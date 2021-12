De volgende uitdaging voor Carlsen: supertalent Firouzja verslaan

Magnus Carlsen en Alireza Firouzja (r) tijdens een eerdere ontmoeting in Wijk aan Zee. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Begin deze week kondigde Magnus Carlsen in een Noorse podcast aan dat het einde van zijn periode als wereldkampioen misschien nabij is: ‘Als iemand anders dan de Fransman Alireza Firouzja het volgende kandidatentoernooi wint, zal ik mijn titel waarschijnlijk niet verdedigen.’

Carlsen (31) zei dat het moeilijk was geweest zich op te laden voor de WK-match tegen de Rus Ian Nepomniasjtsji. Het vuur was pas gaan branden na de recente eclatante resultaten van de 18-jarige Firouzja, die razendsnel is gestegen naar de tweede plaats van de wereldranglijst. De kampioen verwacht dat het geen moeite zal kosten de juiste motivatie te vinden voor een tweekamp tegen de talentvolste van een veel jongere generatie.

Intussen is in Rusland een zondebok gevonden voor de forse nederlaag van Nepomniasjtsji. Daniël Doebov, een topgrootmeester die al jaren met Carlsen samenwerkt, is door onder anderen voormalig uitdager Sergey Karjakin beschuldigd van hoogverraad. Hij heeft het gewaagd met een buitenlander samen te spannen tegen een vertegenwoordiger van het moederland.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van de hetze zullen zijn. Op Russische internetfora krijgt Doebov naast verwijten ook steun van schakers die schrijven dat hij toch echt niet degene is die Nepo’s fatale pionzetten b7-b5, c4-c5 en g2-g3 heeft uitgevoerd. Zelfs het EK voetbal in 2008 wordt genoemd: ‘Guus Hiddink is toch ook niet van hoogverraad beschuldigd, toen Rusland onder zijn leiding Nederland in de kwartfinale uitschakelde?’

In hun steunbetuigingen aan Doebov verwijzen sommige fans naar de schitterende overwinningen die hij eind 2020 tijdens het Russisch kampioenschap behaalde tegen Karjakin en Nepomniasjtsji. Omdat de partij tegen Karjakin een jaar geleden al in deze rubriek stond, geef ik nu die tegen de toernooiwinnaar. De aantekeningen zijn mede gebaseerd op die van de Rus Barski in het tijdschrift New in Chess.

Doebov - Nepomniasjtsji

Moskou 2020

1.d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 d5 4. cxd5 Pxd5 5. e4 Pxc3 6. bxc3 Lg7 7. Lb5+ c6 8. La4 b5 9. Lb3 a5 10. Pf3 0-0 11. 0-0 a4 12. Lc2 c5 13. Tb1 Pc6 14. d5 Pe5 15. Pxe5 Lxe5 16. Lh6 La6

Een correct kwaliteitsoffer. Na 16 ... Te8 volgt 17. De1 Da5 18. Ld2 , gevolgd door f2-f4.

17. Lxf8 Kxf8 18. f4 Lxc3 19. Tf3 Da5 20. e5

DIAGRAM 1

20 ... Kg8?

Met 20 ... Kg7 21. Th3 Ld4+ 22. Kh1 Th8 kan zwart zich voorlopig afdoende verdedigen.

21. Kh1

Nog sterker is 21. e6 fxe6 22. Tg3 met winnende aanval.

21 ... Td8 22. e6 fxe6 23. Lxg6 hxg6 24. Dc2 Lg7 25. Tg3! g5 26. Dg6 Dd2 27. Txg5 Dc3 28. Dxe6+ Kf8

DIAGRAM 2

29. Te1!

Zwart kan vechten na 29. Dxa6 b4 30. De6 Td6.

29 ... Dxe1+ 30. Dxe1 Lf6 31. Dh4! Td6 32. Dh7 Ke8

Of 32 ... Lxg5 33. fxg5 Txd5 34. h4.

33. Dg8+ Kd7 34. Da8 Lxg5 35. fxg5 c4 36. h4 b4 37. Da7+ Ke8 38. Db8+ Kf7 39. Dxb4 Txd5 40. Dxa4

Zwart geeft op.