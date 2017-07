De vreugdetranen bleven maar komen: Groenewegen sprint naar eerste Nederlandse sprintzege sinds 1998

Teleurstellend

Ja, we willen graag naar de Tour met een sprinttrein, maar dit is nog niet goed genoeg.' Ploegleider Merlijn Zeeman

Lotto-Jumbo had de aspiraties met Groenewegen al aan het begin van het seizoen aangekondigd. 'We gaan ons met de besten meten.' Ploegleider Merlijn Zeeman, bij Lotto-Jumbo verantwoordelijk voor de strategie rond Groenewegen, zei bij de Tourstart in Düsseldorf dat er wel wat meer tijd nodig zou zijn. Het opzetten van een keten renners die een sprinter in de drukte van een op hol geslagen peloton naar voren kan brengen, vergt volgens hem drie tot vijf jaar. Hij is nu twee jaar bezig met Groenewegen en zijn sprinttrein, bestaande uit de renners Robert Wagner, Tom Leezer, Timo Roosen, Jos van Emden en Paul Martens. Hij schatte de concurrerende ploegen rond Kittel (Quickstep) en de Franse sprinter Arnoud Démare (FDJ) nog net wat sterker in.



De eerste maanden van dit seizoen verliepen teleurstellend. Resultaten bleven uit. De ploeg was ontevreden en voerde de druk op. Zeeman: 'We hebben gezegd dat er onvoldoende progressie was in vergelijking met vorig jaar. Ja, we willen graag naar de Tour met een sprinttrein, maar dit is nog niet goed genoeg.' De uitvoering schoot tekort. De timing moest beter. Durf eens te wachten. Kom alleen op een moment waar alle renners het echt kunnen volhouden. Zet Dylan niet te vroeg af. Zelf bleef de sprinter, die tegenwoordig in Abcoude woont, zich afbeulen met trainingen op de hellingen van de Stichtse Brug over het Gooi- en Eemmeer, die hij een aantal keren op volle snelheid neemt.