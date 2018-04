De vrouwen hebben het voor het zeggen in de Twentse marathon en die formule past in een trend

Er zijn wel steeds meer vrouwen die zich toeleggen op de marathon. Dat kan ik alleen maar toejuichen

Pas sinds begin deze eeuw zijn er speciale hardloopschoenen voor vrouwen op de markt, geeft Huub van Langen aan. Hij is eigenaar van een sportzaak en lid van de loperscommissie in Enschede. Hij is ook trainer bij een hardloopvereniging, waar het aantal vrouwelijke leden gestaag toeneemt.



Die trend was ruim vijftig jaar geleden ondenkbaar. Voor vrouwen was het destijds een schande om hard te lopen en al helemaal als het om lange afstanden ging. Lichamelijk en psychisch waren ze daar niet toe in staat, was de veronderstelling. Bovendien zou de baarmoeder beschadigd raken.



Kathrine Switzer werd in 1967 een icoon toen ze 'illegaal' de marathon van Boston liep. 'Get the hell out of my race and give me those numbers!', schreeuwde de racedirecteur haar toe. Door tussenkomst van Switzers vriend kon ze haar weg vervolgen en de race uitlopen.



In de jaren daarna maakte ze zich sterk voor de emancipatie van vrouwen in de loopsport en groeide ze uit tot een symbool voor de hardlopende vrouw.



Zeventien jaar na het befaamde incident in Boston liepen de vrouwen in 1984 in Los Angeles voor het eerst op de Olympische Spelen een marathon. Drie jaar daarvoor, in 1981, was er ook in Enschede voor het eerst een vrouwenwedstrijd, gewonnen door de Amerikaanse Jane Wipf.



Het was toen al vrij normaal dat vrouwen aan hardlopen deden, al waren mannen verreweg in de meerderheid. Op de lange afstand is dat nog steeds het geval. In Enschede is ook nu 80 procent van de marathonlopers een man. Bij de kortere afstanden (5 en 10 kilometer) zijn de aantallen ongeveer gelijk.



'Er zijn wel steeds meer vrouwen die zich toeleggen op de marathon', zegt Prigge. 'Dat kan ik alleen maar toejuichen. Het blijft een prachtige afstand.'