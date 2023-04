De vrouwen van Ajax verdringen in een na laatste wedstrijd Twente van koppositie

Twente-speelster Marit Auee kopt de bal weg voor Tiny Hoekstra. De speelster van Ajax schoot Ajax naar de 1-0-overwinning. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Op een stuk tape om haar pols heeft Sherida Spitse met zwarte stift drie dingen opgeschreven: rust bewaren, vooruitkijken, headchecks doen. Dat laatste betekent dat ze goed om zich heen moet kijken wat er op het veld gebeurt. Het is een geheugensteuntje voor als ze ‘even de focus mist’.

Gebeurt niet vaak, de Ajax-aanvoerder is gelouterd als geen ander. Bijna 33 jaar, 215 interlands, Europees kampioen, zes landstitels. ‘Maar dit zijn drie dingen waar ik altijd op moet letten’, vertelt ze na de 1-0-winst op FC Twente afgelopen zaterdag, waardoor Ajax nog een zege verwijderd is van het onttronen van Twente, de kampioen van de laatste drie jaar.

Het komt voort uit de besprekingen met haar tactisch analist Loran Vrielink. Spitse is niet de snelste, maar op die manier wel de snelste denker, want ze weet wat er om haar heen gebeurt. Daardoor kan ze net iets rapper handelen dan het jonge grut om haar heen. En zoals de beroemdste Ajacied ooit zei: ‘als je sneller wilt spelen kun je sneller gaan lopen, maar in wezen bepaalt de bal de snelheid van het spel’.

Spitse was steeds dominanter op het middenveld tegen Twente dat in de 17-jarige alleskunner Wieke Kaptein een geweldig talent heeft in die linie. Spitse haalde soms bewust de vaart uit het spel, wees waar iedereen moest lopen, won cruciale duels en hield haar positie in het hart van de ploeg.

Ze houdt van nadenken over tactiek. ‘We speelden iets verder terug op het veld dan normaal. Maar op een gegeven moment moesten we een paar meter opschuiven, anders kon Twente door onze linies heen spelen.’

Angstgegener

Twente is de grootverzamelaar van titels, al acht. Ajax kan voor de derde keer kampioen worden. Er is niemand die er aan twijfelt op de tribunes van De Toekomst na de zege op Twente, de grote angstgegner die bij winst de titel had geprolongeerd. Zeker niet bij de Ajax Women Fanatics, een clubje van twaalf mannen en vrouwen dat de Ajax vrouwen overal achterna reist en doorlopend probeert het publiek Ajax-liedjes te laten meezingen, iets wat in het begin maar matig lukt.

Twente verloor pas zes punten, Ajax vijf. Om weer met Cruijff te spreken: het nadeel dat Twente en Ajax zo ver boven de andere ploegen in de vrouwen eredivisie uitsteken heeft het voordeel dat de onderlinge ontmoetingen vaak cruciaal en daardoor zwaarbeladen zijn. ‘Heerlijk, hier doe je het voor,’ sprak Spitse vooraf al.

Twente-spits Fenna Kalma wil wegdraaien, maar wordt flink gehinderd door Chasity Grant van Ajax. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Twente won dit seizoen al drie keer van Ajax, voor de Super Cup, de beker en de competitiewedstrijd thuis. Ajax miste steeds de effectiviteit van Twente. In Amsterdam was het voor uitverkochte tribunes andersom. Twente kreeg meer kansen, raakte via Kaptein de lat en Ajax-doelvrouw Lize Spit redde een paar keer fraai.

Maar Ajax scoorde al vlot via Tiny Hoekstra nadat Twente-doelvrouw Daphne van Domselaar een rebound toestond op een schot van Chasity Grant. Het was geregeld onvriendelijk op het hobbelige veld, met veel harde duels en veel vrouwen op de grond.

Adel verplicht

Spitse: ‘We wilden niet dat zij hier kampioen zouden worden. Dat besef was er wel in de groep. Maar we hebben niet iets bijzonders gedaan van tevoren. We zijn vooral de hele week gefocust geweest op wat wij moesten doen. Dat straalden we uit. Er is meer rust, meer vertrouwen in de ploeg gekomen dit seizoen. Natuurlijk vreet het aan je dat zij steeds winnen.’

Met Amsterdamse branie zegt de geboren Friezin: ‘Maar op een geven moment houdt het een keer op.’

Ajax is de club met het hoogste budget, naast Spitse kwamen er de laatste jaren nog meer grote namen naar Amsterdam. Adel verplicht.

Manager vrouwenvoetbal Daphne Koster komt op de proppen met verzachtende omstandigheden waar ook de Ajax mannen zich graag bedienen. Ajax is de club waar iedereen heel graag van wil winnen. Ajax wil talenten een kans geven. Men verwacht van Ajax ‘verzorgd Ajax-voetbal’: domineren met de bal. ‘Dat is de moeilijkste manier.’

Kampioen tegen PEC

Tegen Twente loonde dus juist een iets meer afwachtende houding. Coach Suzanne Bakker, dit seizoen voor het eerst hoofdtrainer op het hoogste niveau, besprak veel met Koster, die ook 139 interlands speelde, en Spitse.

Spitse: ‘Maar ook met andere spelers, het moest iets van het hele team zijn. Ik neem de druk graag op mijn schouders. Vind ik mooi. Ik ben een winnaar. Ik ga overal heen om prijzen te pakken. Dat wil ik ook met Ajax. Ajax staat daar ook voor.’

Volgende week zondag om 14.30 uur volgt de apotheose. Ajax moet winnen bij PEC, de nummer 6, om zeker te zijn van de titel. Twente ontvangt Feyenoord, de nummer 7, in de Grolsch Veste.

Spitse die een uur na de wedstrijd nog steeds om selfies wordt gevraagd: ‘We mogen hier even van genieten, maar daarna moet direct de focus op PEC. We zijn er nog niet, we hebben nog niets.’