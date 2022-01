De volharding van PSV’er Marco van Ginkel: ‘Thuis heb ik traantjes gelaten’

Dit seizoen, de strijd om de Johan Cruijff Schaal: Marco van Ginkel heeft ruzie met collega-aanvoerder Dusan Tadic van Ajax. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Marco van Ginkel is aanvoerder van PSV, de aparte koploper van de eredivisie. Apart, door uiteenlopende verhaallijnen. Eerst ging het vooral over de nu al tijden geblesseerde Noni Madueke en de uitstekende seizoenstart. Daarna vaak over wissels van trainer Roger Schmidt. Over de wisselvalligheid van de ploeg. Over het tweede PSV-leven van voetballers die al waren afgeschreven, als Ritsu Doan, Armindo Bruma of Érick Gutiérrez.

Anders is Davy Pröpper het gesprek van de dag, die opeens stopte met voetballen. Of maakt Yorbe Vertessen het nieuws, de topschutter die meestal op de bank zit en pas zes keer scoorde. Nederlagen met 4-0 en 5-0 tegen Feyenoord en Ajax zijn ook een thema.

Apart seizoen

Marco van Ginkel lacht bij de opsomming. Ja, het is een apart seizoen. ‘Sommige uitslagen waren niet top. We krijgen te veel tegengoals. In het begin van het seizoen speelden we heel goed, met een bijna vaste elf. Toen kwamen blessures, corona, en gingen de nummers elf tot achttien zich laten gelden. We zijn echt een team. Ajax en Feyenoord spelen vaker met dezelfde elf, maar wij hebben een goede bank met spelers die snappen wat er wordt gevraagd.’

In dat geheel is hij tevreden met zijn rol. Zijn ouders herinnerden hem aan zijn rentree van een jaar geleden, in januari 2021 tegen AZ, na bijna duizend dagen afwezigheid. ‘Sindsdien ben ik betrokken geweest bij ruim 35 wedstrijden (in werkelijkheid 40, red.). Ik denk niet dat de dokters dat hadden verwacht. Ik ben aanvoerder van de nummer 1 van Nederland. We hebben de Johan Cruijff Schaal gewonnen en doen mee voor kampioenschap, beker en Conference League. Bijna duizend dagen, zeven dagen per week, non-stop, had ik aan mijn herstel gewerkt. Je kunt bijna niet uitleggen hoe zo’n rentree dan voelt. Thuis heb ik traantjes gelaten.’ Volharding en een positieve inborst hielden hem overeind.

‘Wilskracht houdt het vuurtje in jezelf brandende, het hongerige. Hoop heb ik altijd gehouden. Dat moet de mindset zijn bij een blessure. Er waren genoeg argumenten waarom het niet zou lukken, maar het is uiteindelijk wel gelukt. En als je kijkt waar ik nu sta, is dat ook een compliment voor mezelf, al gaat het leven gewoon door. Mensen kijken niet meer naar die blessure, terwijl het verleden in mijn lichaam blijft zitten. Het was wennen, zoveel wedstrijden. Ik ben zo vaak geopereerd, dat die knie zorgelijk blijft. Er is littekenweefsel. Het is een kwestie van veel behandelen, goed voorbereiden, goed eten. Goede nazorg.’ Als hij slecht speelt, is er niemand die zegt: ja, die Van Ginkel heeft last van de knie gehad. ‘Excuses bestaan niet.’

Van Ginkel speelt weer, na veel blessureleed. ‘Uiteindelijk moet je blij zijn met wat je hebt. Dat is het positieve in mij. Genieten van het leven, omdat ik weet hoe het ook kan zijn.’ Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Van Ginkel is een dynamische, veelzijdige middenvelder, meestal een van de controleurs bij PSV. Hij kan schieten en koppen, dribbelen en passen. Zijn spelinzicht is uitstekend. Hij oogt soms wat stram door zijn rechte loop en lengte van 1,86 meter. Trainer José Mourinho noemde hem bij Chelsea, waar hij jaren onder contract stond doch nauwelijks speelde door blessures en uitleenperiodes, een motor met ongekende actieradius.

Knieklachten

Wie weet waar hij, als 29-jarige, was geweest als hij nooit een kruisband had afgescheurd. Drie jaar had hij geen voorste kruisband in de rechterknie, want de nieuwe was niet goed gezet, ging rafelen en loste op. De klachten keerden terug. ‘Het is zoals het is. Voor nu ben ik tevreden. Ieder huisje heeft zijn kruisje, toch? Uiteindelijk moet je blij zijn met wat je hebt. Dat is het positieve in mij. Genieten van het leven, omdat ik weet hoe het ook kan zijn.’

Hij is aanvoerder van de koploper bovendien, al speelt hij niet alles. ‘Ik moet mezelf af en toe ergens knijpen.’ Zondag is de kraker: Ajax-thuis. Een heerlijk duel, bij voorbaat. Twee titels beleefde hij met PSV. De eerste, in 2016, op de dag dat Ajax in de slotronde gelijkspeelde bij De Graafschap en PSV won in Zwolle. ‘Dat was heel mooi. Heel spectaculair.’

Het tweede kampioenschap, in 2018, na een 3-0 thuis tegen Ajax, was nog mooier. Hij was ook toen aanvoerder. ‘Die titel was voor mezelf specialer. Goh, dat was een mooi dagje hoor. Ik krijg een lach op mijn gezicht als ik daaraan denk. De ontlading in het stadion was vooraf al groot. Na de eerste goal ontplofte het en dachten wij: dat gaan we niet meer weggeven.’ Hoogtepunt was de prijsuitreiking. ‘Het hele team stond er al, toen ik als laatste de medaille en de schaal in ontvangst mocht nemen. Dat is het ultieme, als speler.’

