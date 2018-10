De W Series, een raceklasse speciaal voor vrouwelijke autocoureurs, stuit op verzet

In 2019 krijgen vrouwen een eigen raceklasse. De initiatiefnemers onder wie oud-F1-coureur David Coulthard hopen dat vrouwen zo meer kansen krijgen in de autosport. Of vergroot het de tweedeling tussen man en vrouw?

Er bestaat geen regel die een vrouw verbiedt het in de Formule 1 op te nemen tegen Max Verstappen. Toch reed ruim veertig jaar geleden voor het laatst een vrouw rond in de koningsklasse. Tijd voor verandering, vinden de initiatiefnemers van de zogenoemde W Series, een nieuwe raceklasse voor vrouwelijke coureurs.

In de lente van 2019 beginnen ­achttien tot twintig coureurs aan de eerste W Series. In zes races, allen in ­Europa, strijden de vrouwen om een prijzenpot van in totaal 1,3 miljoen euro, waarvan eenderde voor de kampioen. Iedereen rijdt in dezelfde, ­Formule 1-achtige auto.

Niemand hoeft zich in te kopen voor deelname, zoals in veel klassen gebruikelijk is. Coureurs moeten enkel een ­selectieprocedure doorlopen. Dat is ­essentieel voor de W Series, stelt voormalig Formule 1-coureur David Coulthard (13 GP-zeges), die zich als uithangbord heeft verbonden aan de klasse. Volgens hem krijgen vrouwen te weinig kansen in de door mannen gedomineerde racewereld. Zeker in ­hogere klassen, als er meer sponsorgeld nodig is.

‘Dan botsen vrouwen tegen een glazen plafond en stopt de leercurve. Niet zozeer vanwege een gebrek aan talent, maar wel door een gebrek aan geld’, zei Coulthard woensdag in een persbericht. Met de W Series stokt die ontwikkeling niet, stelt hij.

Historische stap achteruit

Zo zien niet alle vrouwelijke ­coureurs dat. De Amerikaanse Pippa Mann (35), die vorig jaar nog in de grootste race ter wereld reed − de ­Indianapolis 500 − noemt de oprichting van de W Series op Twitter ‘een treurige dag voor de autosport’ en ‘een historische stap achteruit’.

Volgens haar vergroot de klasse juist de tweedeling tussen mannen en vrouwen. Ze werd naar eigen zeggen drie jaar geleden al benaderd om mee te denken met het initiatief. Dat wees ze resoluut af: ‘Het afpakken van onze kracht in een van de weinige sporten waarin wij als gelijken tegen elkaar kunnen strijden, en dat presenteren als manier om ons te sterken? Nee, bedankt.’

Sophia Flörsch, een 17-jarige Duitse die in de Formule 3 racet, ziet ook niets in de W Series: ‘Ik wil strijden tegen de besten in mijn sport. Bedrijven hebben toch ook geen speciale vrouwen­directies?’

Ondanks de strijdbaarheid van Mann en Flörsch blijft het een gegeven dat er slechts twee vrouwen ooit aan een Formule 1-race meededen. De Italiaanse Maria Teresa de Filippis reed eind jaren vijftig drie races. Halverwege de jaren zeventig debuteerde haar landgenote Lella Lombardi. Zij reed twaalf races, werd een keer zesde, maar stapte in 1976 alweer uit.

Moederinstinct

In de ruim vier decennia daarna schopte een vrouwelijke coureur het nooit hoger dan reservecoureur. Toen Max Verstappen (21) in een interview met Ziggo Sport in januari de vraag kreeg of vrouwen volledig zouden kunnen meedraaien in de huidige F1, was zijn oordeel onverbiddelijk: nee. Toch was zijn moeder als coureur succesvol in de kartsport.

Verstappen: ‘Ik heb het er weleens met mijn moeder over. Er zit toch een soort moederinstinct in bij een vrouw. Soms kan dat tegenwerken in bepaalde situaties, zoals bij een gedurfde inhaalactie of de start. Vrouwen kunnen denk ik net zo snel zijn als mannen, maar misschien dat ze af en toe net iets langer nadenken over wat te doen.’ Daarnaast betwijfelt hij of vrouwen fysiek wel sterk genoeg zijn. ‘Want op sommige circuits hebben wij het al zwaar.’

Verstappen sprak zich uit toen hij een foto getoond kreeg van Beitske ­Visser (23), een van de weinige succesvolle vrouwelijke coureurs in Nederland. Sinds ze als 5-jarige in een kart stapte, leeft ze in een mannenwereld. Ze versloeg in races huidige Formule 1-coureurs Carlos Sainz en Pierre Gasly. Geconfronteerd met de opmerkingen van Verstappen is ze duidelijk: ‘Ik denk dat ik vaak genoeg heb bewezen prima tegen mannen te kunnen racen en ook dat mijn rijstijl niet heel voorzichtig is.’

Kartjongetje

Visser heeft moeite met het vinden van sponsoren. Maar dat geldt voor de meeste coureurs, man en vrouw. Visser: ‘Tegenover elke honderd kartjongetjes, van wie er misschien één de top haalt, staan er vijf meisjes. Dus een meisje haalt misschien een keer in de twintig jaar de top.’

Vorig jaar werd Visser als eerste vrouw opgenomen in het talentenprogramma van BMW. Momenteel rijdt ze in toerwagens. Ze vindt niet dat de W Series een averechts effect heeft op de emancipatie van vrouwelijke coureurs, omdat het uitgangspunt is dat mannen en vrouwen gelijkwaardig tegen elkaar kunnen racen. ‘En daar sta ik honderd procent achter.’

Als het niet schuurt met haar BMW-verplichtingen, zou ze ook best in de nieuwe raceserie willen rijden. Om te racen, iets dat ze het liefst 365 dagen per jaar doet, en niet omdat ze de tweede Danica Patrick wil worden. Die Amerikaanse, ooit derde in de Indy 500, stopte dit jaar als een van de succesvolste vrouwelijke coureurs aller tijden. Visser: ‘Het maakt mij niet uit of een coureur man of vrouw is. Ik kijk gewoon of iemand goed is.’