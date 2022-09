De voetbalsters van Telstar krijgen het druk na hun comeback in de eredivisie

De Telstar-defensie kan niet voorkomen dat er weer een ADO Den Haag-speelster vrij voor Telstar-goalie Kelly Steen opduikt. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Kelly Steen had er wat gemengde gevoelens over. Ze stond lekker te keepen in het doel van Telstar, dat vond ze zelf ook, maar als het team dan toch met 4-0 verliest, dan weet je ongeveer wat voor middag het was. ‘Even wennen ja’, lacht ze, ‘maar ik wist ook dat ik het dit jaar druk zou krijgen.’

Een vrijwel leeg stadion, bij vlagen onbarmhartige regen en een ruime nederlaag, de terugkeer van Telstar in de eredivisie voor vrouwen had een wat vrolijker decor verdiend. ADO Den Haag versloeg de ploeg met 4-0, en dat had dus nog meer kunnen zijn, maar de comeback is een feit en dat is op zich al bijzonder.

De club uit Velsen kwam tussen 2011 en 2017 al uit op het hoogste niveau, internationals als Desiree van Lunteren en Stefanie van der Gragt speelden in het witte shirt. Daarna verhuisde de vrouwentak om strategische reden een stukje noordelijker en ging verder als VV Alkmaar, dat nu ook nog eredivisie speelt.

‘Telstar wilde de vrouwen eigenlijk helemaal niet kwijt’, zegt trainer Marelle Worm. ‘Er is meteen gezegd: we willen ze terug, er is hier echt hart voor het vrouwenvoetbal.’

Yvonne van Gennip

Sympathie is er volop voor de club, waar oud-schaatsster Yvonne van Gennip voorzitter is, toch zijn er ook vraagtekens bij de stap. De niveauverschillen in de hoogste vrouwencompetitie zijn al groot, waardoor de topclubs weinig weerstand ondervinden. Te weinig misschien om aan te kunnen haken in Europa. Ook dit jaar is Twente uitgeschakeld in de voorronde van de Women’s Champions League, Ajax hoopt de komende weken tegen het Arsenal van Vivianne Miedema nog op een wonder.

Met een kleinere competitie zouden die topclubs vaker tegen elkaar kunnen spelen, maar daar heeft de KNVB niet voor gekozen. Het doel is een eredivisie met twaalf clubs, FC Utrecht is een kandidaat om volgend jaar de laatste plek op te vullen. De vraag is alleen of er genoeg goede voetbalsters zijn.

‘Op zich is het zo dat hoe meer clubs meedoen, hoe meer het niveau daalt’, erkent Worm. ‘Want meer meiden moeten spelen, maar wij hebben geprobeerd creatief te scouten. We hebben spelers gezocht van wie we weten dat ze dit niveau aan kunnen of die het talent hebben om in de eredivisie mee te kunnen doen.’

Een aantal speelsters kwam over van andere eredivisieclubs of speelden eerder op het hoogste niveau. De ervaren Dominique Bruinenberg plukte Telstar weg van het Duitse FC Sand en de Marokkaanse international Samya Hassani kwam over van AA Gent. Zij moeten de jongere en de minder ervaren speelsters aan de hand nemen.

Bescheiden budget

Telstar heeft een bescheiden budget van 3,5 ton, dat in drie jaar zou moeten verdubbelen. De andere nieuwkomer Fortuna Sittard zit met een begroting van naar verluidt 1 miljoen euro meteen in de top van de competitie. De club wist de Belgische topscorer Tessa Wullaert te verleiden naar Nederland te komen. Vrijdag verloor de ploeg niettemin met 4-0 van Ajax.

Telstar probeerde tegen subtopper ADO Den Haag, dat vorig jaar als vierde eindigde, wel het spel te maken. De opbouw van achteruit liep alleen vaak stuk op het Haagse middenveld. Het was aan de slordige Haagse aanvallers te danken dat de score niet nog verder opliep.

En zeker ook aan Steen, die in het verleden al speelde voor Telstar en PSV en de laatste drie jaar actief was in de Topklasse, het hoogste amateurniveau. ‘Ik heb altijd extra getraind, een-op-een en in de sportschool, omdat ik dit nog wilde.’ De komst van nieuwe clubs geeft haar en andere spelers de kans zich te bewijzen op een hoger niveau.

‘We moeten kijken of zij kunnen aanhaken’, zegt trainer Worm, die zelf voor ADO in de eredivisie speelde. ‘Voor de een zal dat meer het geval zijn dan voor de ander.’

Geen flauw benul

Voor de start van de competitie besprak ze met de speelsters wat ze wilden bereiken. ‘Het was een mooi gesprek, maar ook echt lastig, want ze hadden geen flauw benul waar we stonden. Sommige meiden waren een beetje voorzichtig, anderen zeiden: we moeten wel ergens voor gaan.’

Er kwam een ambitieuze doelstelling uitrollen. Het team wil het linkerrijtje halen, minstens de zesde plek dus. Een uitdaging, beseft iedereen al voor de wedstrijd tegen ADO. ‘Het had beter gekund, beter gemoeten’, zegt Worm na de wedstrijd. ‘Maar zo’n eerste wedstrijd zegt nog te weinig, we gaan die doelstelling zeker nog niet loslaten.’

Ook keepster Steen ziet het nog wel gebeuren. Nu de kop eraf is, heeft ze alleen maar meer zin gekregen in het drukke jaar dat haar wacht. ‘Daarvoor sta ik er, laat maar komen.’