De Vries verslaat een 'slappe Kramer' op 5.000 meter, Kramer wel naar Pyeongchang

Kramer was wat in slaap gedommeld op weg naar het OKT. Hij had geen sprankje spanning gevoeld op weg naar het toernooi. Met zijn vorm, zijn palmares en zijn ervaring was olympische deelname zo goed als zeker. 'Ik stond hier niet superzenuwachtig aan de start. Normaal is dit een formaliteit.'



Er stond te weinig op het spel voor de man die de laatste twee seizoen weer gewend is om te winnen waar hij wil. 'Ik heb waarschijnlijk het beste geslapen van iedereen hier, terwijl er om me heen grote paniek was.' De nederlaag in Thialf is geen reden tot zorg bij Kramer. 'Er zit altijd wel een keer een slechte rit bij', stelde Orie schouderophalend. Tijdens de Spelen in februari is het scenario van dinsdagmiddag zo goed als onmogelijk. Dan komen de druk en de zenuwen vanzelf en zal zelfs Kramer onrustig slapen.