De vrouwen van Lyon hebben de Champions League weer terug

Amandine Henry scoort het openingsdoelpunt. Beeld ANP / EPA

Ze moesten hem een jaartje afstaan, maar de vrouwen van Lyon hebben de Champions League-beker weer terug. In de finale walsten ze in het eerste half uur over het favoriete Barcelona heen, dat daarna stukliep op de Franse muur.

Bij Lyon zat Damaris Egurolla, de Spaans-Amerikaans-Nederlandse die onlangs voor het Nederlands team debuteerde, de hele wedstrijd op de bank. Ook Daniëlle van de Donk, pas net hersteld van een hardnekkige blessure, keek de hele wedstrijd vanaf de kant toe.

Lieke Martens, dit jaar ook lang geblesseerd, viel na een uur wel in voor Barcelona. Maar haar ploeg stond toen in het vrijwel uitverkochte Juventus Stadium in Turijn al met 3-1 achter en dat bleef het ook.

Lyon begon agressief en zette Barcelona meteen onder druk. Dat werd al in de zesde minuut beloond toen Amandine Henry met een tackle de bal veroverde. De Franse routinier, die Egurolla uit het team hield, aarzelde daarna niet en legde aan voor een wereldgoal. Van een kleine dertig meter schoot ze hard en hoog in de hoek.

Oppermachtig

Barcelona was dit hele seizoen oppermachtig. De ploeg verloor geen punt in de competitie, scoorde in dertig partijen 159 doelpunten en kreeg er slechts elf tegen. Alleen in de halve finale van de Champions League werd met 2-0 verloren van Wolfsburg, maar dat was nadat de thuiswedstrijd al met 5-1 was gewonnen.

Nu kwam de ploeg na een kwartier al op 2-0 achterstand. Uit een afgemeten van linksback Selma Bacha kopte de Noorse spits Ada Hederberg binnen. Het was haar 59ste doelpunt in de Champions League, waarmee ze recordhouder is.

Barcelona is gewend aan balbezitpercentages van 70 procent en moet het meestal opnemen tegen teams die zich ingraven. Lyon zette de Spaanse verdedigers juist onder druk en die wisten zich daar geen raad mee. Defensief geschutter zorgde ervoor dat Catarina Macario na een dik half uur de 3-0 kon intikken.

Status

De 3-1 van Alexia Putelles, de laatste winnares van de Gouden Bal, vlak voor rust zorgde ervoor dat Barcelona nog hoop hield. De ploeg had nog pech toen Patricia Guijarro bijna vanaf de middellijn op de lat lobde, maar wist de Franse kampioen daarna niet meer echt in problemen te brengen.

Zo pakte Lyon de Champions League-beker terug, die het vorig jaar aan Barcelona moest laten. Tussen 2016 en 2020 wonnen de Fransen de cup ook al vijf keer op rij. Barcelona leek dit jaar onoverwinnelijk en trok veel aandacht door twee keer Camp Nou bijna te vullen. Dat droeg bij aan de status, maar Europa's beste vrouwenploeg komt toch weer uit Lyon.