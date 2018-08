De voormalige wielerheld Jan Ullrich is opgenomen in een verslavingskliniek. Hoe is hij zo afgegleden?

De voormalige Duitse topwielrenner Jan Ullrich is opgenomen in een verslavingskliniek nadat hij vrijdag in Frankfurt gearresteerd werd voor het wurgen van een prostituee. Hoe heeft hij zo kunnen afglijden?

Nog geen dag duurde het bezoek van Jan Ullrich aan een psychiatrische kliniek in de buurt van Frankfurt. Zaterdagmiddag, even na vijven, meldt Bild dat de voormalige wielrenner in een zwarte BMW van de kliniek is weggereden. Volgende bestemming: een kliniek om van zijn drugs- en alcoholverslaving af te komen.

Ullrich neemt de voorpagina’s van de Duitse kranten in beslag, net als 21 jaar geleden. Hij gold destijds nog als een getalenteerd wielrenner, die met de besten omhoog klom en als eerste en laatste Duitser de Tour de France op zijn naam schreef. Niet als een aan alcohol en drugs verslaafde ruziezoeker die om de haverklap met justitie in aanraking komt.

Wurging prostituee

Afgelopen vrijdag, rond zes uur ’s ochtends, vallen agenten vijfsterrenhotel Villa Kennedy in Frankfurt binnen. Het personeel heeft er ’s nachts een vrouw in paniek over de gang horen lopen. Tegen de politie zal deze escortdame verklaren dat de man die haar had geboekt haar heeft willen wurgen. Het was haar zelfs even zwart voor de ogen geworden, meldt justitie in Frankfurt.

Niet veel later lichten agenten Jan Ullrich (44) van zijn bed. Op zijn kamer treffen ze wit poeder aan, vermoedelijk cocaïne of amfetamine. De verdenking van doodslag en het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel hangt in de lucht, al laat de politie hem nog diezelfde dag vrij. Het Openbaar Ministerie denkt na het verhoor van de prostituee niet meer aan een poging tot doodslag, eerder aan een uit de hand gelopen ruzie. Met een ziekenwagen wordt Ullrich naar een psychiatrische kliniek gebracht.

Het dieptepunt is bereikt, stellen Duitse kranten vast. Een ex-wielrenner op bed, in een kamer vol verdovende middelen en een escort naast zich – de situatie doet denken aan die van Frank Vandenbroucke. Ook het voormalige Belgische wonderkind raakte verslaafd na zijn carrière op de fiets, ook hij maakte brokken in het verkeer en eindigde in een kliniek. Alleen kon Vandenbroucke zijn nacht met de prostituee niet meer navertellen. Hij stierf op zijn hotelkamer in Senegal, door longembolie.

Groot talent

Opgeleid volgens het Oost-Duitse sportsysteem, tekent Ullrich in 1995 een profcontract bij het Duitse Team Telekom. Hij geldt als een groot talent. Een jaar later wordt hij al tweede in de Tour de France, het jaar erop staat staat hij op het podium van de belangrijkste wielerkoers. Een dopingstraf leidt de verbanning van de olympisch kampioen van 2000 uit de sport in, misschien nog wel het meest in eigen land. Zo piekert de Duitse organisatie er niet over om hem in 2017 uit te nodigen als de Tour in Düsseldorf start. En Ullrich past ervoor om tussen het publiek te gaan staan.

Dat het niet goed gaat met ‘Ulle’, is al langer duidelijk vanwege de open lijn met Bild. De boulevardkrant spreekt hem afgelopen donderdag nog, kort voordat hij vanuit zijn huis in Mallorca het vliegtuig naar Frankfurt neemt. Daar zou hij zich laten opnemen om van zijn drugs- en alcoholverslaving af te komen. ‘Ik heb er een goed gevoel over. Dit wordt mijn nieuwe start’, vertelt hij.

Zijn vrouw Sara heeft hem in maart verlaten, zijn drie zoons ziet hij met Pasen voor het laatst. Het vreet aan hem. Hij beschrijft de scheiding in Bild als de katalysator van zijn misdragingen. Vorige week vrijdag gaat hij op Mallorca ook al in de fout als hij ongevraagd de tuin van buurman Til Schweiger binnenloopt.

Hij krijgt het aan de stok met een van de gasten van de Duitse acteur/regisseur, die de politie inschakelt. Ullrich zou de man met een bezemsteel achterna hebben gezeten.

Ullrich heeft hulp nodig, zegt Schweiger. ‘Ik hoop dat hij vanuit de gevangenis rechtstreeks naar een kliniek gaat, en weer de mens wordt die hij werkelijk is. Een goedhartige, sympathieke, vrijgevige persoon die zijn kinderen aanbidt en zijn vrouw ook.’

Duitse media putten hoop uit het feit dat Ullrich vermoedelijk niet veel dieper kan zinken, nu hij eindelijk in een kliniek is opgenomen. ‘Jan Ullrich is aan zijn eind. Misschien is dat zijn kans’, concludeert Bild, welhaast hoopvol.

Heldenverhalen

Het Duitse sportpubliek is gek op heldenverhalen, schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung zaterdag in zijn commentaar. De krant noemt als voorbeeld de 17-jarige Wimbledonwinnaar Boris Becker, Formule 1-kampioen Michael Schumacher uit het bescheiden Kerpen en ‘Kaiser’ Franz Beckenbauer, die zichzelf vanuit het Beierse arbeidersmilieu naar de wereldtitel voetbalde.

Nog ademlozer kijkt het publiek volgens de krant toe als diezelfde held ten val komt: Becker raakt failliet, Beckenbauer wordt gestraft voor corruptie met WK-gelden. Schumacher komt er na een ski-ongeluk nooit meer bovenop, al heeft hij zijn lot niet in eigen hand.

Ullrich kan aan het rijtje gevallen helden worden toegevoegd. Het is de vraag of het publiek hem, anders dan zijn voorgangers, ooit weer in genade aanneemt. ‘Hij heeft voortdurend geweigerd zijn zwakten te tonen’, schrijft de Frankfurter Allgemeine. Dat hij doping heeft gebruikt, is volgens Ullrich niet erg omdat hij er zijn concurrenten toch niet mee heeft bedrogen. En de opname in een kliniek is vooral een manier om zijn kinderen weer te kunnen zien, schrijft de krant. ‘Maar verslaafd? Verslaafd is hij niet.’

Vrienden van Ullrich, onder wie zijn vroegere ploegleider Rudy Pevenage, spoorden hem maanden geleden al aan om zich te laten opnemen. Hij luisterde niet, zei Pevenage zaterdag tegen het Belgische Radio 1. ‘De meeste vrienden stuurde hij weg toen ze op bezoek kwamen. En de slechte vrienden met wie hij in contact gekomen is, zijn gebleven. Het is een heel triest verhaal.’