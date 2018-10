De volleybaldames hebben fantastisch gestreden, maar Servië was net een maatje te groot

Maja Ognjenović van het Servische team viert zege. De Nederlandse dames zijn verslagen Beeld Ronald Hoogendoorn

Enkele minuten na de 3-1-nederlaag in de halve finale tegen een net iets beter, leper en krachtiger Servië konden de Nederlandse speelsters niet de inspiratie opbrengen om vooruit te kijken naar de troostfinale met China. De teleurstelling moest verwerkt worden. De een vloekte, de ander liet de tranen de vrije loop.

De een, topaanvaller Lonneke Slöetjes, vond dat Nederland ‘er zo dichtbij’ was geweest. De ander, aanvoerder Maret Grothues, sprak tegenover de NOS van ‘een verdiende overwinning van de Serviërs’. Kansen niet gepakt, dan verdien je niet te winnen.

Twaalfde wedstrijd

Nederland verloor de halve finale van een slopend WK, omdat het niet dezelfde aanvallende kracht op de vloer kon brengen als Servië. Dat heeft in Tijana Boskovic en Brankica Mihajlovic twee kanonnen. Mihajlovic maakt een spanboog van haar rug en zet voor de klap schouders en arm in een verticale lijn.

Boskovic draait bij de smash de schouder open, laat het bovenlijf roteren als een honkbalslagman en de arm knallen als een zweep. Daarmee slaan de twee net vijf tot tien kilometer harder dan de Nederlandse topaanvallers, Lonneke Slöetjes en Anne Buijs.

Servië sloeg in de viersetter (25-22, 26-28, 25-19 en 25-23) 60 aanvalspunten, Nederland 53. Slöetjes haalde in 58 pogingen 20 keer doeltreffend uit; Boskovic vuurde met haar linkerarm uit 57aanvallen 25 keer raak. Mihajlovic kwam aan 21 punten in de aanvalslijn. Buijs 15.

Inclusief de superieure Servische blokkering (11 om 4 kill-blocks) was dat vrijdag het grote verschil tussen de twee Europese topploegen die elkaar vorig jaar, in Bakoe, in de finale van de Europese titelstrijd ontmoetten. Toen was Servië nadrukkelijker de bovenliggende partij (3-1) en schaamde Slöetjes zich voor haar schamele oogst van tien punten. Ook toen was de analyse: het verschil ligt in de aanvalskracht.

Deze zomer, bij de Volleyball Nations League in Rotterdam, had de nationale ploeg plots de overhand gekregen ten opzichte van deze angstgegner. Na een achterstand van 0-2 werd met 3-2 gewonnen. Het blokkeren van Boskovic lukte toen. Die geslaagde tactiek moest van bondscoach Jamie Morrison gekopieerd worden in de halve eindstrijd van het WK.

Laura Dijkema, neerslachtig vanwege het verlies. Beeld Ronald Hoogendoorn

Niet constant

Het wedstrijdverloop van vrijdag in de halflege hal van Yokohama gaf de Serviërs steeds een streepje voor. De eerste set viel met 25-22 naar Servië, omdat Boskovic Slöetjes afblokte. De tweede set was een slijtageslag van 36minuten die bij het vijfde setpunt in Nederlands voordeel eindigde

(26-28). In de derde set verloor het Nederlandse sextet toch weer het ritme (25-19) en wist het dat in de vierde set alles moest kloppen, om de tiebreak af te dwingen.

Het mocht niet zo zijn. Na 23-23 gaf de arm van Mihajlovic op linksvoor de doorslag. Een plaatsbal (24-23) en een dreun (25-23) waren beslissend. Een arbitrale kwestie over een verdedigende bal van Kirsten (het werd 12-12 in plaats van 11-13) leek het Nederlands team parten te spelen. Spelverdeler Laura Dijkema analyseerde dat haar formatie net niet constant genoeg was geweest in dergelijke fases. Anne Buijs meende daarentegen dat het ‘onze beste wedstrijd ooit tegen Servië is geweest’.

Het was niet genoeg. Slöetjes stond, mede uit pure vermoeidheid na haar twaalfde optreden, snikkend in de catacomben. De finale was gemist, maar nog was niet alles verloren. ‘We moeten nog weer, eh, we mogen nog weer. En dan staan we er ook weer’, was haar voorbeschouwing op de troostfinale Nederland-China van zaterdag.