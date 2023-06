De volleybalploeg ziet perspectief: Olympische Spelen volgend jaar in Parijs zijn haalbaar

Sterspeler Nimir Abdelaziz is de belangrijkste pilaar van het Nederlands team. Beeld RHF / Conny Kurth

Jarenlang was het halen van de Olympische Spelen voor Nederlandse volleyballers een ver-van-mijn-bedshow. Het grootste evenement uit de sport is moeilijker te bereiken dan een wereldkampioenschap. Maar er gloort hoop voor de mannen van bondscoach Roberto Piazza: ‘Daardoor is de komende periode heel belangrijk, want we hebben een droom. Een lastige, maar ook een realistische droom’.

Er mogen op de Spelen nog steeds maar twaalf landen deelnemen, de helft minder dan bij de laatste WK’s. Voor de ‘Lange Mannen’, in 1996 goed voor olympisch goud in Atlanta, is het laatste olympische optreden bijna twintig jaar geleden. Maar de kans om de Spelen van Parijs volgend jaar te halen is groter dan de afgelopen edities. Dat komt door een mogelijke uitsluiting van Rusland, doordat Frankrijk dat als gastland al geplaatst is en omdat de opzet van de kwalificatie veranderd is.

Het interlandseizoen, met de aftrap woensdag in het Canadese Ottowa, is daarom belangrijker dan voorheen. Het team van bondscoach Piazza speelt in de Volleyball Nations League (VNL), een toernooi voor de beste landen ter wereld, verspreid over meerdere locaties en meerdere weken. Over minder dan twee weken spelen ze in Rotterdam, in juli op de Filipijnen. ‘Als we naar de Spelen willen, is dit een heel belangrijk jaar’, zegt aanvoerder Nimir Abdelaziz. ‘Elke wedstrijd, elke pot, telt door de nieuwe opzet.’

Laatste kans

Sterspeler Abdelaziz is de belangrijkste pilaar van het Nederlands team. De hoofdaanvaller behoort tot de top van de wereld, speelde bij clubs in Italië en Turkije, maar haalde nog nooit de Zomerspelen. 31 jaar is hij inmiddels. ‘Het is voor sommige jongens, zoals ik, ook onze laatste kans om daarheen te gaan.’

Net als vroeger is er zowel voor de mannen als de vrouwen een olympisch kwalificatietoernooi (OKT), beide Nederlandse teams spelen eind september in China. Van de drie poules met acht landen, gaan twee olympische tickets naar de beste twee landen per poule. Daar liggen kansen, vooral voor de Nederlandse mannen die slechts twee hoger geplaatste landen op de wereldranglijst treffen. Bij de vrouwen zijn dat drie toplanden.

‘Maar zelfs als je je op het OKT niet kwalificeert heb je nog een kans’, zegt Abdelaziz. De overgebleven vijf tickets worden namelijk vergeven via de wereldranglijst van juni 2024. Mocht een continent nog niet vertegenwoordigd zijn, krijgt het hoogstgeplaatste land voorrang. Beide Nederlandse teams staan momenteel op plaats dertien. Punten voor de wereldranglijst worden bemachtigd op de VNL dit jaar en volgend jaar, en het EK in het najaar.

Schuiven nog een plaatsje op

‘Wij moeten daarom zorgen dat we nog een of twee plekjes stijgen op de wereldranglijst', zegt Abdelaziz. ‘En als Rusland er, zoals het er nu naar uitziet, in Parijs niet bij is, schuiven we nog een plaatsje op’. Door de oorlog met Oekraïne is Rusland onzeker van olympische deelname. Dat zou een concurrent minder betekenen voor de schaarse olympische plekken, want de Russische mannen staan op plaats vijf op de wereldranglijst en de vrouwen op plek negen.

Bovendien hebben de Nederlandse mannen een ander voordeel: zoals altijd is het gastland automatisch geplaatst. Bij de mannen staat Frankrijk hoog staat op de ranglijst (3), een concurrent voor een van de kwalificatieplekken valt daarmee weg.

De Franse vrouwen staan juist lager, op plek eenentwintig, en ‘pikken’ een plek in. Dat is een van de redenen dat de Nederlandse vrouwen een kleinere hebben op kwalificatie. Hun laatste olympische optreden was in 2016, in Rio werden ze vierde. Maar de afgelopen jaren haakten vele toppers af. Vorig jaar strandde Nederland in de groepsfase van het WK in eigen land.

Voor Abdelaziz leek kwalificatie voor de Spelen nooit eerder zo dichtbij. ‘Maar je staat op dit moment ook nog ver weg’, zegt hij realistisch.

Zware wedstrijdkalender

Eerder liet de zoon van een Nederlandse moeder en Tsjadische vader al doorschemeren dat er een grote kans is dat hij na het seizoen 2024 stopt bij het nationaal team; weinig sporten hebben zo’n zware wedstrijdkalender als die van het volleybal, waar het clubseizoen en interlandseizoen naadloos in elkaar overlopen en het aantal wedstrijden extreem hoog is.

De olympische droom houdt hem gaande, maar niet alles ligt in eigen hand. Het stijgen op de wereldranglijst is niet alleen afhankelijk van eigen prestaties, ook van die van anderen. Ook bondscoach Piazza is voorzichtig in zijn benadering. ‘Deze nieuwe opzet is iets makkelijker voor ons, maar het wordt nog steeds zwaar.’ Iedereen kent het belang van goede wedstrijden dit seizoen. Waar vorig jaar tijdens de VNL soms nog gekozen werd voor een B-team, gebeurt dat nu niet meer.

Abdelaziz: ’Voor de achtste keer een EK of WK spelen, dat kennen we wel. Maar die Spelen, dat hebben we nog nooit gehaald. Daar zaten we altijd ver vandaan. Nu is het nog steeds ver weg, maar ik voel wel dat er mogelijkheden zijn.’