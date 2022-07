De voetballer Simen Agdestein kan nog altijd meer dan behoorlijk schaken

Met stijgende belangstelling volg ik deze week het kampioenschap van Noorwegen. Magnus Carlsen doet er sinds 2006 niet meer aan mee, maar ook een niet bijster sterk bezet toernooi is spannend als je een van de deelnemers alles gunt. Mijn favoriet is Simen Agdestein (55), die in 1982 voor het eerst nationaal kampioen werd en veertig jaar later op koers ligt voor een achtste titel.

Met recht kan Agdestein de voorloper van Carlsen worden genoemd, omdat hij de eerste Noorse schaker was die wereldwijd de aandacht trok. Niet zozeer omdat hij rond 1990 volgens Garri Kasparov ‘de sterkste amateur onder de topgrootmeesters’ was, maar vooral omdat hij ook een andere sport op hoog niveau beoefende. Hij was een goede voetballer die in het seizoen 1988-’89 achtmaal in het Noorse nationale elftal speelde.

Agdestein koesterde de combinatie van voetbal en schaken, al kreeg hij daardoor te maken met dilemma’s. Zo weigerde hij in 1989 een contractvoorstel van de Turkse club Besiktas, omdat hij dan een uitnodiging zou moeten afslaan voor het Interpolistoernooi in Tilburg, waarin hij twee partijen tegen Kasparov zou spelen.

Toen een kruisbandblessure in 1992 zijn voetbalcarrière abrupt beëindigde, verloor Agdestein tijdelijk ook de liefde voor het schaakspel. Na een aantal magere jaren liet hij pas weer van zich horen in 1999, toen hij het sterk bezette open toernooi in Cappelle la Grande won. Na de eeuwwisseling werd hij de coach van de jonge Carlsen. In 2004 beschreef hij in het boek Wonderboy de eerste successen van zijn pupil.

In het nationaal kampioenschap liet Agdestein deze week zien dat hij ook zelf de kunst nog steeds beheerst. Twee ronden voor het einde staat hij met een score van zes punten uit zeven partijen een punt voor op de concurrentie.

Agdestein – Hammer

Kongsvinger 2022

1.c4 e5 2. Pc3 Pf6 3. Pf3 Pc6 4. g3 Lb4 5. Lg2 Lxc3 6. bxc3 0-0 7. 0-0 e4 8. Pg5 Te8 9. f3 exf3 10. Pxf3 De7 11. e3 Pe5

Een stelling die bekend is uit de WK-match Kasparov – Karpov, Sevilla 1987. In de vierde partij speelde Kasparov nu 12. Pd4.

12. Pxe5 Dxe5 13. Tb1 c6 14. Tf4 d6 15. Df1 De7 16. a4

16 ... Pg4

Op weg naar een slechter veld. Meer in aanmerking komt 16 ... Le6 om eventueel ... d6-d5 te kunnen spelen.

17. a5 a6 18. h3 Ph6 19. e4 Dg5 20. Tf3 Dxa5

Met pionwinst, maar na de volgende zet is goede raad duur.

21. d4 f5?

Nu wint wit gemakkelijk. Hoe onaangenaam ook, zwart had niet beter dan 21 ... Dc7 22. Lxh6 gxh6 23. Tf6 Te6 24. d5 cxd5 25. exd5 Txf6 26. Dxf6 Ld7.

22. Lxh6 fxe4 23. Tf7 gxh6 24. Lxe4 Dg5 25. Kh2 h5 26. h4 Dh6 27. Lxh7+ Kh8 28. Ld3 Kg8 29. Lh7+ Kh8 30. Ld3 Kg8

DIAGRAM 2

31. Tf6

Na een zetherhaling om bedenktijd te winnen vindt wit de onmiddellijk beslissende zet.

31 ... Dd2+ 32. Kh1

Zwart geeft op.