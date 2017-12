De voeten van 'King Kevin' de Bruyne doen dienst als kwasten en de grasmat is zijn canvas

Nadat de Belgische middenvelder van Manchester City betoverend spel had laten zien tijdens de 4-1 zege op Tottenham Hotspur is de 26-jarige vergeleken met een Vlaamse meester wiens voeten dienst doen als kwasten en voor wie de grasmat een canvas is.



De Bruyne verkeert al het hele seizoen in grootse vorm, maar wat hij tegen de bezoekers uit Noord-Londen liet zien bevestigde zijn faam als beste middenvelder van de wereld. Passes die hij zonder na te denken verstuurde belandden op de inch nauwkeurig bij zijn medespelers. Wanneer hij de bal niet had, ging hij onvermoeibaar op jacht om hem te veroveren. Hij dolde Spurs-spelers en nadat Dele Alli zijn enkel had proberen te breken, antwoordde hij door de bal even later onhoudbaar achter doelman Hugo Lloris te schieten.



Pep Guardiola, die de afgelopen jaren veel goede spelers onder zijn hoede heeft gehad, zocht na afloop naar woorden om de voetbalintelligentie van de Vlaming op passende wijze te prijzen. 'Zijn prestatie vandaag... Ik heb geen woorden, geen woorden om te beschrijven wat hij met de bal heeft gedaan, zijn voorzetten en zijn vermogen om het spel te bepalen. En altijd gebruikt hij zijn hoofd.' De spelverdeler heeft veertien doelpunten gemaakt in de afgelopen vijftien wedstrijden, die allemaal door City zijn gewonnen.'

De Bruyne verkeert al het hele seizoen in grootse vorm, maar wat hij tegen de bezoekers uit Noord-Londen liet zien bevestigde zijn faam als beste middenvelder van de wereld