wederopstanding van Rafael Nadal

Rafael Nadal viert zijn zwaar bevochten overwinning in de kwartfinale op Taylor Fritz. Beeld REUTERS

Exact veertien jaar na het behalen van zijn eerste titel op Wimbledon, leverde Rafael Nadal opnieuw een gedenkwaardig optreden af. ‘Ik had in 2008 niet verwacht dat ik hier in 2022 nog steeds zou staan’, zei hij direct na afloop op de baan. ‘Maar hier ben ik.’

De 36-jarige Spanjaard kampte al vanaf de eerste set met een buikspierblessure. Na een medische behandeling in de tweede set toonde hij zich opnieuw de soldaat die weigerde te capituleren. ‘Ik heb op meerdere momenten gedacht dat ik deze partij niet zou afmaken, maar de adrenaline en energie van het publiek hebben mij er doorheen getrokken.’

Stoppen gebaarden zijn vader en zus vanuit de spelersbox toen Nadal naar zijn buikspier greep. Waarom moest hij zichzelf weer kwellen, leken zij zich af te vragen. Opzichtig vermeed de nummer vier van de wereld het oogcontact met zijn spelersbox. Veelzeggend was het dat zijn coaches en familie niet meer juichte of applaudisseerde na een gewonnen punt.

Pas in de vierde set durfde Nadal zijn blik weer richting zijn vader en zus te wenden, al was dat alleen maar om zijn gelijk te halen. Een glimlach bleef verscholen achter de bedenkelijke uitdrukking op gezicht. Pas tijdens het interview na afloop op de baan was er sprake van enige opluchting.

Slepende voetblessure

Op het Centre Court leek Nadal de kans op zijn eerste ‘calendar grand slam’, het winnen van alle vier de grandslamtoernooien in hetzelfde jaar, in rook te zien opgaan. Hij schreef de Australian Open en Roland Garros al op zijn naam. Iets wat door een slepende voetblessure lange tijd voor onmogelijk werd gehouden.

Na een gespeelde set zag je ook Taylor Fritz vragend in de richting van de 22-voudig grandslamkampioen kijken toen de fysiotherapeut de baan op kwam. Gaat hij door of geeft hij op? Al zal Fritz het antwoord diep van binnen zelf ook wel hebben geweten. Adrenaline won het zoals wel vaker van de pijn bij Nadal.

Op Roland Garros speelde hij twee weken met een injectie in zijn voet om als winnaar te komen bovendrijven. Tegen Fritz regisseerde hij meerdere keren zijn eigen wederopstanding. 1-0 en 2-1 achter in sets weerhielden hem er niet van om terug te komen en een vijfde set uit het vuur te slepen.

Op halve kracht

Lange tijd vocht Nadal niet alleen tegen Fritz maar ook tegen zichzelf. De tennisser die elk punt speelt alsof het zijn laatste is, serveerde in de tweede en derde set op halve kracht. Hij duwde de ballen met snelheden rond de 160 kilometer per uur over het net.

Fritz (24) had zichtbaar moeite met de lijdensweg van zijn tegenstander aan de andere kant van het net. De nummer veertien van de wereld voelde de druk op zijn schouders om de grootste overwinning uit zijn carrière te boeken. Hij was nog nooit verder gekomen dan de kwartfinale op een grandslamtoernooi.

Die gedachten leken hem te blokkeren. Hij vergat risico’s te nemen en het beest in Nadal te temmen op het moment dat het kon. In plaats daarvan knokte de Spanjaard zich terug in de partij en had hij een psychologisch voordeel toen ze aan de beslissende vijfde set begonnen. Zoals wel vaker kon hij terugvallen op zijn vernietigende forehand.

Nooit afschrijven

Het was niet voor het eerst dat zijn ­lichaam hem in de steek liet. Zijn hele carrière al wordt hij achtervolgd door blessures, al bewees Nadal dat hij nooit te vroeg afgeschreven moet worden. En ook nu kwam de overlever in hem naar boven.

Gesteund door de aanmoedigingen van het publiek trok Nadal de vijfde set na een super tiebreak naar zich toe. In Londen hopen ze nog altijd op een gedroomde finale tussen de Spanjaard en zijn eeuwige rivaal Novak Djokovic, die een dag eerder al de halve finale bereikte.

Daarvoor moet Nadal in de halve finale eerst zien af te rekenen met Nick Kyrgios. Acht jaar nadat de Australiër als speler met een wildcard Nadal wist uit te schakelen op Wimbledon, bereikte hij voor het eerst de halve finale op een grandslamtoernooi. De flam­boyantste tennisser van de tour verkeerde in uitstekende vorm.

Het waren zorgen voor later, zei Nadal toen hem werd gevraagd naar de confrontatie met een speler die gevoelsmatig mijlenver van hem af ligt. Nadal was vooral opgelucht dat hij het gevecht met Fritz en zijn lichaam had overwonnen.