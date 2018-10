De volleybalvrouwen vallen van hun roze wolk door verlies tegen Brazilië

Op onverwachte wijze zijn de Nederlandse volleybalsters bij het WK in Japan toch nog in een benarde situatie beland. De tot woensdag ongeslagen, steeds aan vorm winnende vrouwen verspeelden tegen erkend topland Brazilië tweemaal een voorsprong (1-0 en 2-1) en verloren vervolgens de wedstrijd (2-3).Voor de Zuid-Amerikanen, de olympisch kampioenen van 2012, was het een alles-of-niets-duel.

Bij een nederlaag hadden zij de koffers kunnen pakken. Dan was de Final Six onbereikbaar geworden. Nederland had bij het aantreden voor de voorlaatste interland in Nagoya een royale marge van twee overwinningen meer: zeven in totaal. De eerste nederlaag van het extreem lange toernooi werd echter van een extra lading voorzien omdat vier uur later de reeds geplaatste topploeg uit poule E, Europees kampioen Servië, de overwinning aan gastland Japan liet (1-3).

Topscorer Tijana Boskovic, vorig jaar de vrouw die in Bakoe Nederland van de Europese titel afhield, werd door de Serviërs alle vier de sets aan de kant gehouden. De gevolgen waren groot: Japan, eerder met 2-3 verliezend van Nederland, mocht zich gelukkig prijzen met de ontmanteling van de Servische vuurlijn.

Scenario

Het scenario is nu dat de nationale ploeg op de slotdag van ronde 2, donderdag in Nagoya, één set moet pakken in de wedstrijd tegen Servië. Brazilië kan dan, in het duel met Japan, nog in overwinningen (8) en wedstrijdpunten (21) gelijkkomen, maar het setgemiddelde van Nederland (gewonnen sets gedeeld door verloren sets) zal dan beter zijn: 24:9 om 23:9.

Verliest Nederland met 3-0 van grootmacht Servië, dan zal het afhankelijk worden van de verrichting van Japan. Het doemscenario is dat Brazilië dat duel met het thuisland met 3-0 wint. De setmoyennes zijn dan voor alle drie gelijk (23:9), waarna de punten geteld gaan worden. Voor de ploeg van coach Jamie Morrison wordt het dan normaliter koffers pakken.

Het Nederlands volleybalteam, de nummer 8 van de wereldranglijst, maakte de voorbije dagen steeds stappen qua vorm en uitvoering. Tegen Dominicaanse Republiek werd maandag een voorlopige piek bereikt. Alles lukte, er was controle, verdedigend en aanvallend.

Tunnel van succes

Die flow, de tunnel van succes, werd in de eerste set van woensdag weer bereikt. Nederland begon overdonderend tegen Brazilië, een team in verwarring dat in ronde 1 van Servië en ronde 2 van outsider Duitsland had verloren. Het was juist die set, waarover coach Morrison na afloop zijn tevredenheid uitsprak. ‘Dat was de mooiste, in elk geval uit het oogpunt van de coach’, bromde de Amerikaan. Een servicereeks van de jonge Juliët Lohuis, van 18-17 naar 22-17, bleek beslissend (25-21).

De donderende start was echter het begin van een eb-en-vloed wedstrijd. Elke tij bracht een ander team aan de top. In de tweede set hervond Brazilië zijn normale vorm. Coach José Roberto Guimaraes, in 1992 de man achter de gewonnen olympisch mannenfinale tegen Nederland, haalde invaller Fe Garay in de aanvalslijn en Tandara Caixeta, de in alle opzichten grote vrouw van het Braziliaanse team, begon hard te slaan. Haar ballen bereikten snelheden van bijna 100 kilometer per uur.

Bovendien begon de blokkering aan de andere kant van het net zodanig te werken, dat hoofdaanvaller Lonneke Slöetjes zelfs de kant moest opzoeken. Zij moest krachten verzamelen en, na de 18-25, het hoofd weer oprichten. Dat gebeurde in de derde set, waarin Nederland na een achterstand van 1-8 – normaliter is een wedstrijd dan gespeeld – opvallende veerkracht toonde. Op 26-25 plaatste Celeste Plak, de vervanger van de zwaar tegenvallende Anne Buijs, de bal tactisch in het achterveld (27-25).

Spirit van eerdere sets kwijt

Wie dacht dat met die indrukwekkende inhaalrace Brazilië definitief geveld zou zijn, had het mis. Na 15-15 in de vierde set, met een soepel marcherend Nederland, demarreerde het team van Guimaraes. ‘We konden de spirit van de eerdere sets niet meer vinden’, zei Slöetjes voor de camera van Ziggo. Met 19-25 werd de vijfde set afgedwongen, waarin Nederland het ritme van de wedstrijd niet meer kon breken. Brazilië mocht na de 7-15 opgelucht rondedansjes uitvoeren; het leven op dit WK was even gerekt, mogelijk gered

Opvallend was dat Tandara in deze wedstrijd de betere was van Slöetjes. Hun scores: 28 om 25. Slöetjes ontbeerde voldoende steun van buitenaanvaller Buijs. Zij stond tegenover het team van haar Braziliaanse verloofde Carol. Bij de laatste aanval blokte Carol de aanvalsbal van Buijs tegen de grond.

Coach Morrison kon, zeker na de stunt van Japan tegen Servië (3-1), beginnen met zijn mentale reparatiewerkzaamheden. Zeven wedstrijden zat Nederland op een wolk van zelfvertrouwen. De achtste wedstrijd, een kleine nederlaag met grote gevolgen, kneep veel vertrouwen uit de Hollandse hoogspringers. Brazilië was voor de achtste keer op een WK te sterk geweest.