Nu is hij opnieuw aanvoerder. Denzel Dumfries vertrok naar Inter en trainer Schmidt zocht een opvolger. Van Ginkel. Ervaren, veelzijdig . Goede uitstraling. Gewassen door de wetten van het voetballeven. ‘Het is niet per se zo dat ik me een absolute leider voel, maar het natuurlijke overwicht zit in mijn persoonlijkheid, en dat ziet de trainer ook.’

Hij is de ideale prof, over wie de trainer weet dat de knie niet oneindig valt te belasten. Vaak is daar een wissel na 60 of 70 minuten, en soms zit hij op de bank. Een meevoelende aanvoerder blijft hij. Hij praat met Eran Zahavi, over psychische gevolgen van een roofoverval in diens gezin. ‘Je toont interesse en medeleven. Trouwens, dat doe je ook als je geen aanvoerder bent. Dat is normaal, als je goed in elkaar steekt als mens.’

Of hij praat met spelers die tijdelijk op de bank zitten, zoals hemzelf eind vorig jaar overkwam. ‘Er wordt veel gewisseld. Ik probeer een voorbeeld te zijn, ook als ik niet speel. Dan laat ik op de training zien dat ik niet op de bank hoor en belangrijk wil zijn. Dan hoop je dat iedereen dat doet, dat niemand bij de pakken gaat neerzitten. Concurrentiestrijd is goed, om het beste bij iedereen naar boven te halen.’

Van Ginkel als de leider van PSV. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

In dat samenspel viel de veelvuldig geblesseerde Davy Pröpper weg, omdat hij pardoes stopte met voetbal. Joey Veerman werd gekocht. Pröpper zei zich niet meer thuis te voelen in de wereld van het profvoetbal. Hij is een leeftijdgenoot van Van Ginkel, samen opgegroeid bij Vitesse. ‘Een echte vriend. We zijn al vanaf de jeugd samen en stroomden tegelijkertijd door. Het ging vrij hard. Allebei Nederlands elftal gehaald. Allebei Premier League. Ik begrijp zijn beslissing wel. Het is zijn leven. We hebben er veel over gesproken als vrienden, maar ik sta er anders in. Ik vind voetbal gewoon leuk, en het wereldje prima.’

Voor Van Ginkel is van belang dat hij zich ook buiten het veld ontwikkelt, om mentaal fris te blijven. Hij moest ook wel, met al die jaren van herstel. Hij leest veel, vooral over financiële zaken. Net als menig voetballer handelt hij in vastgoed. ‘Ik ben nieuwsgierig naar zaken waarvan ik kan leren. Het is zonde om buiten voetbal niks te doen.’ Hij heeft panden en woningen die hij verhuurt. ‘Ik heb veel gesproken met mensen die in vastgoed zitten, ook bij banken. Het is niet dat ik binnen een jaar zei: ik kan goed beleggen. Ik ben daarmee al zeven jaar bezig. Als je geld op de bank hebt, betaal je daar soms voor. Dus je gaat zoeken, met mijn vader onder andere, om te kijken naar zaken die wat opleveren. Dan kom je bij panden terecht, bij beleggingen. Je gaat geld spreiden. Maar ik probeer ook anderen te helpen. Mijn zusje of nichtjes zoeken ook een huis en kunnen nergens terecht.’

Hij is een familieman. Afkomstig uit Scherpenzeel. ‘Nuchtere, hardwerkende mensen die positief in het leven staan.’ Net als hij. Een ziekenhuis in Augsburg, in 2019, was het dieptepunt. Hij lag daar met een infectie in de knie. ‘Toen heb ik een paar moeilijke avonden gehad, voor mijn doen. Dat was heel negatief.’

De knie moest snel ‘verschoond’, anders was zijn loopbaan voorbij. Hij mocht een dagje naar huis met Kerst. ‘Zit je met je familie in de auto. Thuis een half kerstdiner en weer terug. Ik wist niet wat de toekomst ging brengen. Voetballen was totaal geen optie op dat moment. Het was meer: gaat die knie dit nog goed oppakken. Dat positieve gevoel hield me overeind. Je moet uitgaan van het beste, om er toch weer iets moois van te maken.’

Topper tegen Ajax De topper tegen Ajax is een wedstrijd op zich. ‘We hebben dit jaar met 4-0 gewonnen voor de Johan Cruijff Schaal en met 5-0 verloren in de competitie. Dat is nogal een verschil’, zo schetst Marco van Ginkel de onvoorspelbaarheid. PSV heeft na negentien duels één punt meer, mede omdat Ajax ondanks een doelsaldo van 59-4 twaalf punten verspeelde. Van Ginkel beseft dat de strijd ook bij een eventuele zege niet is beslecht. ‘Met deze wedstrijd gaan we het kampioenschap niet winnen of verliezen, maar het is de kans om een mentale tik uit te delen. Wij hebben geweldig veel zin in deze wedstrijd, want Ajax is toch onze concurrent. Het zijn de wedstrijden die ertoe doen.’ Het publiek in Eindhoven zal hij missen. ‘Wij hebben twee keer bij Ajax gespeeld met een vol stadion van hun kant. En wij moeten het doen met een leeg stadion. Dat is toch anders. Dat brengt niks extra’s helaas.’ In die zin is Ajax bevoordeeld, met in korte tijd drie op papier moeilijke uitwedstrijden in een leeg stadion: bij Feyenoord, FC Utrecht en nu PSV.