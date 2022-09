De Vries stunt in eerste F1-kwalificatie en start naast Verstappen aan race, op Nederlandse startrij in Monza

Nyck de Vries in actie in Monza. Beeld ANP

Max Verstappen werd in het slot van de kwalificatie voor de GP van Italië nipt afgetroefd door Ferrari-coureur Charles Leclerc, maar heeft alsnog een flinke kans op de zege. Nyck de Vries stuntte door het eerste kwalificatiedeel te overleven en start door een waslijst aan straffen voor motorwissels zelfs naast Verstappen.

De 27-jarige De Vries schuurt al een paar jaar aan tegen de Formule 1. In 2019 werd hij kampioen in de hoogste opstapklasse onder de F1, de Formule 2. Vorig jaar werd hij wereldkampioen in de volledig elektrische klasse Formule E. Hij staat door dat palmares vol titels hoog op de lijstjes bij F1-teams.

Zo mocht De Vries dit seizoen in Frankrijk in de Mercedes van zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton plaatsnemen bij een training. In Spanje reed hij een training in een Williams en vrijdag trainde hij in Monza in de Aston Martin van viervoudig kampioen Vettel.

Behoorlijk zenuwachtig

Daardoor was De Vries al in Italië toen Williams het bericht kreeg dat coureur Alexander Albon zich niet fit voelde. De Britse Thai bleek te kampen met een blindedarmontsteking. Zijn raceweekeinde eindigde daarmee abrupt, waarna De Vries werd gebeld. Hij was op dat moment voor sponsorverplichtingen in de paddockclub, het exclusieve gedeelte voor vips, zei De Vries na de kwalificatie over zijn bijzondere zaterdag voor de camera van Viaplay.

‘Ik moest zo snel mogelijk naar Mercedes komen en daar werd ik doorgestuurd naar Williams. Het was toen nog onzeker of ik ook de race zou rijden, maar bij de briefing voor de training kreeg ik daar definitief het antwoord op. Ik kon het daardoor niet relativeren en ging meteen in voorbereidingsmodus. Maar ik was wel behoorlijk zenuwachtig.’

Die derde en laatste training op zaterdag was voor De Vries vooral wennen. Hoewel hij de auto nog kende van Barcelona, was er ook veel anders in de bolide van Albon. Hij had bijvoorbeeld niet direct goed zicht op zijn spiegels, waarschijnlijk door het aanzienlijke verschil in lichaamslengte tussen hemzelf (1.67 meter) en Albon (1.86 meter).

Razendsnel aangepast

Hij paste zich razendsnel aan, bleek twee uur later in de kwalificatie. Als zo'n beetje het langzaamste team van het veld overleven de auto’s van Williams zelden het eerste kwalificatiegedeelte. De Vries slaagde daar direct in zijn eerste poging als Williams-coureur wel in. Hij reed de vijftiende tijd, wat net voldoende was om de eerste schifting te overleven.

Daarmee was hij ook meteen sneller dan zijn teamgenoot Nicholas Latifi, die misschien wel zijn belangrijkste concurrent is voor een permanent Formule 1-stoeltje in 2023. In het tweede kwalificatiedeel kwam De Vries tot de dertiende tijd; zijn laatste ronde ging de mist in door een stuurfout. ‘Ik raakte een switch aan op het stuur, waardoor de rembalans werd aangepast. Dat hielp niet echt’, zei De Vries over dat moment.

De race start hij vanaf de achtste plek, aangezien er na de kwalificatie tal van coureurs voor hem werden teruggezet in de startopstelling vanwege een waslijst aan straffen voor het wisselen van motoronderdelen.

Verstappen topfavoriet

Sterker: hij staat zondag op de grid bij de GP van Italië zelfs naast wereldkampioen Max Verstappen, waarmee de eerste Formule 1-race met twee Nederlanders in de start in krap zestien jaar (2006 in Brazilië, met Robert Doornbos en Christijan Albers) direct een speciale is met een volledig Nederlandse startrij.

WK-leider Verstappen streed zoals bij elke race dit seizoen tot het allerlaatste rondje mee om de eerste startplek, maar zag uiteindelijk zijn Ferrari-rivaal en thuisfavoriet Charles Leclerc net iets sneller zijn.

Dat betekende de tweede startplek voor Verstappen. Maar omdat de Nederlander in Monza zijn verbrandingsmotor wisselde, kreeg hij een gridstraf van vijf plekken in de startopstelling. Door de ingewikkelde en ondoorzichtige straffentombola na de kwalificatie was die startplek overigens pas ruim twee uur na de kwalificatie definitief.

Ondanks zijn straf is Verstappen topfavoriet voor de zege in Italië. Uit de oefenrondjes voor de race die hij vrijdag reed in de trainingen bleek hij behoorlijk wat sneller dan de rest; zijn team Red Bull heeft bewust ingezet op een goed tempo in de race, wat enigszins ten koste ging van zijn kwalificatie. Daar komt bij dat Verstappen niets liever wil dan winnen op Monza.

Monza-vloek

Voor dit seizoen was de race op het iconische circuit in Noord-Italië er voor Verstappen steevast een om zo snel achter de rug te hebben. Zeven keer racete hij er. Geen enkele keer stond hij er op het podium. Zijn Red Bull-bolide was vanwege het structurele gebrek aan topsnelheid in het nadeel op het snelle circuit (gemiddelde snelheid: ruim 260 kilometer per uur).

Dit seizoen, in zijn nieuwe RB18, is alleen alles anders voor Verstappen. Hij bezit dankzij de perfecte combinatie van chassis en een krachtige motor opeens een auto die juist sterk is op circuits met lange, rechte stukken zoals Monza. Daar komt bij dat Verstappen in topvorm is. Hij won de afgelopen vier races en kruipt met tien zeges in 2022 naar het recordaantal zeges in één seizoen (dertien). Het kan dus bijna niet anders, of Verstappen maakt zondag een einde aan zijn Monza-vloek.